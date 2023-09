Đại diện CMC Cyber Security nhận chứng nhận Top 10 doanh nghiệp bảo mật, an toàn thông tin Việt Nam

Chương trình Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2023 được VINASA tổ chức thường niên từ năm 2014. Đến nay, đây vẫn là một trong những chương trình quy mô, bài bản nhất nhằm bình chọn, vinh danh các doanh nghiệp trong ngành công nghiệp ICT Việt Nam theo từng lĩnh vực tiên phong về xu thế kinh doanh, nổi trội về quy mô, năng lực công nghệ và đột phá về tăng trưởng.

Giải thưởng Top 10 doanh nghiệp bảo mật, an toàn thông tin Việt Nam nhằm vinh danh các doanh nghiệp cung cấp các sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin cao cấp, mang lại lợi ích cao nhất cho khách hàng chuyển đổi số đang cần bảo mật thông tin, dữ liệu - hình thái tài sản quan trọng nhất của mỗi doanh nghiệp

Giải thưởng này tập trung ghi nhận những giải pháp, dịch vụ bảo mật, an ninh an toàn thông tin theo tiêu chuẩn quốc tế cao cấp tại Việt Nam. Do đó, phần lớn các doanh nghiệp có tên trong danh sách những năm qua đều là các doanh nghiệp công nghệ tên tuổi, CMC Cyber Security là một trong số ít doanh nghiệp được VINASA vinh danh tại giải thưởng này.

Giải thưởng “Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam” năm nay có 25 hạng mục. Để được ghi danh trong Top 10 doanh nghiệp bảo mật, an toàn thông tin Việt Nam, các đề cử phải trải qua 02 vòng dự thi bao gồm: chấm giải hồ sơ và thuyết trình. Đặc biệt, trong vòng thuyết trình, đại diện doanh nghiệp phải bảo vệ tham luận và trả lời những câu hỏi của Hội đồng bình chọn trong thời gian có hạn.

Lễ trao giải Top 10 Doanh nghiệp Công nghệ số xuất sắc Việt Nam 2023

Xuất sắc vượt qua hai vòng đánh giá gắt gao, CMC Cyber Security đã chứng minh được chất lượng sản phẩm dịch vụ hàng đầu, thể hiện năng lực của đội ngũ chuyên gia bảo mật đầu ngành, thành công ghi tên mình vào danh sách Top 10 doanh nghiệp bảo mật, an toàn thông tin Việt Nam năm 2023.

CMC Cyber Security là đơn vị chiến lược của Tập đoàn CMC trong lĩnh vực An ninh an toàn thông tin với kinh nghiệm gần 15 năm trên thị trường, các dịch vụ do CMC Cyber Security cung cấp đều mang tiêu chuẩn quốc tế.

CMC Cyber Security là thành viên Hiệp hội các Nhà nghiên cứu mã độc Châu Á (Anti-Virus Asia Researchers Association - AVAR) và là 1 trong 2 đơn vị ở Việt Nam nằm trong nhóm các nhà sản xuất phần mềm diệt virus của Microsoft (Microsoft Virus Initiative - MVI) trên thế giới. Thêm vào đó, giải pháp Phòng chống Mã độc và Quản trị Tập trung CMDD (CMC Malware Detection and Defence) của CMC Cyber Security đã vượt qua bài kiểm tra chứng chỉ Virus Bulletin 100 (VB100) với các chỉ số kiểm định đều là 100%.

Thúy Ngà