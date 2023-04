Giá vé tham quan được TP Hội An đưa ra là 120.000 đồng/vé dành cho khách quốc tế và 80.000 đồng/vé dành cho khách nội địa được triển khai vào ngày 15/5 tới đây.

Thu phí đối với tất cả du khách là hơi vội

Trao đổi với VietNamNet, Chủ tịch UBND TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) Nguyễn Văn Sơn cho biết, muốn xây dựng lại đề án kiểm soát hoạt động bán vé để đảm bảo công bằng giữa du khách mua vé và du khách không mua vé.

Ông Sơn cho rằng, mục đích cuối cùng là kiểm soát khách đoàn và du khách lẻ đến phố cổ Hội An, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ cho du khách.

“Tôi phải khẳng định, việc mua vé khi tham quan khu phố cổ đã diễn ra từ lâu. Thành phố sẽ thu phí các đoàn khách đi theo tour, một số khách chi tiền vé trong tour nhưng đơn vị lữ hành không mua vé khiến khách thiệt thòi" - lời ông Sơn.

Du khách quốc tế đến tham quan Hội An. Ảnh: Công Sáng

Đại diện Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam cho hay, mức thu phí tham quan, tu bổ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trên cơ sở tham mưu của các cơ quan ban ngành.

“Tỉnh đã ban hành giá vé tham quan tại nghị quyết số 33 ngày 8/12/2016. Trong nghị quyết này sẽ có thông tin về việc đối tượng được miễn, giá vé thu đối với người nước ngoài ra làm sao, trong nước như thế nào?

Trong thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các cơ quan ban ngành xem xét tình hình thực tế và báo cáo HĐND tỉnh giảm giá vé”, vị này nói.

Cũng theo đại diện Sở Tài chính, Sở sẽ làm việc trực tiếp với địa phương cụ thể hơn. TP Hội An sẽ trên cơ sở nội dung của nghị quyết để thực hiện theo quy định.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng đồng tình với việc Hội An đưa ra lý do thu phí nhằm đảm bảo công bằng với địa phương và mọi du khách, tạo không gian cho du khách tham quan. Tuy nhiên, việc Hội An đưa ra mốc 15/5 thu phí đối với tất cả du khách là hơi vội vàng. Ông cho rằng, nên có một hội thảo lấy ý kiến các bên của các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp, dân cư, du khách…

Tranh cãi

Ngay sau khi thông tin thu phí được đăng tải, VietNamNet nhận được hàng ngàn ý kiến bạn đọc gửi về. Một luồng ý kiến bày tỏ "quay lưng" sẽ không bao giờ đến Hội An. Luồng ý kiến khác thì lo lắng, duy trì thu phí lượng khách đến tham quan sẽ giảm và đường phố, quán xá lại vắng hoe như "chùa bà đanh".

Bạn đọc Phạm Hồng Phúc cho rằng, thu phí thì khách vãng lai sẽ giảm, rồi hàng quán mất khách, lợi bất cập hại. Nên tính vào phí tour, phí dịch vụ ăn uống, tham quan... Không ít bạn đọc thẳng thắn "vào Hội An tản bộ, uống ly cà phê 10 ngàn mà mua vé 80.000 thì tốt nhất nên ở nhà...".

"Muốn thu hút nhiều khách đến TP Hội An thì phải mở cửa, miễn mua vé. Bán vé lại còn giá cao như thế thì làm gì có khách" - bạn đọc Thảo Lê Văn nêu ý kiến.

Bạn đọc Anh Pham nêu quan điểm, TP Hội An là di sản của nhân dân, không ai có quyền thu tiền của khách với mức phí cao như vậy.

Đồng quan điểm, bạn đọc Vinh bày tỏ, thà thu phí sử dụng nhà vệ sinh còn thấy phù hợp và không phản cảm như thu phí đồng loạt vào phố, vì theo nguyên tắc đó là khu vực cộng đồng dân cư sinh sống tự do, không phải của riêng ai.

"Phố cổ Hội An là của nhiều người dân Hội An, đâu phải khu du lịch ông A hay ông B xây dựng mà thu phí, thu kiểu gì? Rồi phí đó có chia cho dân Hội An không? Tôi nghĩ là không nên thu phí để người dân bản địa mua bán, rồi nhà nước lấy tiền thuế để tái đầu tư cho Hội An khang trang hơn" - bạn đọc Hùng đề xuất.

