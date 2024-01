Trong Chúng ta của 8 năm sau tập 35 lên sóng tối nay, ngày 23/1, biết chuyện của Dương (Huyền Lizzie) và gia đình bác sĩ Tuấn (Phùng Đức Hiếu), Nguyệt (Quỳnh Kool) đến gặp bạn để nói chuyện. Nguyệt đặt câu hỏi: "Tại sao chúng ta luôn bao dung với người ngoài nhưng với người thân của mình thì luôn khắt khe? Là bởi vì kỳ vọng, hy vọng nên mới thất vọng đúng không? Cũng nhiều lần tớ nghĩ, khi tớ đau khổ cùng cực thì anh Tùng sẽ thế nào? Chắc chắn anh ấy cũng đau giống tớ. Bây giờ cũng vậy, bố cậu cũng sẽ đau giống cậu, thậm chí đau khổ hơn".

Ở diễn biến khác, Lâm (Mạnh Trường) đang ngồi với Tùng (B Trần) thì Tuấn gọi tới để tìm Quân (Duy Khánh). Đúng lúc này Lâm thấy Quân bị một nhóm người chửi bới và đánh đập.

Khi thím Loan (Trương Thu Hà) đi tìm Quân thì thấy Dương ở sảnh chung cư. "Sao mày lại ở đây? Đồ mặt dày. Chỉ tại mày, chỉ tại bố con này. Nếu thằng bé có mệnh hệ gì tao sẽ không tha cho bố con mày đâu", Loan trút giận lên Dương và kết thúc bằng một cái tát như trời giáng bất chấp sự can ngăn của mẹ Tuấn. Và lúc này Lâm lại một lần nữa xuất hiện kịp thời để bảo vệ Dương.

Trong khi đó, Tùng luôn tìm cách để có thể ở bên cạnh Nguyệt và bé Cam. Lần này Tùng say khướt và lấy lý do không thể thất hẹn gặp con gái để ở lại nhà Nguyệt dù cô giáo liên tục giục anh về. Tùng say nhưng cũng không bỏ qua cơ hội để nắm tay níu kéo vợ.

Liệu Nguyệt có mủi lòng trước Tùng? Lâm sẽ làm gì để bảo vệ Dương? Chi tiết tập 35 Chúng ta của 8 năm sau lên sóng lúc 21h40 tối nay trên VTV3.