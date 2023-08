Được thành lập vào năm 2008, với mục tiêu trở thành nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu trung lập hàng đầu Việt Nam, sánh vai với các nhà cung cấp khác trong khu vực và trên thế giới, CMC Telecom đã đầu tư hàng nghìn tỷ đồng xây dựng Data Center (DC) theo tiêu chuẩn quốc tế tại Hà Nội và TP.HCM nhằm đáp ứng các yêu cầu cao nhất của các khách hàng doanh nghiệp (DN), đặc biệt là các DN trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, các tập đoàn đa quốc gia. Hiện tại, CMC Telecom đang nắm đến 40% thị phần trung tâm dữ liệu (TTDL) của các ngân hàng, hơn 60% DN OTT đang là khách hàng thường niên - những con số đáng nể khi quy mô công ty được coi là nhỏ bé so với các “ông lớn” khác hoạt động trong lĩnh vực này.

Tiên phong sáng lập liên minh ngành

Ngay từ khi thành lập năm 2008, CMC Telecom là DN viễn thông đầu tiên của Việt Nam tham gia sáng lập Liên minh Trung tâm dữ liệu châu Á (The Asia Data Center Alliance - ADCA) cùng với 4 nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và viễn thông lớn 1-Net (Singapore), Tập đoàn AIMS (Malaysia), HKCOLO (Hồng Kông, Trung Quốc) và T.C.C Technology (Thái Lan). Việc thành lập liên minh này đã đánh dấu sự ra đời của chuỗi cung ứng dịch vụ trung tâm dữ liệu khu vực Đông Nam Á. Khách hàng chỉ cần ký kết sử dụng dịch vụ của một trong năm thành viên, sẽ được cung ứng dịch vụ trên toàn khu vực. Đây cũng là bước đi đầu tiên của CMC Telecom trong chiến lược mở rộng kinh doanh đón đầu nhu cầu lưu trữ dữ liệu với quy mô châu lục.

Hiện tại, CMC Telecom đang sở hữu 3 DC: DC CMC Tower (Hà Nội), CMC DC SHTP (TP.HCM), CMC DC Tân Thuận (TP.HCM) với tổng quy mô lên đến 3.000 racks, công suất lên tới 20kW. Với lợi thế là 1 trong 3 nhà cung cấp hạ tầng viễn thông đầu tiên trên thế giới đạt tiêu chuẩn quốc tế MEF 3.0 cho dịch vụ kết nối Ethernet cùng hệ thống DC trung lập (Carrier Neutral), CMC Telecom có thể duy trì được tính ổn định và cân bằng cho mọi nhu cầu của khách hàng. Thiết lập sẵn các kết nối trực tiếp đến các cloud quốc tế như AWS, Google, Microsoft, Oracle, hệ sinh thái DC của đơn vị này cũng sẽ giúp DN dễ dàng hơn trong việc hiện thực hóa quá trình chuyển đổi số khi đặt TTDL tại đây.

Tiên phong nâng cấp tiêu chuẩn công nghệ trung tâm dữ liệu

DC là nơi quản lý, lưu trữ, và bảo vệ “tài sản số" của DN. DC đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của hệ thống thông tin và ứng dụng kinh doanh. Bởi vậy, thay vì đầu tư nhanh chóng để mở rộng số lượng, CMC Telecom tạo dấu ấn riêng cho mình bằng sự khác biệt, bằng chiến lược đầu tư hướng đến nhu cầu của khách hàng, đi đầu về công nghệ cho TTDL và tạo nên sức mạnh từ sự chuyên nghiệp của đội ngũ nhân sự.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của an ninh an toàn thông tin, CMC Telecom đã sớm đầu tư cho bài toán này và PCI DSS là một trong những hạng mục ưu tiên hàng đầu. Ngay sau khi khai trương DC mới tại Hà Nội tháng 12/2017, CMC Telecom đã được tổ chức đánh giá chất lượng quốc tế Crossbow Labs cấp chứng chỉ bảo mật thanh toán PCI DSS. DC CMC Tower (Hà Nội) trở thành DC đầu tiên và duy nhất của Việt Nam tại thời điểm đó đạt chuẩn bảo mật này.

PCI DSS là tiêu chuẩn an ninh thông tin bắt buộc dành cho các DN lưu trữ, truyền tải và xử lý thẻ thanh toán. Tiêu chuẩn này do Hội đồng Tiêu chuẩn bảo mật PCI Security Standards Council thiết lập, quản lý bởi 5 tổ chức thanh toán quốc tế uy tín gồm Visa, Mastercard, American Express, Discover Financial Services và JCB International. Khi sử dụng DC đạt chứng chỉ PCI DSS của CMC Telecom, những tổ chức liên quan đến thanh toán thẻ như ngân hàng, ví điện tử, cổng thanh toán, website thương mại điện tử,.. sẽ hạn chế được các lỗ hổng bảo mật cùng rủi ro bị đánh cắp thông tin, đồng thời tăng cường bảo vệ dữ liệu lưu trên thẻ và giao dịch thanh toán thẻ cho khách hàng trên những hệ thống liên quan.

