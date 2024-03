Nhặt được 105.000 USD, người phụ nữ tưởng tiền âm phủ

Anh T.V.H. (34 tuổi) từ TP.HCM ra Hà Nội mua đồ, không may bị mất túi tiền chứa 105.000 USD, nên trình báo Công an phường Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhờ cơ quan chức năng tìm lại.

Số tiền 105.000 USD bà N.T.M. nhặt được nhưng tưởng là tiền âm phủ. Ảnh: CACC.

Cụ thể, vào khoảng 15h ngày 29/2, anh T.V.H. đi taxi từ phố Huế ra Hàng Bông (phường Hàng Gai) để mua quà làm kỷ niệm. Khi đi, anh cầm theo túi chứa 105.000 USD và bị mất, nên báo Công an phường Hàng Gai (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nhận được tin báo, cơ quan Công an rà soát toàn bộ camera dọc tuyến anh T.V.H. di chuyển qua, phát hiện người phụ nữ đi xe đạp, nhận định làm nghề thu mua phế liệu nhặt được và rời đi. Đến 11h ngày 1/3, công an xác định, bà N.T.M. (50 tuổi) làm nghề thu mua phế liệu nhặt được túi tiền của anh T.V.H.

Bà N.T.M. trao lại 105.000 USD cho anh T.V.H. Ảnh: CACC.

Khi thấy cán bộ công an phường tìm đến tận nhà trọ, bà N.T.M. rất bất ngờ. Sau khi xem lại hình ảnh do cơ quan công an cung cấp, bà N.T.M. còn bất ngờ hơn vì khi nhặt số tiền rất giá trị, bà chỉ nghĩ đó là tiền âm phủ nên vẫn để ở giỏ xe đạp.

Số tiền 105.000 USD nêu trên được bà N.T.M. bàn giao "nguyên đai nguyên kiện" cho Công an phường Hàng Gai. Nhận lại số tiền lớn bị thất lạc, anh T.V.H. rất xúc động và cảm kích trước nỗ lực của các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hàng Gai và cảm ơn bà N.T.M.

Mang túi tiền 1,17 tỷ đồng bỏ vào thùng rác

Cũng vì bất cẩn, ông H. (SN 1963, ở phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) sau khi ra ngân hàng rút 1,17 tỷ đồng về lo việc đã để thất lạc số tiền trên với lý do ít ai ngờ.

Gia đình ông H. đã nhận lại số tiền bị thất lạc: Ảnh D.H.

Theo diễn biến sự việc, ngày 28/2, gia đình ông có ra ngân hàng rút số tiền tiết kiệm 1,17 tỷ về để lo việc. Khi rút số tiền 1,17 tỷ đồng, ông H. để vào chiếc túi cũ. Nhưng vì bất cẩn, khoảng 20h25 cùng ngày, ông H. đã mang túi tài sản này bỏ vào thùng rác, sau đó tá hỏa trình báo với cơ quan Công an tìm kiếm sự giúp đỡ.

Khi trình báo với Công an phường Hàng Bài, nhờ nỗ lực của các lực lượng, sau hơn 2 giờ tìm kiếm, số tiền 1,17 tỷ đồng đã được phát hiện trong một thùng rác do nhân viên vệ sinh thu gom, tập kết về bãi trước cửa nhà số 48 Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đại diện nhân viên công ty môi trường đô thị là chị Nguyễn Thị Hương đã mang toàn bộ số tiền trên tới trụ sở Công an phường Hàng Bài để trao trả lại cho gia đình ông H.

Công an phường Hàng Bài đã lập biên bản giao nhận tài sản giữa hai bên. Sau khi kiểm đếm, gia đình ông H. đã nhận đủ số tiền bị thất lạc là 1,17 tỷ đồng.

Trong thư cảm ơn, ông H. khẳng định, sự nỗ lực vào cuộc nhanh chóng của Công an phường Hàng Bài đã giúp gia đình tìm lại số tài sản lớn trong thời gian ngắn, đồng thời cảm kích trước tấm lòng của nữ nhân viên môi trường.