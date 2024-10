Ngày 5/10, Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng đối với ông L.H.N (36 tuổi, ngụ TP Vĩnh Long) về hành vi "Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, trang thông tin điện tử được thiết lập thông qua mạng xã hội”.

Trước đó, ông Phan Thanh Phong (49 tuổi) - pháp danh Thích Tịnh Hòa - trụ trì chùa Sơn An (tọa lạc tại ấp Thanh Mỹ 2, xã Thanh Đức) trình báo Công an huyện Long Hồ về việc bị một chủ trại hòm đến chùa Sơn An livestream trên Facebook có lời lẽ xúc phạm trụ trì, nhà chùa.

Qua xác minh, ngày 6/9, ông N. (chủ trại hòm H.N) vào chùa Sơn An tìm trụ trì là thầy Thích Tịnh Hòa. Ông N. cho rằng trụ trì đã can thiệp vào hoạt động kinh doanh của mình. Lúc đến chùa, cổng đang mở nên ông N. đi thẳng vào bên trong để tìm trụ trì.

Do không gặp được vị trụ trì nên ông N. to tiếng, rồi đi ra ngoài cổng chùa, dùng điện thoại livestream trên Facebook với nội dung cho rằng: Thầy Thích Tịnh Hòa có hành vi kinh doanh, "cò" với một trại hòm khác để hưởng hoa hồng.

Lúc này, Công an xã Thanh Đức đã có mặt ngăn chặn hành vi của ông N. Tuy nhiên, ông N. tiếp tục livestream và phát ngôn không đúng.

Công an mời những người có liên quan mà ông N. nhắc đến trong clip lên làm việc. Qua đó, cho thấy ông N. không có cơ sở chứng minh sự thỏa thuận giữa trụ trì chùa và chủ trại hòm khác.

Qua làm việc, ông N. thừa nhận hành vi vi phạm, chấp hành quyết định xử phạt, không thắc mắc, khiếu nại và đã chấp hành xong nghĩa vụ đóng phạt.