Chiều 9/10, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh quý 3/2024.

Tại cuộc họp báo, trả lời PV VietNamNet về công tác phòng, chống tham nhũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng cho biết, thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh hoạt động rất tích cực, thường xuyên họp định kỳ và chỉ đạo quyết liệt, kiểm soát rất chặt chẽ, sát sao việc phòng chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

"Khi có tin báo vụ việc nào có tính chất tội phạm sẽ được điều tra, xem xét, nếu đủ các yếu tố cấu thành tội phạm sẽ truy tố. Nhiều vụ việc đã được đưa ra xét xử rất nghiêm minh, đúng người, đúng tội và đủ sức răn đe", ông Dũng nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Dũng chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Hà Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết thêm, việc chuyển đổi vị trí cán bộ, viên chức trên địa bàn cũng thường xuyên được địa phương thực hiện theo quy định của Tỉnh ủy. Việc chuyển đổi được thực hiện đối với người đã đảm nhiệm công việc 5 năm liên tiếp hoặc khi thấy cần thiết. Việc này cũng góp một phần trong việc phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn.

Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 142 tập thể, 253 cá nhân

Theo báo cáo công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh tại thời điểm trước kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, từ ngày 1/10/2023 đến ngày 30/9/2024, Quảng Nam đã luân chuyển 402 cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Việc này không chỉ góp phần phòng ngừa tiêu cực mà còn tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động công vụ của công chức, viên chức, tạo môi trường thuận lợi cho họ rèn luyện, phát huy và nâng cao năng lực công tác.

Đồng thời, Quảng Nam cũng tổ chức 57 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực; qua đó kiến nghị xử lý vi phạm đối với 14 tập thể và 40 cá nhân.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Hà Nam

Trong 9 tháng năm 2024, Quảng Nam tổ chức 174 cuộc thanh tra hành chính tại 295 đơn vị, phát hiện sai phạm hơn 32 tỷ đồng và hơn 10.200m2 đất. Qua đó đã kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 13 tỷ đồng và hơn 2.500m2 đất, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 142 tập thể, 253 cá nhân.

Đồng thời, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh 1 trường hợp, chuyển thông tin vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh 3 trường hợp và Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thăng Bình 1 trường hợp để xem xét theo thẩm quyền.

Cùng thời gian này, các cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Nam đã tiến hành điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng phát hiện tài sản thiệt hại do tham nhũng hơn 14,7 tỷ đồng, đã thu hồi hơn 9,6 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương bám sát, thực hiện nghiêm túc việc triển khai các nhiệm vụ về phòng chống tham nhũng, phát huy vai trò của xã hội và người dân; nâng cao vai trò giám sát và chất lượng các cuộc giám sát trong việc phát hiện và thu hồi tài sản tham nhũng, các giải pháp phòng ngừa, và xử lý các hành vi tham nhũng.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có phát sinh các vụ việc tham nhũng căn cứ vào mức độ của vụ việc tham nhũng xử lý về đảng, hành chính đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra tham nhũng.