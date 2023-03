Hyejeong Shin hầu tòa vì giả làm học sinh cấp 3. Ảnh: The New York Times.

Hyejeong Shin (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) bị cáo buộc cung cấp giấy tờ giả để theo học tại trường trung học New Brunswick (bang New Jersey, Mỹ). Cô tham gia một số lớp học, gặp gỡ những người hướng dẫn trong khoảng thời gian 4 ngày hồi tháng 1.

Một số học sinh tại trường lo ngại Shin có ý định xấu khi cố gắng sắp xếp một số cuộc gặp với các em tại một địa điểm bên ngoài trường học. Tuy nhiên, cảnh sát trấn an các phụ huynh rằng không có bằng chứng nào cho thấy cô có ý định “gây tổn hại hoặc bạo lực đối với học sinh, nhân viên hoặc giáo viên trường”, theo The New York Times.

Vào ngày 20/3, luật sư được gia đình Shin thuê giải thích thân chủ mình làm vậy vì đã ly hôn, sống xa gia đình ở Hàn Quốc nên cô đơn. Cô cố gắng tái hiện cảm giác an toàn mình cảm nhận được khi còn là học sinh trường nội trú.

"Hành động đó kỳ lạ và mọi người có thể khó hiểu. Có những vấn đề cá nhân cô ấy cần giải quyết. Cô ấy đã xa nhà lâu rồi", luật sư nói.

Shin nhớ những ngày còn đi học, vui chơi với bạn bè. Ảnh: Đại học Rutgers.

Luật sư cho biết cô dự định nộp đơn tham gia một chương trình dành cho những người phạm tội lần đầu, có thể giúp tránh chịu trách nhiệm hình sự sau một thời gian thử thách thành công.

Luật sư cũng cho hay Shin không phải công dân Mỹ song đang cư trú hợp pháp. Cô hy vọng có thể trở về nhà ở Hàn Quốc sau khi vụ án khép lại. Shin sẽ tiếp tục hầu tòa vào tháng 5.

Shin lần đầu tiên đến Mỹ năm 16 tuổi để theo học trường nội trú ở Massachusetts. Năm 2019, cô tốt nghiệp Đại học Rutgers ngành khoa học chính trị và tiếng Trung Quốc. Thời gian là sinh viên, Shin được mô tả là một sinh viên xuất sắc.

"Toàn bộ vụ việc chỉ là do nỗi mong muốn được trở lại nơi có bầu không khí an toàn, được chào đón mà Shin yêu thương. Tôi không phải là nhà tâm lý học, nhưng tôi nghĩ việc bị tách khỏi gia đình và đến một đất nước khác, cũng như một vài yếu tố gây căng thẳng trong cuộc sống, có thể đã khiến cô ấy hành động khác thường", luật sư nhận xét.