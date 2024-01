Có sẵn 1 tỷ đồng tiền mặt, chị Thu Hà ở Hà Nội cho rằng, gửi tiền ngân hàng lấy lãi là phương án khá an toàn. Tuy nhiên, tham khảo bảng lãi suất các kỳ hạn của nhiều nhà băng hiện nay, chị Hà thấy quá thấp, nếu gửi tạm 1-2 tháng thì lãi suất chỉ khoảng 1,7-4,3%; nếu gửi kỳ hạn dài hơn 6 tháng, cao nhất cũng chỉ được khoảng 5,3%.

Trong khi nếu mua một mảnh đất ở vùng ven rồi để đó, sau này sẽ có cơ hội trở thành tài sản có giá trị hơn. Tuy nhiên, chị lại chưa có kinh nghiệm mua đất, vậy lúc này có phải là thời điểm nên mua; nếu mua thì lựa chọn ra sao?

Trước băn khoăn của chị Hà, chia sẻ với PV. VietNamNet, ông Lê Đình Chung, Tổng giám đốc CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản SGO Homes, nhìn nhận, thời điểm này, nhà đầu tư sẵn tiền có thể mua đất ở tỉnh ven Hà Nội với giá “cắt lỗ”, cơ hội tăng giá trong tương lai vẫn rất tốt.

Ông Chung lý giải, mua đất nền các tỉnh thời điểm này, nếu xác định đầu tư dài hạn hoặc tối thiểu 2-3 năm, có thể kỳ vọng mức lợi nhuận trung bình khoảng 10%/năm.

Theo chuyên gia, đầu tư đất nền thời điểm này cần chờ hưởng lợi tăng giá ở thời điểm 2025-2026. (Ảnh: N. Lê)

Tuy nhiên, theo lãnh đạo SGO Homes, cần xác định trong ngắn hạn 1-2 năm tới tính thanh khoản sẽ chậm, cần thời gian phục hồi.

“Nếu nhà đầu tư quyết định đầu tư đất ở tỉnh cần có sự lựa chọn kỹ. Đơn cử, chọn sản phẩm thuộc khu vực trung tâm của tỉnh hay thị trấn; gần các khu công nghiệp, hạ tầng đáp ứng nhu cầu ở... thì mới có tính thanh khoản và tăng giá tốt trong tương lai. Không nên chọn sản phẩm ở quá xa khu dân cư, không đồng bộ về hạ tầng, tiện ích không có gì”, ông Chung lưu ý.

Trong khi đó, chuyên gia bất động sản Trần Khánh Quang đánh giá, đất nền là phân khúc đang giảm giá nhất trên thị trường bất động sản.

Ông Quang đơn cử, đất nền ở Long An giảm giá khoảng 20%, Đồng Nai giảm giá trên 25%; xuống Bà Rịa - Vũng Tàu giảm giá trên 30%, tại Lâm Đồng đất nền cũng giảm giá 30-40%. Các vùng xa hơn như Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk giảm giá đến 50%.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia, đất nền đã bị “thổi giá” nhiều nhất trong những năm qua; thậm chí có nơi tăng tới 50%. Do đó, khi thị trường bất động sản khó khăn, đất nền giảm giá rất nhanh và từ từ trở về giá trị ban đầu của nó.

Với câu hỏi, nếu có sẵn 1 tỷ đồng nên gửi tiết kiệm hay đầu tư đất nền vùng ven thành phố, ông Quang cho hay, với 1 tỷ đồng, gửi tiết kiệm ngân hàng như năm 2022 có thể được lãi suất 7-8%; nhưng với lãi suất như hiện nay thì chỉ được mức 3-4%.

“Nếu sẵn tiền, nhà đầu tư muốn mua bất động sản để khai thác thì nên mua căn hộ chung cư hay nhà phố; còn nếu mua để đầu tư thì nên chọn đất nền. Nhất là khi thị trường đang giảm sâu, sẽ dễ dàng mua được sản phẩm có giá tốt nhất”, ông Quang phân tích.

Gợi ý về một số khu vực có thể lựa chọn tìm hiểu, ông Quang đưa phương án đất nền ở Long An, Đồng Nai, Bình Dương... Trong đó, Long An là khu vực tốt bởi theo quan sát của ông Quang, những năm qua, đất nền ở Long An có tốc độ giảm giá thấp nhất và mức giá phù hợp với nhà đầu tư có sẵn 1 tỷ đồng. Đây là khu vực đất nền ổn định, được ưa thích nhiều hơn các vùng khác.

“Tại Đồng Nai, khu vực này có cơ sở hạ tầng khá tốt, tuy nhiên giá đất nền ở đây cao hơn khu vực khác. Hay ở Bình Dương, mật độ dân số ngày càng cao do tập trung nhiều khu công nghiệp, nhưng quỹ đất nền ở Bình Dương ít hơn khu vực khác. Giá đất khu vực Bình Phước rất rẻ nhưng giá ở gần TP.HCM lại rất đắt.

Tuy nhiên, sự tăng giá ở mỗi vùng lại khác nhau. Khu vực nào có nhiều dự án thì giá đất nền mới tăng nhanh, chẳng hạn như ở Đồng Nai. Do đó, sự lựa chọn đầu tư vùng nào lại phụ thuộc vào khẩu vị của từng nhà đầu tư”, ông Quang phân tích.

Nhận định về tương lai của phân khúc đất nền, vị chuyên gia cho hay, đất nền là phân khúc có thể tăng giá nhanh nhất và cũng giảm giá nhanh nhất, điều này khiến những nhà đầu tư mới tham gia thị trường sẽ cảm thấy bối rối.

“Năm 2024, đất nền chưa phục hồi trở lại; sớm nhất phải vào quý IV/2024. Vì thế, đầu tư đất nền hiện nay hay không cũng do sự lựa chọn của mỗi người. Còn theo quan điểm của tôi, đất nền sẽ hồi phục sau nhà phố, chung cư, bất động sản thương mại,... Vì thế, nhà đầu tư, nếu đầu tư cần chờ đợi.

Tuy nhiên, so với các phân khúc bất động sản, đất nền lại là sản phẩm đầu tư an toàn hơn cả. Do đó, khi giá giảm sâu thì sẽ có giá tốt, hiện là thị trường của người mua nên người mua có quyền lựa chọn đầu tư sản phẩm đất nền và cần chờ hưởng lợi tăng giá ở thời điểm 2025-2026”, ông Quang nói.

Theo chuyên gia Trần Khánh Quang, hiện nay, đầu tư bất cứ sản phẩm bất động sản nào cũng sẽ cần chờ đợi từ 1-3 năm, chứ không thể “lướt sóng” vài tháng như trước đây.

Điều quan trọng, khi mua đất nền cần phải chú ý đến pháp lý, phải có “sổ đỏ” hay phê duyệt dự án rõ ràng cũng như khu đất phải có tính kết nối hạ tầng. Đồng thời, nhà đầu tư cần am hiểu khu vực định mua đất, nắm được giá thực tế đang bán và giá rao trên các trang bất động sản rồi mới lựa chọn vị trí đất.

Báo cáo mới nhất từ Bộ Xây dựng cho thấy, giao dịch đất nền đã có sự tăng trưởng tích cực vào nửa cuối năm 2023. Cụ thể, quý IV/2023, cả nước có khoảng 81.476 giao dịch đất nền thành công, lũy kế 6 tháng cuối năm 2023, lượng giao dịch đất nền tăng 28,4% so với nửa đầu năm.