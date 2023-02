Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 27/2

VN-Index

Kết phiên giao dịch cuối tuần trước, ngày 24/2, VN-Index giảm 14,1 điểm (-1,34%) xuống 1.039,56 điểm; HNX-Index giảm 1,98 điểm xuống 207,32 điểm; Upcom-Index giảm 0,77 điểm xuống 76,64 điểm. Thanh khoản rơi về mức thấp, giảm trên 40% so với phiên trước với giá trị khớp lệnh trên sàn HOSE đạt vỏn vẹn 5.892 tỷ đồng.



Tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, có 26 mã giảm giá. Mức giảm trên 3% ghi nhận tại SSI, NVL, GVR, HPG, PDR, ACB. Trong khi những cổ phiếu khác như CTG, STB, TCB, MBB, VHM, MWG,… giảm từ 2% đến dưới 3%.

Chiều ngược lại, bộ ba mã SAB, GAS, VCB trở thành những cái tên hiếm hoi tăng điểm, song biên độ tăng chỉ dưới 1%.

Nhóm bất động sản, xây dựng đa phần giao dịch kém. Hàng loạt cái tên giảm điểm dao động từ 3% đến hơn 5%, phải kể tới DIG, PDR, CEO, NVL, NLG, DPG, DRH, GEX, LDG, DXG. Tuy nhiên, những thông tin về gói nhà ở xã hội dường như vẫn đang có tác động khá tích cực tới nhóm cổ phiếu này.

Chốt phiên giao dịch cuối tuần qua, VN-Index giảm hơn 14 điểm. (Ảnh: Hoàng Hà)

Tin doanh nghiệp

* TTB: Ngày 25/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đang tiến hành điều tra vụ án “Cố ý công bố thông tin sai lệch trong hoạt động chứng khoán” xảy ra tại CTCP Tập đoàn Tiến Bộ. Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định khởi tố 4 cán bộ thuộc Tập đoàn này.

* HTC: Ngày 24/02, HĐQT Công ty Cổ phần (CTCP) Thương mại Hóc Môn đã thống nhất xin gia hạn tiến độ thêm 3 năm đối với dự án Khu nhà ở tại xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn.

* PAT: Theo tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2023, CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 với các chỉ tiêu đồng loạt giảm so với năm trước. Theo đó, so với kết quả năm 2022, chỉ tiêu doanh thu và lãi sau thuế 2023 của PAT lần lượt giảm 43% và 57%. Ngoài ra, tỷ lệ chia cổ tức 2023 cũng giảm gần phân nửa so với mức 200% năm trước.

* PVL: CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2023 gấp 20 lần so với năm trước. Cụ thể, theo tài liệu trình ĐHĐCĐ, PVL dự kiến doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2023 lần lượt đạt 5 tỷ đồng và 1,2 tỷ đồng, tăng 80% và 1.969% so với năm trước.

* SRC: CTCP Cao su Sao Vàng lên kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu lợi nhuận gấp gần 3 lần năm trước. Cụ thể, SRC đặt mục tiêu đạt 2.000 tỷ đồng doanh thu và 100 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2023, lần lượt gấp 2 lần và 2,6 lần so với kết quả năm 2022. Ngoài ra, SRC dự kiến chia cổ tức 2023 không thấp hơn 10%.

* FLC: Gần 710 triệu cổ phiếu FLC sẽ được đăng ký giao dịch tại Upcom vào ngày 3/3/2023 với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 3.500 đồng/cp. Tuy nhiên, HNX lập tức quyết định đưa cổ phiếu FLC vào diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 3/3/2023.

Thông tin cổ tức

* HMR: CTCP Đá Hoàng Mai thông báo ngày 6/3 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 11,4%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.140 đồng. Với hơn 5,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính tổng mức chi trả cho đợt tạm ứng này tương đương gần 6,4 tỷ đồng. Dự kiến HMR thanh toán vào ngày 24/3.

* SAB: Tổng CTCP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn vừa thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 10%, tương ứng một cổ phiếu nhận được 1.000 đồng. Ngày 3/3 là đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức và ngày thanh toán dự kiến 24/3. Với 641 triệu cổ phiếu SAB đang lưu hành, ước tính, công ty sẽ chi khoảng 641 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này.

* ICN: Ngày 2/3, CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 45% bằng tiền, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 4.500 đồng. Với gần 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ICN ước tính sẽ chi khoảng 54 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

* PSD: CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí - Petrosetco thông báo ngày 28/2 tới sẽ là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2022, tỷ lệ 8% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Với với gần 39,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính PSD phải chi số tiền gần 32 tỷ đồng để hoàn thành đợt cổ tức lần này. PSD sẽ thanh toán vào ngày 30/3/2023.

* PBC: Ngày 15/3, CTCP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco sẽ thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông, tỷ lệ chi trả 5%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận về 500 đồng. Với gần 113,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền PBC dùng để thanh toán cho đợt tạm ứng cổ tức này sẽ rơi vào gần 57 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức vào ngày 1/3 và ngày thanh toán cổ tức 15/3.

Giao dịch cổ phiếu

*ACB: Ngân hàng TMCP Á Châu cho hay, Bà Đặng Thị Thu Vân, Giám đốc phòng giao dịch Gò Vấp đăng ký bán 250.000 cổ phiếu ACB từ ngày 27/2 đến 28/3 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Vân sẽ giảm sở hữu tại ACB xuống còn hơn 631.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,018%.

* L14: CTCP Licogi 14 cho biết, ông Phạm Văn Quang là em ruột của ông Phạm Gia Lý – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 20.000 cổ phiếu L14 nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Hiện ông Quang đang nắm giữ 33.317 cổ phiếu L14 (tỷ lệ 0,11%). Thời gian thực hiện giao dịch từ 27/02/2023 đến 24/03/2023.

* VCG: Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex ngày 21/02 công bố đã hoàn thành việc thoái 95% vốn cổ phần tại công ty con - CTCP Cơ điện Vinaconex (Vinaconex M&E). Sau khi chuyển nhượng, Vinaconex hạ sở hữu xuống còn 500.000 cổ phần, tương đương 5% vốn điều lệ của Vinaconex M&E.