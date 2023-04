“Thời gian qua, nhiều đoàn khách du lịch đến Hội An không mua vé do thông tin từ các tour nói rằng Hội An không bán vé. Như vậy là không công bằng với Hội An.

Việc chúng tôi ra phương án quản lý, giám sát chặt vé vào Hội An đợt này sẽ tập trung vào khách tour và khách đi theo đoàn.

Khách đi lẻ, một hai người chúng tôi sẽ khuyến khích, du di chứ không khắt khe việc thu vé”, ông Sơn nói.

Trước đó ông Sơn đã thông tin: “Tôi phải khẳng định, việc mua vé khi tham quan khu phố cổ đã diễn ra từ lâu. Thành phố sẽ thu phí các đoàn khách đi theo tour, một số khách chi tiền vé trong tour nhưng đơn vị lữ hành không mua vé khiến khách thiệt thòi.

Du khách tham quan phố cổ Hội An

Để phương án được thống nhất, tuần tới, thành phố sẽ tiến hành họp dân, các doanh nghiệp lữ hành, chốt phương án cuối cùng và tổ chức họp báo thông báo rộng rãi với công chúng.

Trước đó, thông tin từ UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), địa phương vừa ban hành phương án về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động "Hướng dẫn tham quan khu phố cổ Hội An".

Bắt đầu từ 15/5, mọi du khách trong nước và quốc tế tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé tham quan tại các quầy vé. Giá vé tham quan là 120.000 đồng/vé (dành cho khách quốc tế) và 80.000 đồng/vé (dành cho khách nội địa).

Thời gian hoạt động bán vé tham quan khu phố cổ từ 7h30 đến 21h30, hàng ngày vào mùa hè, đến 21h vào mùa đông.