Viêm họng, viêm amidan là một trong những bệnh Tai - Mũi - Họng thường gặp ở trẻ em và người lớn. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ người mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp chiếm 73,7%, trong đó có 30,6% người bị viêm amidan. Triệu chứng phổ biến của viêm họng, viêm amidan là ho, đau rát họng, khàn tiếng, thường có cảm giác khó nuốt, hơi thở có mùi hôi...

Viêm họng do virus chiếm tỷ lệ tới 80% và thường gặp là các virus gây cúm, virus gây cảm lạnh thông thường. Nguyên nhân sâu xa là do sức đề kháng kém khiến vùng hầu, họng dễ bị viêm nhiễm do các tác nhân gây hại tấn công.

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Nguyên Trưởng khoa Tai Mũi Họng trẻ em cho biết: “Bệnh viêm họng, viêm amidan khi mới bắt đầu khởi phát chưa nguy hiểm, nhưng do tâm lý chủ quan của người bệnh, không điều trị kịp thời có thể khiến bệnh tiến triển nặng dẫn đến các biến chứng như viêm thanh quản, viêm phế quản, hoặc nguy hiểm hơn như viêm cầu thận, viêm khớp cấp, viêm cơ tim”.

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh - Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, Nguyên Trưởng khoa Tai Mũi Họng trẻ em

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh cho biết, có rất nhiều phương pháp điều trị viêm họng và viêm amidan. Nếu xác định nguyên nhân do nhiễm khuẩn, nhiễm virus, người bệnh có thể sử dụng các loại thuốc như kháng sinh, thuốc kháng viêm Corticoid. Tuy nhiên, việc điều trị bệnh viêm họng, viêm amidan bằng thuốc tân dược cần phải tuân thủ đúng theo chỉ định của bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng để tránh những hệ lụy không mong muốn. Bởi nếu không dùng đúng cách, đúng liều lượng sẽ gây nhiều phản ứng phụ. Thêm vào đó, nếu người bệnh sử dụng kháng sinh vượt mức cho phép sẽ gây nên hiện tượng nhờn thuốc, khiến bệnh không những không thuyên giảm mà còn trở nên tồi tệ hơn, để lại nhiều biến chứng khôn lường.

“Khi bị viêm họng, viêm amidan với các triệu chứng bệnh còn nhẹ, bệnh nhân nên ưu tiên tìm đến các biện pháp chữa trị tại nhà, không dùng thuốc và an toàn cho sức khỏe. Người bệnh có thể súc miệng bằng nước muối ấm, uống trà mật ong, nước gừng. Sử dụng kèm một số sản phẩm xịt họng an toàn và lành tính. Hiện nay trên thị trường có nhiều sản phẩm xịt họng giúp giảm nhanh các triệu chứng viêm họng, viêm amidan được làm từ thảo dược lành tính, cho hiệu quả giảm ngay các triệu chứng ở lần đầu tiên sử dụng”, BS. Nguyễn Thị Ngọc Dinh gợi ý.

Một trong những sản phẩm được PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh giới thiệu đến các bệnh nhân là Xịt họng Thomax. Bác sĩ chia sẻ: “Các thành phần của xịt họng Thomax có nguồn gốc từ thiên nhiên, an toàn và lành tính, phù hợp với nhu cầu của đại đa số bệnh nhân muốn giảm nhanh triệu chứng của viêm họng, viêm amidan. Người sử dụng có thể mang theo dùng dài ngày để bảo vệ hầu, họng và sức khỏe trước các tác nhân gây hại tồn tại trong không khí. Đây là sản phẩm có cơ chế tác dụng rõ ràng và hiệu quả ngay lần đầu tiên sử dụng”.

PGS.TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh chia sẻ nhiều ưu điểm của sản phẩm như: Xịt họng Thomax tập trung vào giải pháp giảm nhanh đau họng và ngừa ho do cảm cúm mà không sử dụng Corticoid; Chiết xuất keo ong xanh tan hoàn toàn trong nước có khả năng kháng viêm, kháng khuẩn, kháng virus tốt; An toàn, lành tính bởi các thành phần chiết xuất thảo dược tự nhiên; đặc biệt Thomax còn giúp tăng sức đề kháng, phòng ngừa và làm giảm triệu chứng cảm cúm, cảm lạnh như đau họng, ho…

Keo ong được biết tới với đặc tính hỗ trợ kháng khuẩn, kháng virus xâm nhập hệ hô hấp

Xịt họng Thomax phù hợp với người bị viêm họng, viêm amidan, người bị ho, đau họng, ngứa rát cổ họng do thay đổi thời tiết, do cảm lạnh, cảm cúm, khàn tiếng...

Lệ Thanh