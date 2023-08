Ở chế độ trên máy bay, điện thoại của bạn bị ngắt kết nối khỏi mạng di động nhưng bạn vẫn có thể sử dụng thiết bị và thậm chí kết nối thiết bị với Wi-Fi trên máy bay nếu có.

Nhưng điều gì xảy ra nếu bạn vẫn để điện thoại của mình hoạt động?

Bật điện thoại của bạn ở "chế độ máy bay" là yêu cầu trên tất cả các chuyến bay. Ảnh: Fortune

Một cuộc khảo sát năm 2017 của Bảo hiểm du lịch Allianz cho thấy, 17,2% hành khách không bao giờ đặt điện thoại của họ ở chế độ máy bay trong các chuyến bay. Vấn đề là, chúng ta không thực sự biết điều gì có thể xảy ra vì tương tác giữa điện thoại di động và máy bay chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng. Mặc dù đã có những báo cáo về các thiết bị điện tử cá nhân (PED) có khả năng can thiệp vào hệ thống điện tử hàng không, theo Boeing.

Dan Bubb, giáo sư tại Đại học Nevada, Las Vegas và là một cựu phi công, nói với Travel and Leisure rằng: "Nếu bạn không tắt điện thoại di động, nó có khả năng gây nhiễu các thiết bị điều hướng".

Đó là lý do tại sao Bộ luật Quy định Liên bang tại Mỹ hiện nay quy định như sau: "Điện thoại di động được lắp đặt hoặc mang trên máy bay, khinh khí cầu hoặc bất kỳ loại máy bay nào khác không được sử dụng khi máy bay đó đang ở trên không (không chạm đất). Khi bất kỳ máy bay nào rời khỏi mặt đất, tất cả điện thoại di động trên máy bay đó phải được tắt". Nếu không tuân thủ, bạn có thể bị phạt.

Hành khách không được sử dụng điện thoại di động trong quá trình cất và hạ cánh. Ảnh: Timeout

Một vấn đề khác với việc sử dụng điện thoại di động trên máy bay là khả năng làm quá tải các tháp di động trên mặt đất. Khi bạn đang di chuyển, điện thoại của bạn sẽ kết nối với nhiều tháp cùng một lúc và cung cấp cho tất cả hành khách trên bầu trời vào bất kỳ thời điểm nào, điều đó chắc chắn có thể là gánh nặng cho mạng. Chưa kể đến việc pin điện thoại của bạn có thể sẽ cạn kiệt nhanh hơn vì điện thoại sử dụng nhiều năng lượng hơn để kết nối với các tháp này từ độ cao hành trình.

Khi công nghệ thay đổi, các mối đe dọa mới được đưa ra trong mối quan hệ điện thoại-máy bay. Hiện nay, mối đe dọa lớn nhất là mạng 5G .

"Với nhiều công ty điện thoại hiện đang cung cấp băng thông 5G, điều đó có khả năng can thiệp vào máy đo độ cao vô tuyến, là công cụ mà phi công dựa vào để chỉ ra khi nào họ cần nhấc bánh mũi của máy bay để hạ cánh máy bay", Bubb nói.

Theo báo cáo của Airbus, gần 60% các vụ tai nạn hàng không trong 20 năm qua xảy ra trong giai đoạn hạ cánh của chuyến bay. Vì vậy, khi các tiếp viên hàng không yêu cầu hành khách đặt điện thoại của họ ở 'chế độ máy bay' hoặc tắt chúng đi, hành khách nên tuân theo yêu cầu đó là có lý do chính đáng.

Điều thú vị là Liên minh Châu Âu đang yêu cầu triển khai mạng 5G trên máy bay, cho phép hành khách liên lạc tự do với thiết bị di động của họ, bao gồm cả việc thực hiện cuộc gọi. Nhưng có một điểm khác biệt chính giữa mạng 5G của châu Âu và mạng của Mỹ: mạng châu Âu hoạt động ở tần số khác, điều này làm tăng thêm sự tách biệt giữa việc sử dụng di động và máy đo độ cao vô tuyến. Do đó, có ít cơ hội can thiệp hơn.

Theo Travel and Leisure