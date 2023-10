Hà Giang:

Xác định tầm quan trọng và lợi ích to lớn của việc chuyển đổi số (CĐS) trong quản lý, vận hành lưới điện, sản xuất, kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Giang đã tập trung đầu tư nguồn lực, đặc biệt là nguồn nhân lực cho CĐS. Đến nay, CĐS tại Công ty đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhờ CĐS, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị có bước tiến nhanh, bền vững và hiệu quả, mang lại ngày càng nhiều lợi ích kinh tế, kỹ thuật và giá trị mới phục vụ khách hàng.

Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình CĐS của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh.

Để chuẩn hóa thông tin đo đếm, Công ty đã chuẩn hóa khai báo về mã loại thiết bị đo đếm công tơ, TU, TI; mã trạm biến áp công cộng, chuyên dùng và rà soát, khai báo thông tin đo xa của điểm đo trên CMIS; tổng hợp đúng được số liệu các biểu báo cáo chi tiết phân hệ đo đếm trên CMIS và đồng bộ số liệu chuẩn sang báo cáo số hóa đo đếm; kiểm soát dữ liệu đầu ra đảm bảo đúng chính xác tuyệt đối thông tin về khách hàng, hóa đơn, đo đếm, hợp đồng…

Công nhân ngành Điện sử dụng Flycam kiểm tra đường dây cao thế tại những điểm khó tiếp cận.

Trong lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ khách hàng, đến nay đã thực hiện nhập danh mục thiết bị truyền dẫn dữ liệu (thiết bị đo xa) vào chương trình số hóa đo đếm và cập nhật đầy đủ biến động về thiết bị truyền dẫn hàng tháng.

Thực hiện ký số được 10 phụ lục báo cáo số hóa phân hệ đo đếm số công tơ cháy hỏng theo nguyên nhân, số thiết bị truyền dẫn dữ liệu cháy hỏng, thanh lý theo nguyên nhân; số công tơ vận hành trên lưới theo chủng loại 1 pha, 3 pha; số điểm ranh giới giao nhận điện và số điểm đã lắp đặt đo xa; số công tơ sau trạm biến áp, số công tơ ghi chỉ số từ xa, số công tơ có dữ liệu đã tổng hợp đúng; số thiết bị thay định kỳ, lắp mới, thay cháy hỏng trong tháng, tổng số TU, TI vận hành và số lượng thiết bị đo đếm quá hạn…

Trong kế hoạch CĐS ngành Điện, nhằm hướng tới mục tiêu hiện đại hóa giai đoạn 2021-2025, phát triển lưới điện thông minh trên địa bàn tỉnh, ngoài các giải pháp xây dựng Trung tâm điều khiển xa và chuyển đổi toàn bộ các trạm biến áp 110kV thành trạm không người trực được giám sát và điều khiển từ xa, Công ty còn triển khai kết nối toàn bộ các thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung áp và phát triển hệ thống SCADA/DMS giám sát, điều khiển lưới điện trung áp, hiện tại đã có 148 Reclose được điều khiển đóng cắt từ xa.

Để an toàn thông tin, toàn bộ hệ thống thông tin của Công ty được thực hiện Đề án an toàn an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Hiện mạng WAN IT của Công ty đã được đã phân hoạch thành các vùng độc lập, đồng thời được bảo vệ, giám sát bằng hệ thống tường lửa thế hệ mới; mạng OT được bảo vệ bằng hệ thống tường lửa và cách ly tuyệt đối với các hệ thống mạng Internet, mạng sản xuất, kinh doanh và đã nâng cấp hệ thống mạng OT hoạt động theo mô hình layer 3.

Nổi bật trong CĐS của Công ty Điện lực Hà Giang là việc sử dụng thiết bị bay (Flycam) vào sản xuất, kinh doanh, vận hành lưới điện, nhằm nâng cao chất lượng và độ tin cậy cung cấp điện, tăng năng suất lao động.

Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty cho biết: Với địa bàn rộng, đồi núi cao, địa hình chia cắt, thời gian qua Công ty đã tập trung đầu tư trang thiết bị, chỉ đạo các Điện lực trực thuộc áp dụng công nghệ thông tin, trong đó áp dụng công nghệ Flycam có gắn camera vào sản xuất, kinh doanh, quản lý, vận hành lưới điện.

Qua thời gian triển khai đã cho hiệu quả rõ rệt như: Giúp hạn chế rủi ro cho người lao động khi phải trèo cao, đặc biệt là khi lưới đường dây đang có điện; Flaycam cũng giúp người công nhân phát hiện sự cố ở những nơi đường dây đi qua những vùng rừng núi hiểm trở một cách nhanh chóng để xử lý cung cấp điện trở lại.

Để nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên, người lao động về CĐS, bộ phận truyền thông của Công ty thường xuyên viết các tin, bài về CĐS đăng trên chuyên mục CĐS Website Công ty, phối hợp với các đơn vị truyền thông của T.Ư và địa phương xây dựng các phóng sự, tin, bài tuyên truyền về các lợi ích mà CĐS đem lại.

Tăng cường truyền thông nội bộ, nâng cao ý thức cho cán bộ, công nhân viên để mỗi người không ngừng nâng cao trình độ, áp dụng các ứng dụng số trong công việc.

Từ những kết quả trong quản lý, vận hành lưới điện, có thể thấy CĐS, ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần giúp Công ty sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao.

Theo Văn Nghị (Báo Hà Giang)