Hiện tại, DC Tân Thuận của CMC Telecom là DC đầu tiên ở Việt Nam áp dụng theo chuẩn TVRA (Threat, Vulnerability And Risk Assessment), tiêu chuẩn bảo mật và phòng chống rủi ro cao cho DC hiện tại trên thế giới. Tiêu chuẩn TVRA là tiêu chuẩn khắt khe do Ngân hàng Nhà nước Singapore quy định cho các DC tại Singapore và được các DC cao cấp trong khu vực tham khảo và áp dụng.

CMC DC Tân Thuận là TTDL hiện đại bậc nhất Việt Nam

CMC Telecom cũng là đơn vị cung cấp dịch vụ TTDL đầu tiên tại Việt Nam sở hữu cùng lúc hai chứng chỉ Tier III Certification Constructed Facility và Tier III Certification Design Documents với số lượng bài test cao nhất của chứng chỉ: 115 bài, đạt đủ chuẩn cho việc kiểm tra chứng chỉ Uptime Tier IV. Điều này càng khẳng định về sự hiện đại và an toàn hàng đầu của nhà cung cấp này trong việc triển khai TTDL.

Ông Đặng Tùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Kinh doanh và Marketing CMC Telecom chia sẻ: “Chúng tôi xác định hạ tầng số là “nền móng”cho mọi hoạt động chuyển đổi số nên phải đầu tư công nghệ hiện đại nhất, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế. CMC Telecom quyết tâm trở thành nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu tốt nhất Việt Nam để khách hàng sử dụng dịch vụ với tiêu chuẩn chất lượng cao nhất”.

Ông Đặng Tùng Sơn - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Kinh doanh và Marketing CMC Telecom

Đội ngũ vận hành đạt chứng chỉ "tiến sĩ" Data Center

Thành công của CMC Telecom không chỉ đến từ cơ sở hạ tầng mạnh mẽ, mà còn từ đội ngũ chuyên gia có kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực DC. Với định hướng xây dựng đội ngũ con người đáp ứng các giá trị cốt lõi và chuẩn hóa sản phẩm dịch vụ hướng tới tiêu chuẩn World Class, đến nay CMC Telecom đã sở hữu đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật được đào tạo bài bản với các chứng chỉ quốc tế như CDCE, CDCS, CDCP, CDFOM...

Đáng chú ý, đội ngũ vận hành DC của CMC Telecom có 2 trong số 10 chuyên gia đạt được chứng chỉ CDCE (Certified Data Center Expert) tại Việt Nam. Đây là chứng nhận cao cấp hàng đầu thế giới cho các chuyên gia trong việc thiết kế và xây dựng TTDL, được coi là các "tiến sĩ" trong lĩnh vực này. Với các kiến thức và kỹ năng đạt được khi sở hữu chứng chỉ CDCE, chuyên gia của CMC Telecom có trình độ cao để thẩm định, thiết kế, xây dựng và vận hành DC theo chuẩn quốc tế. Sự kết hợp giữa kiến thức và kinh nghiệm thực tế không chỉ giúp CMC Telecom nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ mà còn luôn chủ động trước các xu hướng và thách thức mới nhất của ngành công nghiệp TTDL.

2 chuyên gia sở hữu chứng chỉ CDCE (Certified Data Center Expert) tại CMC Telecom

Trải qua 15 năm phát triển không ngừng với chiến lược đầu tư đúng hướng, CMC Telecom khẳng định vị thế của nhà cung cấp dịch vụ TTDL hàng đầu tại Việt Nam. Sự đổi mới và chất lượng của hệ sinh thái DC của CMC Telecom được công nhận bằng những giải thưởng quốc tế danh giá. Năm 2019, DC của CMC Telecom được đề cử 1 trong 4 DC hàng đầu châu Á tại giải thưởng danh giá TelecomAsia Awards 2019. Ngay sau khi ra mắt, DC Tân Thuận đã được Global Business Review Magazine vinh danh là Trung tâm dữ liệu tốt nhất Việt Nam 2022. Đầu tháng 4 năm nay, CMC Telecom là đại diện Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng sáng tạo về Hạ tầng của Asian Telecom Awards 2023.

Chia sẻ về mục tiêu trong thời gian tới, ông Sơn cho biết: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào việc xây dựng thêm các trung tâm dữ liệu thế hệ mới, mở rộng quy mô cả về chất và lượng để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về lưu trữ và xử lý dữ liệu của khách hàng.”

Thúy Ngà