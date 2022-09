Chương trình nghệ thuật ‘Nắng Ba Đình’: Vang vọng khúc ca độc lập

Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc vang bản “Tuyên ngôn độc lập”, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đánh dấu bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam.

77 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập! Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã trở thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

Ngày 2/9 hàng năm là một ngày có ý nghĩa to lớn với toàn thể nhân dân Việt Nam, là dịp để đồng bào cả nước cũng như kiều bào ở nước ngoài cùng hướng về Tổ quốc, về quê hương.

Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình” có ý nghĩa sâu sắc nhằm khẳng định những giá trị lịch sử cao đẹp của dân tộc ngàn năm văn hiến, lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; đồng thời cổ vũ tinh thần yêu nước, ý chí quật cường của lớp lớp người Việt Nam đã hy sinh xương máu để giành, giữ nền độc lập cho nước nhà; tiếp thêm ngọn lửa để thế hệ hôm nay tiếp tục vững bước xây dựng quê hương, đất nước phát triển bền vững, hùng mạnh.

Khách mời tham dự chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình”

Thông qua 2 phần với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, chương trình đã truyền tải tới khán giả ý nghĩa sâu sắc của sự kiện lịch sử trọng đại này:

Phần 1 - “Khát vọng hòa bình” với các tiết mục: Hát múa: Đất nước lời ru - sáng tác: Văn Thành Nho; Ca khúc: Ba Đình nắng - âm nhạc: Bùi Công Kỳ, thơ: Vũ Hoàng Địch; Bài hát: Nhớ về Hà Nội - sáng tác: Hoàng Hiệp; Bài hát: Trăng sáng đôi miền - sáng tác: An Chung; Bài hát: Người chiến sĩ ấy - sáng tác: Hoàng Vân; Bài hát: Lời ca dâng Bác - sáng tác: Trọng Loan; Bài hát: Đất nước trọn niềm vui - sáng tác: Hoàng Hà qua phần thể hiện của các ca sỹ, nghệ sỹ: NSƯT Phương Thảo, ca sỹ Đông Hùng, ca sỹ Tiến Hưng, Hoàng Quyên, song ca Vũ Thắng Lợi - Ngọc Hà, tốp nam Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Phần 2 - “Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ” với những tiết mục: Bài hát: Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ - sáng tác: Nguyễn Văn Thương, thơ: Tố Hữu, biểu diễn: Vũ Thắng Lợi, hợp xướng; Bài hát: Một ngày mới - sáng tác: Huy Tuấn, biểu diễn: Hoàng Quyên; Bài hát: Vinh quang đang chờ ta - sáng tác: Rhymatic, biểu diễn: Đông Hùng; Bài hát: Ngàn ước mơ Việt Nam - sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận, biểu diễn: Nhóm Pha Lê; Bài hát: Tiếng gọi Việt Nam - sáng tác: Xuân Hùng, biểu diễn: Vương Long, Kiều Minh, hợp xướng; Bài hát: Tổ quốc trong tim - sáng tác: Quốc Đạt, biểu diễn: NSƯT Trường Bắc, Tiến Hưng, Vương Long, Kiều Minh, Hợp xướng, tốp múa Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật “Nắng Ba Đình” có sự đồng hành của Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS), Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Nhãn hàng Đạm Phú Mỹ - NPK Phú Mỹ).

