Khoe ảnh khóa tay bằng còng số 8, 2 thanh niên bị phạt 30 triệu đồng

Qua nắm bắt tình hình trên không gian mạng, Công an xã Thanh Vân (huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) phát hiện tài khoản Facebook mang tên N.Đ.T. đăng hình ảnh đang đứng một mình trong tư thế hai tay bị khóa trước bởi còng số 8, kèm theo dòng trạng thái: "Đời du côn ngại chi tù tội - Kiếp phong trần chẳng ngại gió sương".

N.Đ.T đăng ảnh bị khóa tay bởi còng số 8 lên Facebook (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Cơ quan công an đã mời anh N.Đ.T (21 tuổi, trú tại xã Thanh Vân) đến trụ sở làm việc về nội dung bức ảnh. Qua đó, T. cho biết mượn còng số 8 của P.T.B. (25 tuổi, trú cùng địa phương) với mục đích chụp ảnh đăng Facebook cho vui, không có mục đích gì khác.

Sau khi làm việc, P.T.B. đã tự nguyện giao nộp cơ quan công an chiếc khóa còng số 8 trên; còn N.Đ.T. tự gỡ bỏ bài đăng có hình ảnh nêu trên khỏi Facebook của mình.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, Công an xã Thanh Vân đã tham mưu UBND xã Thanh Vân trình UBND huyện Tam Dương ra quyết định xử phạt hành chính đối với N.Đ.T. và P.T.B. về hành vi tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép công cụ hỗ trợ, quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 11, Nghị định số 144/2021 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình.

Tổng mức phạt tiền phạt đối với hành vi trên là 30 triệu đồng.

