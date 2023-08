Thông tư 24/2023 có liệu lực thay thế Thông tư 58/2020 của Bộ Công an về quy trình cấp, thu hồi giấy đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực. Cơ quan công an sẽ cấp, quản lý biển số theo mã định danh của chủ xe.

Anh Nguyễn Quang Huy cho biết, anh sở hữu xe máy mang BKS 29U1- 052.25. Cách đây 10 năm, xe này đã bị mất cắp nhưng anh còn giữ toàn bộ giấy tờ của phương tiện. Anh Huy bày tỏ mong muốn được cấp lại biển số để lắp sang xe khác.

Anh Nguyễn Quang Huy tra cứu đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an (Ảnh: N.Huyền)

Liên quan đến thắc mắc trên, tại Điều 23 Thông tư 24/2023, xe bị mất cắp, bị chiếm đoạt không tìm được hoặc xe thải bỏ thì chủ xe đề nghị thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Như vậy, trong vòng 5 năm, khi chủ phương tiện mua xe mới mà cùng chủng loại với phương tiện cũ thì được cấp lại biển số của xe đã bị mất.

Cũng tại Điều 24 của Thông tư quy định, trong trường hợp xe bị mất cắp sẽ thực hiện hồ sơ thu hồi gồm: Giấy khai thu hồi đăng ký; biển số xe; giấy tờ của chủ xe (chủ xe là công dân Việt Nam thì sử dụng tài khoản định điện tử mức độ 2 để thực hiện thủ tục trên cổng dịch vụ công hoặc xuất trình căn cước công dân, hộ chiếu); chứng nhận đăng ký xe; biển số xe.

Cá nhân, tổ chức có thể kê khai giấy khai thu hồi đăng ký trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an (Ảnh chụp màn hình)



Về thủ tục thu hồi đối với xe bị mất cắp, chủ xe thực hiện theo Điều 25 của Thông tư 24 gồm: Kê khai giấy khai thu hồi đăng ký; biển số xe trên cổng dịch vụ công và nộp chứng nhận đăng ký xe cho cơ quan đăng ký xe thông qua dịch vụ bưu chính.

Trách nhiệm của công an trong việc thu hồi đăng ký, biển số xe

Tại Điều 26 của Thông tư 24 nêu rõ, trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe là phải thông báo danh sách xe mất cắp theo quy định của pháp luật cho công an các đơn vị, địa phương làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông biết. Việc này để phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật và thông báo cho chủ xe qua địa chỉ thư điện tử hoặc qua tin nhắn điện thoại hoặc cổng dịch vụ công.

Trách nhiệm của công an các đơn vị, địa phương và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông kịp thời phát hiện xe mất cắp, tiến hành lập biên bản, xử lý theo quy định của pháp luật, thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã đăng ký xe đó biết để theo dõi.

Cơ quan đăng ký xe sẽ làm thủ tục thu hồi đăng ký, biển số với xe mất cắp (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, với các trường hợp ô tô hết niên hạn sử dụng, xe không được phép lưu hành theo quy định của pháp luật do cơ quan đăng ký xe cung cấp, Công an cấp xã thông báo chủ xe hoặc người đang sử dụng xe có trụ sở, nơi cư trú trên địa bàn, tiến hành thu hồi chứng nhận đăng ký, biển số và cấp chứng nhận thu hồi (bản giấy hoặc bản điện tử).

Trường hợp Công an cấp xã chưa được phân cấp đăng ký xe thì tiến hành thu hồi và bàn giao chứng nhận đăng ký xe, biển số xe cho Công an cấp huyện tại địa phương mình để thực hiện thu hồi trên hệ thống đăng ký, quản lý xe theo quy định;

Trường hợp xe tai nạn giao thông bị phá huỷ không sử dụng được thì cơ quan thụ lý giải quyết vụ tai nạn giao thông đó tạm giữ chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và thông báo bằng văn bản cho cơ quan đã đăng ký xe đó để làm thủ tục thu hồi theo quy định.