Long An tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia Nằm trong chuỗi sự kiện tổ chức các hoạt động hướng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”, Sở TT&TT tỉnh Long An sẽ tổ chức nhiều chuỗi hoạt động bao gồm: Họp mặt Tổ Công nghệ số cộng đồng; Triển lãm các sản phẩm về chuyển đổi số, cấp chữ ký số cá nhân miễn phí cho người dân; Lễ ra quân đội hình IT xanh; Triển khai tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt ở TP Tân An. Chương trình Triển khai tuyên truyền, hướng dẫn các tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt từ nay đến ngày 15/10 trên các tuyến đường trên địa bàn phường 1, 2, 3, gồm đường Nguyễn Trung Trực (từ cầu Đúc đến đường Cách Mạng Tháng Tám); Nguyễn Trung Trực (từ Quốc lộ 1 đến cầu Đúc); đường Hùng Vương (đoạn từ ngã tư đường Châu Thị Kim đến đường Nguyễn Đình Chiểu) Tổ chức triển lãm, trưng bày, giới thiệu các giải pháp, sản phẩm về chuyển đổi số và tổ chức các gian hàng cấp chữ ký số cá nhân miễn phí cho người dân từ ngày 10/10 đến ngày 12/10. Tổ chức Lễ ra quân đội hình IT xanh tham gia các hoạt động chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia từ 10/10 đến ngày 12/10 tại TP Tân An.