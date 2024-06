Quảng Ninh:

Hệ thống camera AI tại phường Quang Trung (TP Uông Bí).

Phường Nam Khê và Quang Trung (TP Uông Bí) vừa triển khai lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo có thể đọc được tất cả biển số của các phương tiện giao thông, nhận biết khuôn mặt người dân khi đi qua các “mắt thần”.

Khi người dùng muốn tìm kiếm, trích xuất thông tin về phương tiện giao thông, hay cần truy vết tội phạm, chỉ cần nhập biển số xe, dữ liệu ảnh, thông tin của đối tượng, hệ thống camera AI sẽ đưa ra các báo cáo về phương tiện hoặc báo cáo giám sát, truy vết đối tượng ngay sau khi thu thập được dữ liệu qua camera.

Theo trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Công an phường Nam Khê (TP Uông Bí), công an phường cập nhật tất cả hình ảnh những đối tượng hiện nay thuộc diện quản lý của lực lượng công an vào phần mềm, việc ứng dụng camera AI này là công cụ đắc lực giúp đơn vị quản lý, nhận diện các đối tượng, các vi phạm giao thông, vi phạm pháp luật thường xuyên hơn, qua đó tăng cường công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Trần Quang Đông, Chủ tịch UBND phường Quang Trung (TP Uông Bí), chia sẻ: Với một phường trung tâm, có địa bàn quản lý rộng, hệ thống camera AI là công cụ đắc lực hỗ trợ cho công tác quản lý nhà nước trên địa bàn. Hiện trên địa bàn phường đã lắp 40 mắt camera AI và tới đây sẽ lắp thêm khoảng 20 camera AI, bổ sung thêm các tính năng phân tích AI mới để kiểm soát đường phố, nâng cao năng lực quản lý, thực thi, phục vụ đời sống nhân dân, văn minh đô thị, xây dựng thành phố thông minh.

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối 5 khu phố tại phường Yên Giang (TX Quảng Yên)

Hiện việc ứng dụng công nghệ số được các xã, phường đẩy mạnh nhằm cải cách hành chính trong cơ quan nhà nước và các hoạt động giao dịch của nhân dân, đem lại giá trị hưởng thụ để người dân hưởng ứng và tham gia trải nghiệm các ứng dụng, tiện ích số hướng đến việc xây dựng xã hội số.

Phường Yên Giang (TX Quảng Yên) - đơn vị hành chính cấp xã, phường đầu tiên trên toàn tỉnh lắp đặt hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến với 5 khu phố trên địa bàn. Nhờ có hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến này, quy mô mỗi cuộc họp được mở rộng, đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân.

Ông Trương Thanh Đông, Bí thư chi bộ, Trưởng khu phố 2, phường Yên Giang (TX Quảng Yên), cho biết: Hệ thống truyền hình trực tuyến của phường có hình ảnh nét và âm thanh tốt. Khi có chương trình quán triệt hay triển khai kế hoạch của địa phương, khu phố có thể mời nhiều bà con trong khu đến nghe. Người dân được lĩnh hội các nội dung trực tiếp từ lãnh đạo phường một cách đầy đủ nên rất phấn khởi.

Anh Lý Văn Quạn, xã Đại Dực (huyện Tiên Yên) tự chụp sản phẩm OCOP để quảng bá tại các sàn thương mại điện tử.

Cùng với tăng cường ứng dụng công nghệ số, các xã, phường trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu rõ lợi ích của chuyển đổi số, thiết lập thói quen giao dịch online và sử dụng thiết bị thông minh, máy tính như một công cụ thiết yếu, phục vụ trực tiếp cho đời sống, điển hình: Sử dụng mã QR trong tra cứu thông tin hay thanh toán không dùng tiền mặt trong giải quyết TTHC; ứng dụng chữ ký số cá nhân; tăng cường giao dịch thương mại điện tử; lập các fanpage mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá sản phẩm, dịch vụ…

Đẩy mạnh chuyển đổi số cấp xã, phường là cách tiếp cận gần dân nhất để mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân. Mục tiêu chính là nhằm từng bước đổi mới căn bản, toàn diện công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, phục vụ của các cơ quan cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân và địa phương hướng tới việc nâng cao hiệu quả và tiện ích của các hoạt động xã hội, kinh doanh, xây dựng xã hội số.

Ngoài ra, thời gian qua, tỉnh còn quan tâm đầu tư hạ tầng viễn thông, đường truyền mạng internet tốc độ cao, phủ lõm sóng, mạng internet diện rộng, hỗ trợ chuyển đổi 2G lên 4G để người dân tại các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, người dân tộc thiểu số cũng dễ dàng tiếp cận chuyển đổi số. Với sự quyết tâm cao của hệ thống chính trị từ tỉnh đến các cơ sở xã, phường, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục nghiên cứu tìm ra những giải pháp phù hợp, đưa công tác chuyển đổi số cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Theo Việt Hưng (Báo Quảng Ninh)