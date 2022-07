Chung cư cao cấp phía tây Hà Nội - ‘điểm sáng’ thu hút giới đầu tư

Tọa độ “vàng” các căn chung cư cao cấp

Nếu nhắc đến một phân khúc bất động sản (BĐS) sôi động nhất thị trường 6 tháng đầu năm, nhất định phải kể đến phân khúc căn hộ cao cấp. Ngay từ đầu năm 2021, hàng loạt các dự án chung cư cao cấp chính thức bước vào giai đoạn khởi công xây dựng. Đặc biệt là thị trường chung cư cao cấp phía tây Hà Nội - vùng trung tâm kinh tế mới của Thủ đô.

Theo giới chuyên gia, giá căn hộ cao cấp sẽ tiếp tục tăng khi nhu cầu của người mua tăng ổn định cùng với quỹ đất nội đô đang ngày một khan hiếm. Giá chào bán phân khúc căn hộ cao cấp có thể tăng từ 3 - 7% theo năm. Đây cũng là phân khúc được khách hàng trẻ, gia đình hiện đại ưa chuộng bởi tiện nghi đầy đủ, phù hợp với nhịp sống nhanh, đẳng cấp như resort 5 sao. Nắm bắt được nhu cầu và xu hướng của khách hàng, các chủ đầu tư cũng hướng tới phát triển những khu căn hộ cao cấp hơn với chuẩn mực sống hiện đại hơn.

Trong 10 năm qua. khu phía tây Hà Nội đã có bước phát triển thần tốc nhất khi từng bước trở thành trung tâm hành chính, kinh tế mới. Hàng loạt cơ quan, trụ sở hành chính, doanh nghiệp lớn, trung tâm thương mại,... dần dịch chuyển về đây đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh sống, làm việc và thư giãn của tầng lớp trung lưu - cao cấp.

Ngoài ra, với quỹ đất dồi dào, hệ thống hạ tầng giao thông tây Hà Nội được quy hoạch đồng bộ. Hàng loạt tuyến đường huyết mạch kết nối nội đô được nâng cấp và hoàn thiện như: đại lộ Thăng Long, Lê Quang Đạo kéo dài, vành đai 4,…

Essensia at Splendora - dự án chung cư cao cấp tại cửa ngõ phía tây Hà Nội - thừa hưởng trọn vẹn hạ tầng giao thông phát triển. Ảnh: Hoàng Hà.

Trong một sự kiện về đầu tư BĐS năm 2019, đại diện Savills Việt Nam nhận định, trong tương lai người dân có xu hướng chọn sống trong những dự án khép kín, đầy đủ tiện ích cao cấp, cách trung tâm khoảng 20 phút lái xe, thay vì chọn một căn hộ 3 phòng ngủ trong nội đô chật chội với mức giá tương đương.

Tiện ích"trong 1 bước chân" hút khách hàng tiềm năng

Theo đề án Quy hoạch Thủ đô đến năm 2025, phía tây sẽ trở thành trung tâm tri thức, công nghệ cao, đặc khu kinh tế mới của Hà Nội, thu hút một lượng lớn người dân thuộc tầng lớp doanh nhân, công chức, tri thức và chuyên viên nước ngoài đến sinh sống nâng tầm giá trị cho khu vực. Đây là nhóm người có thu nhập ổn định, tiềm lực tài chính vững vàng và có tiêu chuẩn về nơi ở tương đối khắt khe.

Với tính chất công việc cùng với nhu cầu về chất lượng cuộc sống, nhóm người này sẽ có xu hướng lựa chọn các căn hộ sang trọng với hệ thống tiện ích cao cấp, giao thương thuận tiện. Do đó, những dự án nằm ở đặc khu kinh tế mới hay khu vực có nhiều người nước ngoài sinh sống sẽ có sức hút hơn cả.

Minh chứng cho sức hút này có thể kể đến dự án thành phố sáng tạo Mailand Hanoi City với sự đồng hành của UNESCO và UN- Habitat, nằm cách Trung tâm hội nghị quốc gia chỉ 10 phút lái xe. Được ví như “trái tim” của thành phố sáng tạo, dự án chung cư cao cấp Essensia at Splendora sở hữu hệ thống tiện ích đẳng cấp 5 sao đáp ứng nhu cầu cao nhất của giới thượng lưu và cư dân quốc tế.

Essensia được kế thừa những giá trị tinh hoa tại vùng đất trứ danh Splendora với bốn tòa tháp căn hộ gồm 496 căn hộ đẳng cấp 5 sao, mang biểu tượng cho những giá trị nguyên bản thuần khiết nhất đưa cư dân tận hưởng trọn vẹn ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Không gian sống tại Essensia - chốn về trọn vẹn, ấm an. Ảnh: Công ty Cổ phần Địa Ốc Phú Long

Với thông điệp "Sống trọn vẹn tại Essensia", cư dân vừa được sống trong không gian thoáng đãng, gần gũi với thiên nhiên, riêng tư mà an toàn, vừa được trải nghiệm nhịp sống văn minh sôi động. Ngay ngưỡng cửa là một hệ sinh thái chuẩn resort 5 sao với đầy đủ tiện tích thương mại, văn hóa sức khoẻ, giáo dục quốc tế đến môi trường an ninh, an toàn, tiện nghi trên nền tảng công nghệ số hiện đại cùng với những dịch vụ tiên tiến nhất.

Cư dân Essensia có thể tái tạo lại năng lượng sống bằng các hoạt động rèn luyện thể chất như Gym, Yoga, Zumba, Tennis, hồ bơi trung tâm ngay dưới hiên nhà, hoặc tận hưởng cuộc sống thư thái khi cùng gia đình, bạn bè dạo phố đi bộ, quán cà phê, mua sắm ngay trong nội khu.

