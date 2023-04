Thay đổi thương hiệu nội thất lừng danh gần 3 thập kỷ

Những năm gần đây, kinh tế - xã hội của nước ta không nằm ngoài bối cảnh biến động phức tạp của nền kinh tế thế giới. Nỗi lo lớn nhất của người tiêu dùng Việt hiện nay không là còn là dịch Covid-19, mà là lạm phát gia tăng. Nhiều gia đình có xu hướng thắt chặt chi tiêu, chú trọng hơn tới hàng hóa thiết yếu, hoặc các hàng hóa được sản xuất theo hướng "xanh" với tiêu chuẩn cao. Thậm chí họ nghi ngờ các thương hiệu mới bởi những "chiêu" khuyến mãi, ra mắt hấp dẫn một cách khó tin.

Người dân cắt giảm chi tiêu cho việc tân trang nhà cửa, mua sắm xe cộ, mua bảo hiểm, mua đồ điện tử đắt tiền, đầu tư chứng khoán

Đối với doanh nghiệp, giữa hàng ngàn thương hiệu lớn nhỏ, khi cái tên gợi nhớ quen thuộc chợt vang lên, đó chính là tín hiệu khiến người tiêu dùng chú ý. Vậy mà, có một thương hiệu nội thất với gần 3 thập kỷ đồng hành cùng khách hàng, được coi là "top of mind" khi mua sắm nội thất văn phòng, lại quyết tâm chuyển đổi thương hiệu.

Có mặt trên thị trường và không ngừng lớn mạnh từ năm 1995, Nội thất Hòa Phát luôn khẳng định vị thế của nhà sản xuất nội thất hàng đầu Việt Nam. Với sứ mệnh tiên phong kiến tạo không gian lý tưởng, thương hiệu luôn chú trọng vào chất lượng sản phẩm trong hành trình phát triển doanh nghiệp.

Dần dần, khi luôn âm ỉ trong mình khát vọng vươn xa trong khu vực và trên thế giới, nâng tầm vị thế thương hiệu trên thị trường khu vực Đông Nam Á, Nội thất Hòa Phát đã chuyển mình sang một tên mới, một thương hiệu mới nhưng vẫn gần gũi: Nội thất The One - thương hiệu nội thất số một của người Việt.

Cụ thể, từ đầu năm 2022, Công ty Cổ phần Nội thất Hòa Phát đã công bố tái định vị thương hiệu, đổi tên thành Nội thất The One, ra mắt slogan và bộ nhận diện mới nhằm truyền tải toàn diện định hướng phát triển trong tương lai. Ngoài ra, toàn bộ bao bì, tem mác sản phẩm, xe chở hàng, catalogue sản phẩm hay OOH cũng mang trên mình diện mạo mới với đường nét thiết kế hiện đại, trẻ trung, màu sắc hài hòa và bắt mắt.

Biển tấm lớn mang thương hiệu Nội thất The One tại một số thành phố lớn

Sự chuyển đổi thương hiệu Nội thất Hoà Phát sang Nội thất The One cũng gắn liền với những thay đổi linh hoạt trong chiến lược. Cụ thể, Nội thất The One chú trọng vào việc phát triển hình ảnh, diện mạo công ty, tầm vóc mới đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, đóng góp công sức và mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng.

Nội thất The One và nỗ lực đầu tư vào nhiều điểm chạm khách hàng

Giải thích cho việc định vị thương hiệu The One sau gần 30 năm thuần Việt với tên gọi Nội thất Hòa Phát, đại diện công ty cho biết, The One là thể hiện ước mơ đồng lòng phát triển, vẫn là số 1 và còn tuyệt vời hơn. Đồng thời, cũng hiện thực hoá mục tiêu tiên quyết số một của Nội thất The One là tất cả hoà làm một, đồng nhất vươn mình ra thế giới.

Để hiện thực hoá điều này, đầu tiên phải nhắc tới việc Nội thất The One ra mắt hàng loạt chương trình hấp dẫn, như những cánh tay nối dài để đến gần hơn với khối đại lý và người tiêu dùng. Theo đó, với mục đích giới thiệu, quảng bá thương hiệu mang màu sắc mới, Nội thất The One đã và đang triển khai chương trình trang bị các công cụ hỗ trợ bán hàng tại đại lý (POSM - Point of sales material) gồm bảng treo chứng nhận/ giải thưởng, tủ catalog, bàn quầy mang đậm màu sắc thương hiệu… Song song với đó là các chương trình khuyến mại, tặng kèm quà khi mua sản phẩm nhằm thúc đẩy hành vi mua sắm của khách hàng tại đại lý.

Nội thất The One trang bị nhận diện thương hiệu tại cửa hàng đại lý tại số 3a Hàm Long, Hà Nội

Trên nền tảng trực tuyến, Nội thất The One đã và đang thúc đẩy phát triển đa kênh Facebook, Zalo, Tiktok, Linkedin... nhằm tối ưu hóa hình ảnh thương hiệu và sản phẩm tới đông đảo khách hàng. Trong đó, Nội thất The One thường tổ chức các cuộc thi online nhằm thu hút và tăng trải nghiệm khách hàng. Gần nhất là cuộc thi chơi game nhảy cao cùng MAOZ - linh vật đại diện thương hiệu và thu về hàng nghìn lượt tương tác đầy hào hứng của người chơi. Bên cạnh đó là một số cuộc thi trực tuyến trên fanpage dành riêng cho đại lý như cuộc thi Chặng đường kết nối thành công 2022, minigame Tìm logo đúng - Trúng quà liền tay…

Nội thất The One giới thiệu linh vật thương hiệu là chú Hổ Maoz trên mạng xã hội facebook

Để tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, Nội thất The One tham gia Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội lần thứ 3. Được đầu tư kỹ lưỡng, bài bản chuyên nghiệp, Nội thất The One tự hào trực tiếp giới thiệu tới công chúng các sản phẩm mới thuộc dòng bàn lãnh đạo Leader và Bright cùng sản phẩm đồng bộ như bàn nhân viên, module làm việc, tủ tài liệu… Bên cạnh đó là dòng sản phẩm nội thất gia đình với thiết kế mô phỏng căn hộ tiện ích, phù hợp với nhu cầu đa dạng của khách hàng như bàn ăn thông minh, bộ phòng ngủ sang trọng hay sofa phòng khách.

Có thể thấy rằng, việc Nội thất Hòa Phát đổi tên thành Nội thất The One và ra mắt nhận diện thương hiệu mới đang nhận được sự ủng hộ lớn từ người tiêu dùng. Trong hành trình sắp tới, thương hiệu Nội thất The One chắc chắn sẽ ngày càng thành công hơn nữa, củng cố vững chắc vị thế tiên phong tại thị trường Việt Nam cũng như đem đến cho khách hàng nhiều sản phẩm chất lượng cao.

Doãn Phong