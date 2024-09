Chiều tối 12/9, ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, kiểm tra trạm bơm Văn Thai, xã Minh Tân, huyện Lương Tài.

Do lũ trên sông Thái Bình vượt báo động 3, tại cống trạm bơm Văn Thai (km9+680 đê hữu Thái Bình) xảy ra sự cố nước chảy mạnh vào hạ lưu cống với lưu lượng lớn, gây áp lực cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn (thứ 3 từ phải qua) đi kiểm tra trạm bơm Văn Thai.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) huyện Lương Tài đã huy động 1.800 cán bộ, chiến sĩ quân đội và công an xử lý sự cố bằng bao tải đất. Hiện sự cố đã được khắc phục tạm thời, nước không còn chảy vào hạ lưu.

Tại khu vực bể xả trạm bơm Văn Thai, 100 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng xung kích đã xử lý xong sự cố rò rỉ.

Ông Vương Quốc Tuấn, kiểm tra hiện trường, biểu dương sự chủ động ứng phó của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn kiểm tra các tổ máy tại trạm bơm Văn Thai.

Trước dự báo lũ trên sông Thái Bình tiếp tục lên cao, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Lương Tài theo dõi sát diễn biến sự cố, chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện, bố trí lực lượng sẵn sàng ứng phó.

Ngành Nông nghiệp phối hợp hướng dẫn kỹ thuật khắc phục sự cố, Điện lực Lương Tài bảo đảm nguồn điện cho trạm bơm và công tác khắc phục.

Chiều cùng ngày, ông Vương Quốc Tuấn kiểm tra, động viên người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng do mưa lũ tại thôn Tân Tiến, xã Cao Đức, huyện Gia Bình và chia sẻ với những hộ nuôi cá lồng trên sông Thái Bình.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đi kiểm tra tình hình ngập lụt tại khu vực thôn Tân Tiến, xã Cao Đức, huyện Gia Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các địa phương bảo đảm cung cấp lương thực, thực phẩm, thuốc men, nước sạch... cho người dân. Đồng thời, ngành Nông nghiệp được giao nhiệm vụ thống kê, đánh giá thiệt hại, rà soát các chính sách hỗ trợ để đề xuất phương án giúp người dân phục hồi sản xuất.

Ngày 12/9, UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định phân bổ 45 tỷ đồng từ quỹ phòng chống thiên tai để khắc phục hậu quả do bão Yagi gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đã phân bổ kinh phí cho 8 địa phương, trong đó TP Bắc Ninh nhận 10 tỷ đồng, TP Từ Sơn, thị xã Thuận Thành và thị xã Quế Võ mỗi nơi nhận 5 tỷ đồng. Các huyện Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình và Lương Tài mỗi huyện cũng nhận 5 tỷ đồng hỗ trợ.

Bắc Giang huy động hàng trăm người khắc phục sự cố tại Trạm bơm Cống Bún

Do ảnh hưởng của mưa bão, khu vực bể xả Trạm bơm Cống Bún (TP Bắc Giang) bị nứt tường, nguy cơ mất an toàn. Đây là công trình quan trọng, ảnh hưởng đến an toàn đê sông Thương.

Tối 12/9, tỉnh Bắc Giang đã điều động khoảng hơn 500 người thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ của TP Bắc Giang, ngành Nông nghiệp và người dân tập trung xử lý sự cố ở khu vực bể xả Trạm bơm Cống Bún.

Lãnh đạo tỉnh và thành phố có mặt tại hiện trường, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp ứng phó. Tường bao bị nứt đã được gia cố bằng tấm sắt lớn, lực lượng chức năng đang khẩn trương đắp bờ bao bảo vệ. Thợ lặn được huy động để đóng các cánh cống ngoài sông, đồng thời nước trong bể được rút ra sông Thương nhằm tận dụng áp lực nước hỗ trợ quá trình đóng cống.

Trong trường hợp xấu nhất, địa phương đã sẵn sàng phương án huy động tối đa nhân lực, phương tiện, vật tư để đóng kín cửa cống cả hai phía, bảo vệ an toàn cho khu vực.

Các lực lượng chức năng khẩn trương tập kết vật liệu, xử lý sự cố ngay trong đêm. Ảnh: Thế Đại.

Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia xử lý sự cố. Ảnh: Thế Đại.

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và ông Lê Ô Pích, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo việc khắc phục sự cố. Ảnh: Thế Đại.

Một tấm sắt lớn được đưa vào khu vực tường bao bể xả nước của Trạm bơm Cống Bún để bịt vết nứt và hàn gia cố, đồng thời đắp bao cát ở phần bên kia tường bao. Ảnh: Thế Đại.