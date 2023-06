Sinh ra và lớn lên ở Quảng Ngãi nhưng Lưu Thị Thanh Nam (SN 1995) chọn TP.HCM làm nơi sinh sống và lập nghiệp. Cũng từ đây, cô và người bạn học thời cấp 3 Trần Quang Hậu gặp lại nhau, bén duyên rồi thành vợ thành chồng.

Thanh Nam cho biết, có được kết quả như ngày hôm nay là một hành trình đầy gian nan, thử thách của hai vợ chồng.

Thanh Nam và chồng trong chiếc áo dài cô tự tay thiết kế và may.

Tình yêu bắt đầu từ tình bạn thời cấp 3

Thanh Nam và Quang Hậu vốn là bạn học thời cấp 3. Nhưng khi đó, cả hai chỉ là bạn bè bình thường như những người bạn khác, không có ấn tượng gì về đối phương. Nam không ngờ, 6 năm sau, cô gặp Hậu trong hoàn cảnh đặc biệt.

Thanh Nam kể: “Học hết lớp 10, mình chuyển vào TP.HCM sinh sống. Mình không nghĩ có thể gặp lại Hậu trong hoàn cảnh đó sau 6 năm. Một lần về quê chơi, mình rủ người bạn thân đến nhà. Bạn ấy đưa Hậu theo và chúng mình gặp lại nhau. Có thể nói, người bạn thân ấy chính là bà mai của bọn mình”.

Những chiếc váy cưới Thanh Nam tự thiết kế và may để diện trong ngày trọng đại.

Nam cho đó là nhân duyên và cả hai bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Thời điểm gặp nhau, Hậu đang học sư phạm và chuẩn bị thực tập còn Nam là cô gái vừa tốt nghiệp, còn nhiều mơ mộng, hoài bão với đam mê riêng của mình.

Sau một thời gian nói chuyện rồi tìm hiểu, Nam nhận thấy bản thân và Hậu thực sự không hợp nhau. Một người tính tình khô khan thiên về lý trí, một người lại sống tình cảm, nội tâm nên không thể tìm được tiếng nói chung. Tìm hiểu xa một thời gian, Nam quyết định dừng lại mối quan hệ và cả hai cũng mất liên lạc từ đó.

Cả hai có chuyện tình trắc trở trước khi đến được với nhau.

Một thời gian sau, Nam có bạn trai còn Hậu lên đường nhập ngũ. Nhưng chuyện tình cảm của Nam cũng không êm đềm dài lâu. Cô và bạn trai chia tay. Thời gian đó, Hậu có vài lần gọi điện cho Nam, muốn cô vào đơn vị thăm anh nhưng Nam từ chối.

Tưởng chừng sợi tơ duyên tình cảm hoàn toàn đứt đoạn nhưng cả hai lại một lần nữa trở về bên nhau.

“Sau khi Hậu xuất ngũ được 2 năm, đúng dịp Tết năm 2019, hai đứa hẹn nhau đi cà phê, hỏi han nhau. Sau cuộc hẹn ấy, mình nghĩ mọi chuyện đã chấm dứt vì mình cũng vào TP.HCM làm việc. Đang làm, mình nhận điện thoại từ số lạ nói Hậu mua trà sữa cho mình. Mình tò mò nên chạy xuống nhận thì người giao trà đến chính là Hậu”, Thanh Nam chia sẻ.

Sau vài lần đi cà phê, Nam biết Hậu nhận công tác ở một trường nội trú tại TP.HCM. Chia xa rồi gặp lại hết lần này đến lần khác, Nam cuối cùng cũng tin vào duyên phận và đón nhận tình yêu của Hậu.

Tưởng chừng tình yêu của hai người sẽ có được những ngày êm ả, hạnh phúc sau chuỗi ngày tan hợp ấy. Nhưng khi thực sự bước chân vào tình yêu, Nam mới cảm nhận được rõ ràng hơn niềm vui, nỗi buồn và sự thất vọng.

