Bộ Công an chỉ đạo 2 cục nghiệp vụ điều tra các đường dây buôn người

Bộ Công an không có chủ trương thu hồi sổ hộ khẩu hàng loạt Cũng trong buổi họp báo, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an nhận được câu hỏi liên quan đến việc thu hồi sổ hộ khẩu của người dân. Về vấn đề này, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, theo quy định tại khoản 3, Điều 38 Luật Cư trú năm 2020 thì kể từ 1/7/2021 – khi Luật Cư trú có hiệu lực thì Bộ Công an không cấp sổ mới và không cấp lại sổ hộ khẩu. Tuy nhiên, những sổ hộ khẩu đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về nơi cư trú của công dân theo quy định của Luật này cho đến hết 31/12/2022. Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, với những công dân có nhu cầu điều chỉnh, thay đổi thông tin thì sẽ cập nhật, điều chỉnh thông tin trong dữ liệu quốc gia về dân cư và thu hồi sổ hộ khẩu cũ. Mới đây, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng đã có công văn, trong đó hướng dẫn cụ thể phương thức sử dụng thông tin công dân, thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự, trong đó có các giao dịch đất đai. Người dân có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử và giấy tờ hợp pháp chứng minh thông tin cá nhân nơi thường trú hoặc sử dụng giấy xác nhận thông tin về nơi cư trú, sử dụng thông báo số định danh cá nhân, thông tin về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.