Cả làng chung tay vặt lông, bán gà

Khoảng 11h trưa 9/7, khi ra kiểm tra trang trại, ông Nguyễn Huy Phố (SN 1983, trú thôn Thanh Mỹ, xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) tá hoả phát hiện hàng ngàn con gà nằm la liệt trong trạng thái rất yếu và chết dần. Toàn bộ hệ thống quạt gió bị hỏng, ngừng hoạt động.

Sau 2 tiếng quạt gió bị hỏng, khoảng 8.000 con gà của ông Phố bị ngạt rồi chết.

Ngay sau đó, rất đông bà con lối xóm đã có mặt giúp thu gom gà chết đưa ra ngoài để xử lý, còn bộ phận kỹ thuật khẩn trương khắc phục quạt gió. Sau 2 tiếng đồng hồ sửa chữa, thay thế, hệ thống quạt gió đã hoạt động trở lại, nhờ đó khoảng 3.000 con gà còn lại trong chuồng được cứu sống.

Ông Trần Thế Thanh (SN 1982, nhà ở gần trang trại) cho biết, nghe tin đàn gà của ông Phố bị chết ngạt, người dân trong làng bảo nhau tập trung đến làm giúp. Người vặt lông, người mổ gà, mỗi người một việc, làm cho đến tận khuya.

“Có 4 máy vặt lông gà được đưa đến hiện trường nhưng điện không đủ nên chỉ dùng được 2 máy, số còn lại thì vặt lông thủ công. Hai vợ chồng tôi làm từ 14h đến 24h thì mệt quá nên về nhà chợp mắt một lát. Sáng nay vợ tôi lại sang quét dọn, thu gom rác thải để đem đi xử lý. Ngoài bộ phận sơ chế, nhiều tốp ô tô, xe máy chở gà đi giao tại các nhà hàng đến 1h sáng. Số gà còn lại thì cho vào tủ đông sáng nay chuyển đi”, ông Thanh nói thêm.

Có hơn 4.000 con gà bị ngạt được người dân sơ chế đem bán.

Cũng theo ông Thanh, ban đầu mới bị 2 ngăn chuồng, tương đương 2.000 con, tuy nhiên sau đó thì bị cả loạt. Đến khi sửa xong quạt thì số gà bị chết ngạt lên đến 8.000 con.

Ông H. (thôn Anh Hùng, bạn thân ông Phố) chia sẻ: “Thấy hàng ngàn con gà bị yếu, biết không thể nuôi được nữa, tôi đã bàn với gia đình anh Phố làm thịt sớm để còn tiêu thụ. Do số lượng lên đến hàng nghìn con, tiêu thụ một lúc không hết nên chúng tôi vừa liên hệ với các kho đông lạnh trên địa bàn lân cận để bảo quản, vừa đăng lên mạng xã hội để bạn bè biết, hỗ trợ. Từ kênh thông tin này chúng tôi đã giúp gia đình giải quyết được khoảng 1.000 con gà”.

Không chỉ người dân, ông Trần Thư Hùng, trưởng thôn Thanh Mỹ cũng có mặt từ đầu để hỗ trợ chủ trại gà. Biết nguyên nhân do cháy quạt gió, ông Hùng đã kêu gọi người dân đưa quạt điện của gia đình đến để hỗ trợ, may ra cứu vớt được phần nào. Tuy nhiên, hiệu quả không đáng là bao, gà vẫn cứ chết do ngạt.

Ngoài việc kêu gọi người dân đến giúp sơ chế, ông Hùng còn tham gia đi giao gà.

Bà con lối xóm cùng chính quyền địa phương chung tay vặt lông, làm sạch gà đem bán để giảm thiểu thiệt hại cho gia chủ.

“Biết tin, nhiều người ở Đồng Lộc, Mỹ Lộc và thị trấn Nghèn đã gọi đến nhờ mua gà. Mọi người hỗ trợ hết mức, giúp gia chủ bán được con nào hay con đó”, ông Hùng chia sẻ.

Thiệt hại hàng trăm triệu đồng

Mặc dù huy động gần 100 người tham gia sơ chế nhưng không thể giải quyết hết số gà bị chết. Sáng nay tại hiện trường, nhiều con gà được chất thành từng đống, người dân quét dọn, thu gom lông gà cho vào bao tải để đem đi xử lý.

Với dáng vẻ thất thần, ông Nguyễn Huy Phố cho biết, trang trại chăn nuôi gà được xây dựng từ 3 năm trước, trên diện tích hơn 1.000m2, quy mô 14.000 con. Để xây dựng trang trại, ông phải phải vay mượn khoản tiền lớn từ ngân hàng và người thân, hiện nay vẫn chưa trả hết nợ.

Sáng nay, rất đông người dân bỏ việc nhà tham gia quét dọn, thu gom lông gà cho vào bao tải để đem đi xử lý.

Theo ông Phố, số gà trên đã trưởng thành, chỉ còn khoảng 25 ngày nữa là xuất chuồng, hiện mỗi con nặng từ 2kg - 2,5 kg. Nếu thuận buồm xuôi gió, sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu về hơn 100 triệu đồng tiền lãi.

Cũng theo ông Phố, đến trưa nay 10/7, số gà làm thịt đã được bán gần hết. Ban đầu khi sự cố mới xảy ra, gà được bán với giá 50.000 đồng/con (đã làm thịt), về sau bán 11 con chưa làm lông với giá 250.000 đồng.

Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Tịnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thượng Lộc cho biết, khoảng 15h ngày 9/7 gia đình anh Phố có trình báo với chính quyền địa phương để ký biên bản xác nhận vụ việc. Có mặt tại hiện trường, thấy lượng gà chết quá nhiều, địa phương đã huy động lực lượng công an xã, các chi hội phụ nữ, nông dân, đoàn thanh niên cùng người dân tập trung khắc phục hậu quả.

Theo chính quyền địa phương, còn gần 4.000 con gà không kịp xử lý phải tiến hành tiêu huỷ để giữ vệ sinh môi trường.

Cũng theo ông Tịnh, để giúp chủ trại giảm thiểu mất mát, chính quyền địa phương đã thông báo trên loa phát thanh để người dân, doanh nghiệp đến hỗ trợ và giải cứu. Đến sáng nay, số gà bị ngạt đã bán được hơn 4.000 con, còn gần 4.000 bị chết đã tiến hành tiêu huỷ để giữ vệ sinh môi trường.

Được biết, trang trại gà của ông Phố nuôi gia công cho một công ty ở huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là dạng chuồng trại khép kín, dùng hệ thống quạt gió để điều hoà không khí. Quạt gió khi bị hỏng sẽ gây ra tình trạng ngạt khí khiến vật nuôi bị chết.