Một mẫu váy cưới khác do Nam tự may.

“Hậu tính tình khô khan còn mình là cô gái nội tâm, lãng mạn nên chuyện tình cảm trải qua nhiều sóng gió. Có lúc mình cần được yêu thương, quan tâm và chia sẻ thì Hậu lại bận việc, không thể đến bên mình.

Ở trường nội trú, thời gian ra ngoài rất ít nên mình và Hậu không được gặp nhau thường xuyên. Những giai đoạn học sinh chuẩn bị thi là Hậu mất tích cả tuần. Lúc nào mình cũng là người phải chờ đợi, chờ đến mệt mỏi. Sự vô tâm ấy khiến mình thất vọng, tổn thương. Cả hai liên tục cãi nhau và rồi mình quyết định chia tay”, Nam tâm sự.

Thấy bạn gái thất vọng về mình, Hậu quyết tâm thay đổi, tâm sự để bạn gái hiểu hơn về công việc của mình. Dần dần Thanh Nam cũng hiểu rằng, môi trường và tính chất công việc của Hậu như vậy nên đòi hỏi gặp gỡ nhau thường xuyên là điều vô lý. Sự cố gắng của Hậu khiến Nam nhận ra tình cảm chân thành và thấy thương người bạn trai của mình nhiều hơn.

Nam thừa nhận chính Hậu là người khiến cô trưởng thành hơn, không phụ thuộc vào tình cảm của đối phương như trước. Nam trở thành một người mạnh mẽ, can đảm, biết cân bằng cảm xúc, nhìn vào những mặt tích cực của người khác để dung hòa.

Tự may váy cưới, trang phục cho người thân trong ngày trọng đại

Sau bao sóng gió, tình yêu cũng đến ngày đơm hoa kết trái. Được bố mẹ hai bên ủng hộ, ngày 6/6 vừa qua, Nam và Hậu tổ chức lễ cưới. Điều đặc biệt, váy cưới, đồ chú rể mặc và áo dài của người thân đều do cô dâu tự tay thiết kế và may.

Trang phục của người thân như áo dài, váy đều do Thanh Nam tự thiết kế, may.

Nam cho hay, may mặc là đam mê của cô từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Làm việc trong lĩnh vực thời trang, càng muốn làm được điều ý nghĩa trong ngày trọng đại nên Nam quyết định may váy cưới, trang phục áo dài lễ của cô dâu, chú rể, áo dài của mẹ, váy cho các chị em trong gia đình.

"Từ bé, mình đã có ước mơ tự may những chiếc váy đẹp nhất cho mình và người thân trong dịp quan trọng. Chồng mình cũng mong muốn được mặc đồ vợ may nên khi có kế hoạch cưới là mình tự tay vẽ bản thảo và thực hiện chúng. May mắn là mình làm kịp ngày cưới", Thanh Nam cho biết.

Ngoài bộ áo dài cô dâu chú rể may trước đó để chụp ảnh cưới, Nam mất 12 ngày làm việc xuyên suốt để hoàn thành mọi trang phục còn lại.

Sau khi chia sẻ những hình ảnh về váy cưới tự may, Nam nhận được rất nhiều lời tán thưởng của bạn bè, người thân và cộng đồng mạng. Đó là điều hạnh phúc khó tả với cô gái Quảng Ngãi.

"Cảm giác tự tay chuẩn bị váy cưới cho mình, quần áo cho chồng và người thân trong ngày cưới là cảm giác khó tả, không nói thành lời. Mình tự hào vì bản thân đã làm được điều ấp ủ bao năm. Hạnh phúc không phải là đích đến, hạnh phúc là hành trình và chúng mình còn phải trải qua nhiều cuộc hành trình khác ở phía trước. Mình chỉ mong vợ chồng mãi yêu thương nhau, hạnh phúc, vui vẻ, bên nhau bền chặt", Thanh Nam bộc bạch.

Ảnh: NVCC