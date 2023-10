Theo CNA, dù chỉ mới hành nghề cắt tóc khoảng 3 năm, nhưng những nhát kéo tuyệt vời của Cam Do đã tạo ra các màn biến hình khiến ai chứng kiến cũng phải trầm trồ.

Cam Do cho biết, sau khi chuyển từ Việt Nam tới Hawaii, Mỹ sinh sống vào năm 15 tuổi, anh đã làm nhiều việc từ chạy bàn, bán hàng ở chợ trời, làm nhân viên ở trại dưỡng lão và lái xe Uber. Và rằng ý tưởng trở thành thợ cắt tóc chưa bao giờ xuất hiện trong đầu của Cam Do cho tới khi bất ngờ xảy ra. "Điều đó giống như số phận đã đẩy tôi theo một hướng hoàn toàn bất ngờ".

Theo Cam Do, hành trình bước vào ngành làm đẹp của anh bắt đầu với tư cách là một người làm móng, nhưng kéo dài không lâu. Khi đang tìm hiểu các bí quyết về nghề trên YouTube, Cam Do bất ngờ xem một video trong đó một thợ cắt tóc đã cắt tóc miễn phí cho một người đàn ông vô gia cư, biến anh ta từ một nhân vật rách rưới thành giàu có, nếu chỉ xét về ngoại hình. "Khoảnh khắc đó in sâu vào tâm trí tôi và đó là lúc tôi biết mình muốn trở thành thợ cắt tóc".

Trong thời kỳ đại dịch Covid-19, Cam Do chuyển sang nghề cắt tóc sau khi nhận được bằng và giấy phép cắt tóc vào năm 2020.