Bạn đọc Thái An thắc mắc, tôi đi du lịch và ở khách sạn ngoài Hội An 3 ngày và tôi muốn vào Hội An để ăn uống, mua sắm,... Mỗi ngày 3, 4 lần như vậy tôi phải mua vé 3, 4 lần luôn sao? Nếu vậy thì di dời người dân ra ngoài, đừng cho mở nhà hàng, cửa hàng hay kinh doanh gì trong khu vực phố cổ nữa, chỉ để lại những điểm cho du khách tham quan và trải nghiệm như một thắng cảnh, di tích thôi.

Nên mở cửa để người dân đi tham quan, vui chơi?

Bạn đọc Quân Nguyễn nêu ý kiến, cần đánh giá tác động và nhìn nhận từ nhiều phía để có phương án hài hòa và hợp lý nhất: Nhà quản lý (TP.Hội An) - người dân sở tại - hộ kinh doanh - công ty lữ hành/ du lịch - khách lẻ.

Đến Hội An, khách du lịch thường ghé đến quán nước Mót trên đường Trần Phú, loại nước thảo mộc gồm chanh, gừng, sả, hoa cúc, lá sen khô, lá trà xanh, mật ong,... Ảnh: Công Sáng

Ví dụ, khách lẻ tới Đà Nẵng du lịch - thường sẽ dành 1 ngày ghé thăm Hội An từ sáng tới chiều tối. Dạo phố, uống cà phê, ăn bánh mì Phượng, Cao Lầu, mì Quảng, hay chỉ đơn giản ngắm phố lên đèn, ăn chè. Trưa ra biển An Bàng tắm rồi chiều tối quay lại. Có chăng giá vé 80.000 đồng/1 người/2-3 ngày hoặc 20.000 đồng/lần ghé Hội An có thể sẽ hợp lý hơn chăng?

Bạn đọc Thanh Hùng "hiến kế", thay vì bán vé có thể tăng thu từ nhiều nguồn khác nhau. Chẳng hạn như đặt thùng đóng góp tự nguyện tại chỗ, tài khoản đóng góp tự nguyện, kết hợp bán vé với các tour, dịch vụ hướng dẫn, ở một số điểm đặc biệt, dịch vụ đặc biệt mà để vận hành cần tốn chi phí. Ngoài ra thì quản lý nguồn thu từ việc đậu đỗ xe coi như gồm phí vào phố.

Hình dung một gia đình 4 người ở Đà Nẵng muốn về Hội An dạo phố ăn vặt giờ phải tốn 320.000 đồng tiền vé + 50.000 đồng tiền gửi xe = 370.000 đồng. Thôi thì Hội An có gì xa lạ đâu, đi ăn chỗ khác cũng được. Hệ lụy du khách đến Hội An giảm dần, kéo theo người dân phố cổ giảm thu nhập....

Ý kiến khác nêu thực tế, du lịch đang khó khăn, du khách thì ít, trong nước cũng khó. Thay vì giảm các giá vé cố định như máy bay...để hút khách và nghĩ ra các sản phẩm dịch vụ khiến khách không thể không móc hầu bao chi tiêu thì lại đi thu thêm phí không đúng thời điểm.

Ông Nguyễn Minh Xoang, Giám đốc công ty Du lịch Hải Vân Cát cần cân nhắc việc thu phí ở thời điểm hiện tại. Với mức phí 80.000 đồng/khách, ông cho là khá cao đối với khách nội địa.

Trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn sau đại dịch, việc quyết định thu phí khiến người dân càng khó khăn thêm. Hội An là một điểm đến, nếu làm căng quá thì chẳng ai đến làm gì. Mấy năm dịch bệnh, cả lữ hành, người dân đều đã rất khó khăn, vất vả. Theo tôi, nên mở cửa để người dân đi tham quan, vui chơi. Việc thu phí sẽ ảnh hưởng lớn đến người dân, đặc biệt là những người kinh doanh, buôn bán ở trong khu phố cổ”, ông Xoang cho hay.

Điều ông Xoang e ngại cũng là tâm tư của nhiều người làm du lịch, du khách có thể bỏ tiền mua vé lần đầu khi tham quan phố cổ Hội An nhưng lần sau họ sẽ cân nhắc, thậm chí không quay trở lại nữa.