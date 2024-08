Tại hạng mục “Giải thưởng Viễn thông 2024”, CMC Telecom là thương hiệu Việt Nam duy nhất xuất hiện bên cạnh những tên tuổi vang danh quốc tế, khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc tại thị trường khu vực và thế giới.

CMC Telecom nhận giải thưởng “Best Telecommunications Brand of Customer Service Vietnam 2024” (Thương hiệu Viễn thông có Trải nghiệm Khách hàng Xuất sắc nhất Việt Nam 2024) từ Global Brand Awards

Danh sách các doanh nghiệp trong hạng mục “Giải thưởng Viễn thông 2024”

Từ năm 2017, CMC Telecom đã kiến tạo nền tảng dịch vụ dựa trên giá trị cốt lõi "Customer centric" - Hướng khách hàng - thể hiện triết lý lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi hoạt động và mọi sản phẩm dịch vụ. Năm 2023 đánh dấu cột mốc quan trọng khi CMC Telecom đưa trải nghiệm khách hàng trở thành trọng tâm chiến lược.

Theo kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ định kỳ do CMC Telecom tiến hành vào tháng 1/2024, 95% khách hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ do CMC Telecom cung cấp và 98% khách hàng hài lòng với các hoạt động chăm sóc khách hàng do CMC Telecom tổ chức. Đáng chú ý, CMC Telecom đạt 38 điểm đối với chỉ số đo lường lòng trung thành của khách hàng (NPS), trong đó mức điểm NPS trung bình ngành là 31, theo báo cáo Telecom NPS Benchmarks and CX Trends in 2023.

Để đảm bảo trải nghiệm khách hàng xuyên suốt và liền mạch, CMC Telecom tuân thủ và áp dụng 4 cam kết chủ chốt.

Thứ nhất, CMC telecom cam kết duy trì một đội ngũ hỗ trợ hung hậu đảm nhiệm các nghiệp vụ chuyên sâu như: tư vấn sản phẩm dịch vụ, cung cấp thông tin và hỗ trợ kỹ thuật chuyên môn, triển khai dịch vụ và chăm sóc hỗ trợ sau bán hàng.

Thứ hai, CMC Telecom cam kết đồng hành cùng khách hàng thông qua đội ngũ chuyên gia có kiến thức và năng lực được bảo chứng bởi các chứng chỉ từ các tổ chức hàng đầu thế giới; hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình trước, trong và sau khi sử dụng sản phẩm dịch vụ.

Thứ ba, dịch vụ hỗ trợ khách hàng của CMC Telecom hoạt động 24/7 với đội ngũ chuyên môn được phân cấp theo 3 cấp độ, nhằm đảm bảo phân loại và xử lý yêu cầu nhanh chóng, hiệu quả.

Thứ tư, CMC Telecom cam kết đảm bảo SLA (cam kết chất lượng dịch vụ) về cung cấp và hỗ trợ dịch vụ cho khách hàng. SLA được CMC Telecom điều chỉnh, cập nhật thường xuyên nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu từ khách hàng.

Đặc biệt, trong thời gian vừa qua, CMC Telecom đã khai trương Trung tâm Giám sát toàn diện (CMC Comprehensive Operation Center - COC) với sứ mệnh trở thành trung tâm giám sát toàn diện hàng đầu tại Việt Nam. Nơi đây cung cấp dịch vụ giám sát - bảo vệ cho sự an toàn và hiệu suất hoạt động của doanh nghiệp 24/7. Sở hữu hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ đa dạng cùng đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, CMC Telecom có khả năng giám sát và quản trị một cách toàn diện: giám sát điều hành mạng lưới​; giám sát vận hành trung tâm dữ liệu​; giám sát vận hành dịch vụ Cloud​; giám sát điều phối và ứng phó sự cố an toàn thông tin​; giám sát hệ thống công nghệ thông tin.

Trung tâm Giám sát toàn diện (CMC Comprehensive Operation Center - COC)

Với hệ thống giám sát hiện đại cùng đội ngũ chuyên gia cấp cao, khách hàng CMC Telecom có thể yên tâm về hạ tầng, mạng lưới để tập trung tối đa vào việc mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả kinh doanh… Trên hành trình chinh phục niềm tin và sự hài lòng của khách hàng, CMC Telecom sẽ không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ, nâng cao trải nghiệm khách hàng; với mục tiêu trở thành nhà cung cấp hạ tầng số và dịch vụ toàn diện trong khu vực, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình chuyển đổi số.

Liên hệ CMC Telecom qua: Website: www.cmctelecom.vn Email: info@cmctelecom.vn Hotline: 1900 2020 Global Brand Awards Global Brand Awards là hệ thống giải thưởng do Tạp chí Global Brands sáng lập từ năm 2013, tôn vinh những thương hiệu xuất sắc trên đa dạng lĩnh vực về những đóng góp to lớn cho sự phát triển chung của cộng đồng. Giải thưởng được đánh giá dựa trên các tiêu chí về: phản hồi và mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ; đổi mới và sáng tạo trong việc cung cấp dịch vụ; khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả; chiến lược và các chương trình tương tác cùng khách hàng; đầu tư đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên.

Thúy Ngà