Trong tháng 11, tình hình KT – XH trên địa bàn tỉnh Hà Giang tiếp tục phát triển ổn định. Một trong những kết quả nổi bật có thể điểm ra là: tổng mức bán lẻ hàng hoá tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt trên 1.600 tỷ đồng, tăng 5,49% so với tháng trước và 23,38% cùng kỳ năm trước; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 14,296 triệu USD, tăng 4,2 lần so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó tổng dư nợ tín dụng ước đến 30/11 cũng đạt 29.616 tỷ đồng, tăng 351 tỷ đồng so với tháng trước, tăng 1.781 tỷ đồng so với 31/12/2022; doanh thu hoạt động vận tải và dịch vụ kho bãi ước đạt 79,59 tỷ đồng, tăng 1,72% so với tháng trước và tăng 24,26% so cùng kỳ; lượng khách du lịch đến tỉnh đạt trên 297 nghìn lượt người, tăng 4,97% so với tháng trước và tăng 32,04% cùng kỳ năm trước; hoạt động đối ngoại đạt kết quả tích cực; công tác đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm thực hiện.

Quang cảnh phiên họp

Phát biểu kết luận về tình hình KT – XH tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đánh giá, dù gặp nhiều khó khăn, hạn chế và dự báo một số chỉ tiêu năm 2023 không đạt kế hoạch đề ra, nhưng KT – XH của tỉnh Hà Giang có nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các cấp, ngành tập trung huy động mọi nguồn lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu KT – XH năm 2023; triển khai nghiêm, quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục khởi công mới các dự án; nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện các dự án, giải ngân các nguồn vốn, hoàn thành giải ngân vốn năm 2022 chuyển sang năm 2023, vốn năm 2023 phấn đấu đạt từ 95% trở lên; tăng cường chỉ đạo, vận động nhân dân dự trữ thức ăn, gia cố chuồng trại cho gia súc trong mùa Đông, hạn chế thấp nhất tình trạng gia súc bị đói, rét; có phương án tiêm phòng vắc – xin bệnh tả lợn châu Phi cho huyện Vị Xuyên; chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, ứng phó kịp thời các tình huống thời tiết bất thường có thể xảy ra; tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ông Nguyễn Văn Sơn yêu cầu tăng cường phối hợp kiểm tra hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; có phương án cung ứng hàng hóa dịp trước, trong và sau Tết nguyên đán; tập trung các giải pháp tăng thu NSNN, hạn chế tối đa hụt thu NSNN; chuẩn bị các điều kiện tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh, hội nghị liên kết vùng và giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; quan tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong mùa Đông, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết; chuẩn bị tốt các văn bản trình Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVIII; hoàn thành công tác tổng kết năm 2023 và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024…

PV