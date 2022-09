Chuyện nhà chung cư: 3 nỗi lo khi thắp nhang

An toàn cháy nổ

Việc thờ cúng là đời sống văn hóa tâm linh lâu đời của người Việt Nam. Tuy nhiên đối với các căn hộ chung cư nếu không cẩn thận khi thờ cúng sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến cháy nổ. “Chủ căn hộ bất cẩn thắp hương trên bàn thờ rồi bỏ đi, không trông coi, gây cháy” “Tàn nhang rớt xuống gây hỏa hoạn khu bếp trong chung cư” - đó là hai trong nhiều nguyên nhân thắp nhang gây cháy ở các căn hộ chung cư.

Hiện trường vụ cháy chung cư do bất cẩn khi thắp hương. Ảnh: PLO

Cô Nguyễn Xuân Châu - Quản lý một chung cư ở TP. Vinh chia sẻ: “Đối với khu vực thờ cúng trong căn hộ chúng ta phải rất cẩn thận, nhất là khi thắp nhang, không được để các vật dụng dễ bắt lửa gần lư hương, phải thay lư hương để tránh trường hợp cùi nhang bắt lửa... Khi thắp nhang, phải có người ở nhà để đề phòng trường hợp tàn lửa rơi xuống vật dễ bắt lửa trên bàn thờ gây cháy hoặc phải mở cửa bật quạt ngừa trường hợp chuông báo cháy kêu”.

Theo các chuyên gia, các loại nhang hương hóa chất, cuộn tàn được ngâm tẩm hóa chất (như axit photphoric (H3PO4); canxi cacbonate (CaCo3) và bột lưu huỳnh dẫn cháy) bắt cháy rất nhanh. Chỉ một chút bất cẩn cũng có thể gây ra hỏa hoạn. Chưa kể đến việc nhang hóa chất rất nhiều khói nên dễ dàng kích hoạt hệ thống báo cháy sẽ gây ra rất nhiều phiền toái cho gia chủ, ảnh hưởng đến các hộ dân khác trong chung cư.

Vấn đề sức khỏe

Các chuyên gia cảnh báo, khói nhang hóa chất độc hơn khói thuốc lá. Khi đốt sẽ sinh ra CO, CO2, NO2, SO2, benzene, toluene, xylenes, aldehydes, formaldehyde, hydrocarbon thơm đa vòng. Thông thường, các chất độc này tác động đến hệ hô hấp, kích ứng đường thở gây ho, hắt hơi, khó thở, chảy mũi và đặc biệt nguy hiểm đối với những người bệnh hen suyễn vì làm phát cơn hen cấp tính. Một số loại khi đốt sẽ tác động lên tế bào, các chủng khuẩn gây hại tế bào, gây đột biến, ung thư…

“Vì tiện mua hoa quả nên tôi thường mua nhang ngay trong chợ hoặc cửa hàng tạp hóa. Chưa để ý nhiều đến các nhãn hiệu. Tuy nhiên, sự thật là bản thân tôi và ông xã vốn bị viêm mũi dị ứng nên mỗi lần thắp nhang là hắt xì, ho, nghẹt mũi rất khó chịu. Và thế nên, đến ngày rằm, đầu tháng khi thắp nhang là các cháu nhỏ, người già trong nhà đều được đưa xuống sảnh chơi hoặc đi siêu thị”, cô Nguyễn

Thị Hoa - TP. Vinh chia sẻ.

Vấn đề thẩm mỹ

Đa phần bàn thờ ở chung cư là bàn thờ gắn tường cao, sát trần. Với các nhang thông thường nhiều khói thì sẽ gây ra hiện tượng ám trần, ố vàng trần nhà gây ra mất thẩm mỹ. Chưa kể tàn nhang rơi rụng nhiều ngoài nguy cơ gây cháy còn làm bẩn khu vực bàn thờ và sàn nhà.

Chị Nguyễn Thị Xuân - Hà Nội cho biết: “Vì lo ố vàng trần nên nhà tôi đã lắp tấm chắn khói bàn thờ, tuy nhiên cũng không khả quan lắm vì khói nhiều gặp tấm chắn lại ám sang tường, khu vực xung quanh. Chưa kể cây nhang nhà tôi đang dùng thì khá dài nên khi thắp khá bất tiện, chân nhang cao thấp không được đẹp mắt. Tôi luôn muốn tìm kiếm một loại nhang ít khói, kích thước phù hợp, không làm ố trần để đảm bảo thẩm mỹ cho khu vực bàn thờ”.

Hiểu được những nỗi lo của khách hàng ở chung cư, Công ty cổ phần Ave Group đã cho ra mắt sản phảm nhang sạch thảo mộc An An với dòng nhang chung cư được thiết kế riêng biệt dành cho việc thờ phụng tại các căn hộ.

Sản phẩm nhang chung cư An An có nhiều ưu điểm. Nhang được làm hoàn toàn từ nguyên liệu sạch, tự nhiên. Sản phẩm không trộn thêm bất kỳ hóa chất nào, đảm bảo tự nhiên từ tăm tre mộc, bột nhang nguyên chất và chất kết dính là keo bời lời tự nhiên. Do đó, sản phẩm đảm bảo an toàn cho sức khỏe cho các thành viên trong gia đình.

Nhang ít khói, làn khói mỏng mang theo mùi hương thanh dịu nhẹ đặc trưng của nguyên liệu giúp gia chủ gửi trao tấm lòng thành kính lên bậc thần linh tiên tổ và mang lại không khí an yên, thoải mái, thư giãn hơn.

Chiều dài nhang chỉ 23cm đặc biệt phù hợp với không gian bàn thờ gắn tường tại chung cư. Nhang ít khói và cháy từ từ trong thời gian chỉ 45 phút, không gây ám trần nhà, không kích hoạt hệ thống báo cháy và ngăn ngừa tối đa nguy cơ cháy do thắp hương. Một ưu điểm nữa là nhang chung cư An An rụng tàn rất ít giúp giữ vệ sinh, đảm bảo thẩm mỹ ở khu vực xung quanh bàn thờ.

Nhang chung cư An An có 3 loại: trầm hương, khuynh diệp, quế. Về mặt phong thủy, nhang hương quế, khuynh diệp, trầm có dương khí mạnh, đẩy lùi được âm khí, tạp uế, mang đến sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn cho gia chủ. Nguồn năng lượng tích cực phát ra từ nén nhang sẽ thu hút nhiều điều may mắn đến cho gia đình.

Ngọc Minh