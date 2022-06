CMC Telecom chia sẻ về tương lai Digital Hub của Việt Nam tại diễn đàn VNNIC

VNNIC Internet Conference 2022 được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) tổ chức tại TP. Đà Nẵng từ ngày 22 - 25/6/2022. VNNIC Internet Conference 2022 bao gồm chuỗi sự kiện: 3 hội thảo (workshop) và 1 hội thảo chính với chủ đề “Tương lai của Internet” (The future of Internet) dưới sự chủ trì của Bộ Thông tin và Truyền thông. Phiên thảo luận “Viet Nam - the next Asia Digital Hub” nằm trong khuôn khổ sự kiện này.