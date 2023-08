Mạng xã hội lan truyền câu chuyện từ tài khoản Nguyen Quang Huy về việc xe của anh bị mất cắp hơn 10 năm, giấy tờ xe vẫn còn nhưng tra cứu trên hệ thống thì dữ liệu biến mất.

Khi bị mất cắp, anh có trình báo với công an nơi xảy ra sự việc (Công an phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP Hà Nội) và Công an thị xã Sơn Tây (nơi anh đăng ký xe).

Sau khi biết thông tin xe mất trộm vẫn làm thủ tục thu hồi biển số được, anh Huy đã vào hệ thống để thực hiện thì bất ngờ không còn dữ liệu.

Anh Huy lên mạng tìm kiếm sự giúp đỡ (Ảnh chụp màn hình)

Người đàn ông này hoang mang lên mạng hỏi có ai rơi vào tình cảnh tương tự?.

“Tôi muốn hỏi các bác có ai đã và đang gặp trường hợp như tôi và hướng giải quyết như thế nào ạ? Thật ra cái xe mất hơn 10 năm rồi, nhưng điều tôi lăn tăn là có việc dễ dàng cho rút hồ sơ và biến 1 chiếc xe mất cắp thành 1 chiếc xe sạch hay không?”, tài khoản Nguyen Quang Huy viết.

Xác nhận với phóng viên VietNamNet, anh Nguyễn Quang Huy (Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, anh chính là người chia sẻ trường hợp của mình lên mạng xã hội. Anh kể, năm 2010 có mua lại xe máy Airblade nhập khẩu từ Thái Lan. Ngay sau đó, anh sang tên chính chủ mang tên Nguyễn Quang Huy với biển số 30Y-3373.

Dữ liệu chiếc xe của anh Huy trống trơn ( Ảnh: N.Huyền)

Đi một thời gian thì xe bị mất biển số, anh Huy phải làm lại, mang biển số 29U1 - 025.52.

Sau đó, trưa ngày 26/12/2011, anh Huy cùng một đồng nghiệp đi ăn bún đậu tại quán vỉa hè phố Cát Linh. Hai người ăn xong thì phát hiện xe bị mất trộm.

Ngay lập tức anh Huy đến trình báo sự việc với Công an phường Cát Linh (Quận Đống Đa, TP Hà Nội).

“Khoảng 1-2 tháng sau tôi tiếp tục nhờ em họ trình báo với Công an thị xã Sơn Tây, nơi tôi đăng ký xe trước đó để phòng trường hợp bị rút hồ sơ”, anh Huy kể lại.

Theo lời anh Huy, em họ “trình báo mồm” và được cán bộ cảnh sát phòng đăng ký phương tiện, Công an thị xã Sơn Tây nói sẽ “ghi vào hồ sơ xe của tôi là xe mất trộm”.

Khoảng 2-3 năm trước, anh Huy nhận được điện thoại từ cán bộ cảnh sát phòng đăng ký phương tiện gọi điện cho em anh Huy hỏi: “Xe 02552 có phải của người nhà em báo mất không?” và thông báo “có người đến đăng ký xin rút hồ sơ”.

Giấy tờ xe của anh Huy

“Ngay lập tức, tôi có lấy số gọi cho cán bộ cảnh sát thì được trả lời rằng để lần sau họ quay lại rút và đi xe đến sẽ tạm giữ lại. Sau cứ cách 1-2 tuần tôi lại gọi hỏi để đề phòng trường hợp có người đến làm thủ tục rút.

Thế nhưng loanh quanh mấy tháng trời tôi vẫn nhận được thông tin không thấy ai quay lại. Cũng không còn hy vọng gì nên sau đó tôi cũng quên đi và không theo dõi nữa”, anh Huy kể.

Ngày 22/8, sau hơn 12 năm bị mất trộm xe, anh Huy đọc thông tin xe bị mất vẫn làm được thủ tục thu hồi biển số xe nên đã vào mạng kê khai theo hướng dẫn thì không thấy dữ liệu của xe.

Cẩn thận anh thử tra cứu dữ liệu với xe đang đi thì các thông tin đã hiện ra ngay tức thì. Người đàn ông này nghi ngờ xe của mình đã bị rút hồ sơ, xóa dữ liệu và đã được đăng ký lại.

“Tôi chỉ muốn làm rõ việc có thể biến xe mất cắp thành xe sạch hay không?”, anh Huy nói.

Không tìm được dữ liệu xe có thể do thao tác sai

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho biết, ngay khi nắm bắt được phản ánh của anh Nguyễn Quang Huy, đơn vị đã cử cán bộ xác minh làm rõ sự việc.

Theo đó, thông qua tra soát trên hệ thống quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, xe máy có biển kiểm soát 29U1-025.52 vẫn đứng tên chủ xe là anh Nguyễn Quang Huy (SN 1984, địa chỉ TX. Sơn Tây, Hà Nội).

Đại diện Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội khẳng định, không có chuyện xe máy của anh Huy đã bị người khác rút mất hồ sơ hay xóa dữ liệu và đăng ký lại như phản ánh.

"Về việc anh Huy không tự tra cứu được thông tin của phương tiện trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an có thể do người này thao tác sai ở một trường thông tin nào đó, dẫn đến không thể tìm được dữ liệu", đại diện Phòng CSGT lý giải.

Vị đại diện Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho biết thêm, nếu anh Huy có nhu cầu thu hồi biển kiểm soát như quy định tại Thông tư 24/2023 có thể đến cơ quan Công an nơi cấp đăng ký xe để làm thủ tục theo quy định của pháp luật.

Sau trả lời của Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội, phóng viên đã liên lạc lại với anh Huy. Anh cho biết, đã thử kiểm tra lại nhưng vẫn không tìm thấy dữ liệu giấy tờ chiếc xe đã mất. Trong khi vẫn với thao tác tìm kiếm như vậy với giấy tờ xe đang đi, anh Huy dễ dàng tra cứu được thông tin.