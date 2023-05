Buổi họp báo xuất hiện dàn huấn luyện viên: siêu mẫu - diễn viên Anh Thư, siêu mẫu Minh Triệu - hoa hậu Kỳ Duyên, siêu mẫu Vũ Thu Phương.

Những lát cắt “gây sốt” đầu tiên của chương trình đã được chiếu trong trailer tại buổi họp báo.

Theo đó, siêu mẫu Minh Triệu – từng là học trò của siêu mẫu Vũ Thu Phương cho biết: “Một bước cũng là thầy, một chữ cũng là thầy, nhưng điều đó không có nghĩa sẽ nhân nhượng”. HLV Anh Thư khẳng định: “Đây sẽ là một mùa The Face mà các mentor chiến đấu với nhau vô cùng khốc liệt”. Siêu mẫu Vũ Thu Phương: “Với một dàn mentor đa màu sắc, sẽ bùng nổ drama”. Đặc biệt, host Nam Trung và dàn HLV xảy ra nhiều bất đồng.

Siêu mẫu Anh Thư có những bước catwalk trên sàn diễn trong buổi họp báo The Face 2023.

Nói về lý do “tóc bạc hết cả ra”, Nam Trung chia sẻ: “Chúng tôi không chơi “2 ngày 1 đêm, chúng tôi chơi 3 ngày và không biết bao nhiêu đêm cho 1 tập, ghi hình liên tục và dường như không có ngày nghỉ”. The Face đối với Nam Trung là “khóa tu khẩu nghiệp”.

Với Anh Thư, cô cảm nhận The Face là nỗi kinh hoàng nên “về khắc chân mày còn hơn làm mentor”. Bộ đôi Minh Triệu - Kỳ Duyên cho biết đã xảy ra bất đồng nội bộ tại chương trình.

Cặp đôi Kỳ Duyên và Minh Triệu.

Tại buổi họp báo, một số phát ngôn gây chú ý của host và các HLV được bật mí.

Siêu mẫu Anh Thư nói về sự trở lại của mình: “Chị không muốn trở lại showbiz nhưng tổ nghiệp bắt chị phải trở lại” hay Vũ Thu Phương hứa hẹn: “Năm nay Vũ Thu Phương không "trôi" nữa mà sẽ chuyển qua "bay"...

Siêu mẫu Vũ Thu Phương có màn biến hình nóng bỏng trên sân khấu.

The Face bị khán giả gọi là The Delay vì chưa lên sóng dù đã casting từ lâu, bà Trang Lê – Tổng đạo diễn chương trình cho biết, việc trì hoãn do đại dịch Covid-19 và mong muốn sự quay trở lại bùng nổ, chỉn chu, không phụ kỳ vọng của khán giả nên thời gian ra mắt dời lại so với dự tính ban đầu.

Quán quân mùa giải này sẽ được trải nghiệm tại 4 kinh đô thời trang lớn nhất thế giới gồm: Paris, London, Milan và New York.

The Face Vietnam 2023 chính thức lên sóng tập đầu ngày 4/6 trên VTV9.

Phước Sáng