{"article":{"id":"2225027","title":"Chủ tiệm cắt tóc 'lộ nguyên hình' bán ma túy vì phục vụ toàn khách hói đầu","description":"ITALIA - Cảnh sát đã bắt giữ một thợ cắt tóc vì buôn bán ma túy, sau khi phát hiện nhiều khách hàng vào tiệm bị hói đầu và không có râu.","contentObject":"<p>Theo trang Oddity Central, lực lượng cảnh sát Carabinieri của Italia đã nhận được báo cáo về hoạt động buôn bán ma túy tại khu Foce ở thành phố Genoa.</p>

<p>Ban đầu lực lượng chức năng không phát hiện được manh mối nào. Tuy nhiên, các trinh sát sau đó phát hiện sự bất thường tại một tiệm cắt tóc nhỏ do một người đàn ông (55 tuổi) quản lý. Đa phần khách tới đây bị hói đầu, hoặc không có râu. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cat-toc-815.jpg?width=768&s=TPXKUvXrMxaFiYN0SAn9uw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cat-toc-815.jpg?width=1024&s=Ye8fpl3S5NO2iQiL4FxXQg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cat-toc-815.jpg?width=0&s=GFMNRsx0DuXbFPNuNa2qjg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cat-toc-815.jpg?width=768&s=TPXKUvXrMxaFiYN0SAn9uw\" alt=\"cat toc.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/9/cat-toc-815.jpg?width=260&s=udiAZJZd9DCF7LoeYgx6lw\"></picture>

<figcaption>Ảnh minh họa</figcaption>

</figure>

<p>Các khách hàng thuộc nhiều độ tuổi khác nhau và nhiều tầng lớp, nhưng có điểm chung là tới tiệm cắt tóc nhưng không để cắt tóc hay cạo râu. </p>

<p>Nhà chức trách phát hiện phần lớn khách hàng tới tiệm cắt tóc để mua ma túy. Do đó, cảnh sát đã tiến hành lục soát nhà riêng của chủ tiệm, tìm thấy vài gram cần sa. Tại gác lửng ở tiệm cắt tóc, lực lượng chức năng phát hiện thêm 100 gram ma túy, cùng 4 chiếc cân tiểu ly và vật liệu để đóng gói ma túy.</p>

<p>Ngay sau đó, chủ tiệm cắt tóc đã bị đưa tới nhà tù Marassi để chờ ngày ra tòa. </p>

