Hou Jia (ở Hồ Nam, Trung Quốc) từng rơi vào tuyệt vọng vì mắc bệnh suy thận khi đang mang thai vào năm 2009.

Đến năm 2012, cô may mắn được ghép thận thành công. Kể từ đó, cô thấu hiểu nỗi khổ của những người mang bệnh tật trong mình, đặc biệt là những người mắc bệnh thận như cô, theo Shanhai Video.

"Tôi muốn làm điều gì đó cho các bệnh nhân có hoàn cảnh như mình. Tôi muốn lan tỏa điều may mắn của bản thân cho cộng đồng", cô nói.

Cô Hou từng mắc bệnh suy thận nên thấu hiểu nỗi khổ của những người cùng cảnh ngộ. Ảnh: SCMP

Sau nhiều năm làm tình nguyện, Hou cảm thấy muốn giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Năm 2019, cô dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm 200.000 tệ (khoảng 675 triệu đồng) của mình thành lập một trung tâm chăm sóc những người bị bệnh thận.

Trung tâm đã hỗ trợ hơn 1.000 bệnh nhân, trong đó có 150 bệnh nhân nguy kịch được nhận khoản hỗ trợ tài chính lớn. Hou cho biết tất cả nhân viên và tình nguyện viên đều đang hoặc đã từng là bệnh nhân mắc bệnh thận.

Bên cạnh việc giúp bệnh nhân lấy lại hi vọng trong cuộc sống, Hou cho rằng mình cần có trách nhiệm nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh thận, với tinh thần "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Cô tổ chức hơn 30 buổi diễn thuyết trước công chúng về căn bệnh này.

"Tôi hi vọng mọi bệnh nhân mình giúp đỡ đều có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cuộc sống theo hướng tích cực hơn. Và bất cứ khi nào họ nói 'cảm ơn', tôi đều rất vui", Hou tâm sự.

Câu chuyện sau khi được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về rất nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Đa số cảm phục và ca ngợi tấm lòng của cô Hou.

"Cô ấy là bông hồng, mang đến hương thơm cho người khác. Cô ấy thật tuyệt vời vì có thể làm được điều này. Thật cảm động", một tài khoản viết.

"Chỉ có trải qua những khó khăn người ta mới thấu hiểu hết những nỗi khổ và sự vất vả của người khác. Cô ấy đã may mắn vượt qua được căn bệnh suy thận nên càng thấy trân trọng cuộc sống và mong muốn lan tỏa hi vọng, may mắn đến mọi người. Cảm ơn người phụ nữ mạnh mẽ, tốt bụng", người khác bình luận.