Cô gái trẻ trốn từ Trung Quốc về nước tố cáo 2 kẻ lừa bán mình

Ngày 28/11, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Moong Thị Nang (28 tuổi) và Ven Văn Tuấn (37 tuổi), cùng trú bản Thảo Đi, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn, để điều tra về hành vi mua bán trẻ em.

Nạn nhân bị 2 đối tượng trên lừa bán sang Trung Quốc là chị C.T.Q (22 tuổi, trú bản huồi Lau, xã Bảo Nam, huyện Kỳ Sơn).

Ven Văn Tuấn và Moong Thị Nang tại cơ quan Công an - Ảnh N.Thắng

Theo đó, vào khoảng tháng 5/2015, Nang và Tuấn rủ rê và đưa chị Q. (lúc đó mới 15 tuổi) bán sang Trung Quốc với số tiền 6 vạn Nhân dân tệ, tương đương 180 triệu đồng tiền Việt Nam.

Ngày 19/11/2022, chị Q. trốn được từ Trung Quốc về Việt Nam viết đơn tố cáo 2 đối tượng Nang và Tuấn.

Nhận được đơn trình báo, Đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Phòng PC02, Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Bảo Nam tiến hành điều tra, xác minh.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, cơ quan Công an đã bắt tạm giam Nang và Tuấn liên quan đến việc bán chị Q. sang Trung Quốc.

Trần Tuyên