Đầu tiên là là chương trình tham quan Trụ sở UBND và HĐND TP.HCM trong tháng 12 năm 2023 được tổ chức vào ngày 30, 31/12/2023 từ 8h đến 17h40 hoàn toàn miễn phí. Người dân, du khách sẽ được tham quan tham di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia để hiểu hơn về ý nghĩa, giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc của toà nhà hơn 100 năm tuổi.

Trụ sở UBND và HĐND TP.HCM.

Tiếp đó là sự kiện Lễ đón đoàn khách đến TP.HCM đầu năm 2024 được tổ chức ngày 01/01/2024 tại Ga đến quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất.

Đây là sự kiện thường niên của ngành du lịch thành phố, là hoạt động thể hiện nét văn hóa của thành phố mang tên Bác đến bạn bè du khách gần xa. Đồng thời, đây cũng là hoạt động khởi đầu cho những nét đột phá mới của ngành du lịch TP.HCM trong năm mới.

Tiếp đó những chuỗi sự kiện Chương trình Xuân Quê hương năm 2024 dành cho kiều bào, Lễ hội Tết Việt 2024 từ ngày 18 – 21/1/2024.

Chuỗi sự kiện chợ hoa Tết nguyên đán Giáp Thìn – 2024. Theo đó, chợ hoa Tết cấp thành phố được tổ chức tại Công viên 23 tháng 9, quận 1 (khu A, khu B); Công viên Gia Định, quận Phú Nhuận - quận Gò Vấp (Khu A, B và Khu C) và Công viên Lê Văn Tám, quận 1 do Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP chủ trì thực hiện; Chợ hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” do UBND quận 8 và Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp tổ chức…

Hội Hoa xuân Tết nguyên đán Giáp Thìn -2024, với chủ đề “Xuân Yêu thương - Tết Sum vầy” được tổ chức tại Công viên Tao Đàn, từ ngày 6/2/2024 (tức 27 tháng Chạp năm Quý Mão) đến ngày 15/2/2024 (tức mùng 6 tháng giêng năm Giáp Thìn). Theo kế hoạch, thời gian khai mạc vào 18h30, ngày 6/2/2024 (nhằm ngày 27 tháng Chạp). Bế mạc diễn ra 17h30 ngày 15/2/2024 (nhằm ngày mùng 6 Tết).

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19h ngày 7/2/2024 (28 tháng Chạp năm Quý Mão) đến 21h ngày 14/2/2024 (mùng 5 Tết Giáp Thìn). Đây là năm thứ 21, TP.HCM tổ chức không gian du xuân, trải nghiệm Tết độc đáo dành cho người dân thành phố, du khách trong và ngoài nước.

Đường hoa sẽ có chủ đề “Xuân yêu thương, Tết sum vầy”, trải dài hơn 600m, chia bố cục thành 3 phân đoạn chính gồm: "Nguồn cội quê hương”, Băng sông vượt biển” và khúc hạ màn là “Vươn mình hội nhập”.

Năm nay đường hoa sẽ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật Rồng chầu sen uốn lượn ngoạn mục có tên gọi “Lưỡng Long triều liên". Ngoài việc lập kỷ lục về kích thước con giáp từng xuất hiện trên Đường hoa Nguyễn Huệ, linh vật Rồng năm nay còn được tạo hình thân thiện với môi trường, khi hơn 90% chất liệu được sử dụng trong ốp tạo hình là mây tre và mành quạt nan….

Linh vật đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Thìn.

Song song với đó, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành trên địa bàn Thành phố đang khẩn trương hoàn tất các chương trình du lịch nội đô thành phố vào dịp Tết đáp ứng nhu cầu của du khách, trong đó chú trọng triển khai các chương trình trải nghiệm một ngày tại TP.HCM dành cho du khách với nhiều sự lựa chọn như: Quận 1 - Sắc màu đêm; Nhà Bè - Ngàn lẻ một đêm; Theo dấu chân biệt động Sài Gòn; Huyền thoại một dòng kênh; Đến quận quận 10 - Nghe kể chuyện Đông Y; Về với ấp đảo Thiềng Liềng…

Một số dịch vụ mới phục vụ khách du lịch như bus 2 tầng xuyên đêm, water bus 2 tầng. Đối với các điểm tham quan trên địa bàn thành phố cũng đang gấp rút triển khai nhiều chương trình, hoạt động sôi nổi với chính sách giảm giá vé vào dịp Tết Nguyên đán để phục vụ người dân và du khách.

Các hoạt động đón năm mới của Thành phố trong Tết Dương lịch 2024

Từ 0h - 0h15 ngày 1/1/2024 sẽ bắn pháo hoa tại khu vực đường hầm Sông Sài Gòn, TP Thủ và bắn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen;

Chương trình nghệ thuật countdown đêm 31/12/2023 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ, quận 1; Chương trình nghệ thuật countdown đêm 31/12/2023 tại Công viên ven sông Sài Gòn Thủ Thiêm.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại các quận, huyện (Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Bình Tân, Tân Phú, 12 và TP Thủ Đức), Nhà Văn hóa Thanh niên, một số trường cao đẳng, đại học, khu chế xuất, khu công nghiệp.

Ngoài ra còn có Giải marathon, liên hoan võ thuật trước Nhà hát Thành phố, Giải đua xe đạp phong trào trên tuyến đường Mai Chí Thọ (đoạn từ Đồng Văn Cống – trạm thu phí cũ hầm Sông Sài Gòn) tại khu đô thị Sala, Đại Quang Minh.

Trang trí ánh sáng nghệ thuật trên các tuyến đường trung tâm Thành phố; Đường sách TP Thủ Đức; công bố biểu tượng thân thiện của Thành phố Thủ Đức (Mascot Hoa Hướng dương).