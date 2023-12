{"article":{"id":"2226125","title":"Cô giáo bị tố có quan hệ ‘mập mờ’ với phụ huynh học sinh","description":"Một cô giáo dạy cấp 2 ở huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế) bị phụ huynh làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng.","contentObject":"<p>Trao đổi với VietNamNet chiều nay, một lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Phú Lộc (tỉnhTT-Huế) cho biết, đơn vị này đã thành lập tổ công tác vào cuộc xác minh vụ việc một cô giáo trên địa bàn bị tố cáo rủ người có vợ vào nhà nghỉ và đe dọa trù dập học sinh.</p>

<p>Được biết, cô giáo bị tố cáo là C.T.X - giáo viên đang giảng dạy tại một trường THCS trên địa bàn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4967367285812-4e61e1d40f83c91742d17e4e343e2d46-1222.jpg?width=768&s=SseZU482cLqJpkzJHptQ5A\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4967367285812-4e61e1d40f83c91742d17e4e343e2d46-1222.jpg?width=1024&s=5HGTfCmSnqfmEMwMxDtp_g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4967367285812-4e61e1d40f83c91742d17e4e343e2d46-1222.jpg?width=0&s=oGvdhb9Sn0scMctXdddfdw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4967367285812-4e61e1d40f83c91742d17e4e343e2d46-1222.jpg?width=768&s=SseZU482cLqJpkzJHptQ5A\" alt=\"z4967367285812 4e61e1d40f83c91742d17e4e343e2d46.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/z4967367285812-4e61e1d40f83c91742d17e4e343e2d46-1222.jpg?width=260&s=hQ8VdKcfg-5OvVcSlAYlDA\"></picture>

<figcaption>Một đoạn tin nhắn được cho là của cô X. gửi vào máy điện thoại của chị M. với lời lẽ hăm doạ, trù dập con chị M. Ảnh T.H</figcaption>

</figure>

<p>Sau khi nhận được đơn tố cáo, Phòng GD-ĐT huyện Phú Lộc đã chỉ đạo chỉ đạo ban giám hiệu nhà trường nơi cô X. công tác vào cuộc xác minh trên cơ sở những hình ảnh, chứng cứ người tố cáo cung cấp.</p>

<p>Trước đó, chị N.T.N.M (SN 1985, trú xã Lộc An, huyện Phú Lộc) gửi đơn đến ngành giáo dục huyện Phú Lộc, tố cáo những hành vi sai trái của cô X.</p>

<p>Theo nội dung đơn tố cáo, chị M. là mẹ ruột của em N.Q.T (học sinh lớp 6 một trường THCS tại huyện Phú Lộc). Vào ngày 24/8, cô X. nhắn tin cho chị đe dọa trù dập đến việc học tập của T., đồng thời đe dọa chị M. cùng gia đình.</p>

<p>Ngày 14/10, cô X. rủ chồng chị M. là anh N.Q.V vào một nhà nghỉ tại thị xã Hương Thủy (TT-Huế). Sự việc bị bại lộ sau khi chị M. cùng người thân chị này và chồng cô X. đã bắt gặp cô giáo này và anh V. tại nhà nghỉ. </p>

<p>Vào ngày 26/10, cô X. tiếp tục nhắn tin cho chị M. với lời lẽ đe dọa chia rẽ hạnh phúc gia đình chị. Nhận thấy cô X. có nhiều hành vi thiếu thuẩn mực, chị M. đã gửi đơn tố cáo đề nghị các cơ quan liên quan vào cuộc. </p>

<p>Ông Ngô Đức V. - Hiệu trưởng trường nơi cô giáo X. đang công tác, cho biết, trường nhận được đơn tố cáo của phụ huynh M. vào ngày 30/11 và đang tiến hành xác minh, làm rõ.</p>

<p>“Ban Giám hiệu đã yêu cầu cô X. viết tường trình. Hiện, nhà trường đã tạm thời cắt chức tổ trưởng bộ môn đối với cô X. Về nội dung đơn tố cáo cô X. rủ chồng chị M. đi nhà nghỉ, chúng tôi yêu cầu chị M. cung bằng chứng thuyết phục nhưng chị M chưa cung cấp được nên chúng tôi chưa thể khẳng định có sự việc đó hay không”, ông V nói.</p>

<p>Tuy nhiên, chia sẻ với PV, chị M.cho rằng, những nội dung trong đơn tố cáo chị đã cung cấp kèm một số chứng cứ cho Phòng GD-ĐT và nhà trường. Ngoài ra, việc cô X. đi nhà nghỉ với chồng chị cũng có một số người làm chứng và bị gia đình phát hiện.</p>

<p>"Chúng tôi đang chờ ban giám hiệu nhà trường báo cáo ban đầu về vụ việc, sau đó tổ công tác của Phòng sẽ vào cuộc làm rõ", lãnh đạo Phòng GD-ĐT huyện Phú Lộc thông tin.</p> Vươn ra thế giới’ 2023","description":"Ngày 11/12/2023, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp cùng Công ty TNHH Education Solutions khởi động cuộc thi “Thiếu nhi Việt Nam - Vươn ra thế giới” với đa dạng lĩnh vực và kiến thức, mang đến cho học sinh Việt nhiều trải nghiệm mới.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoi-dong-san-choi-thieu-nhi-viet-nam-vuon-ra-the-gioi-2023-2226073.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/khoi-dong-san-choi-thieu-nhi-viet-nam-vuon-ra-the-gioi-2023-854.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225940","title":"Những bộ óc kiệt xuất quy tụ tại Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2023","description":"Từ ngày 18 - 21/12, Tuần lễ Khoa học Công nghệ và Lễ trao giải VinFuture 2023 diễn ra tại Hà Nội, được dự báo sẽ là tâm điểm của giới nghiên cứu thế giới khi quy tụ những bộ óc kiệt xuất bậc nhất đương thời ở nhiều lĩnh vực.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-bo-oc-kiet-xuat-quy-tu-tai-tuan-le-khoa-hoc-cong-nghe-vinfuture-2023-2225940.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nhung-bo-oc-kiet-xuat-quy-tu-tai-tuan-le-khoa-hoc-cong-nghe-vinfuture-2023-808.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225981","title":"Nam sinh Hà Nội giành huy chương tại cuộc thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế","description":"Hoàng Phạm Minh Khánh, học sinh lớp 10G0, Trường THCS - THPT Newton, là một trong 6 học sinh Việt Nam vừa giành tấm huy chương tại cuộc thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-sinh-ha-noi-gianh-huy-chuong-tai-cuoc-thi-olympic-khoa-hoc-tre-quoc-te-2225981.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nam-sinh-ha-noi-gianh-huy-chuong-tai-cuoc-thi-olympic-khoa-hoc-tre-quoc-te-685.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T13:38:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225995","title":"Nữ sinh lớp 3 nhặt được xấp tiền lớn, trả lại người đánh mất","description":"Trên đường đến trường, nữ sinh lớp 3 ở Long An nhặt được xấp tiền 14 triệu đồng và nhanh chóng đến công an để nhờ tìm và trả lại cho người đánh rơi.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-lop-3-o-long-an-nhat-duoc-14-trieu-dong-tra-lai-nguoi-danh-mat-2225995.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/nu-sinh-lop-3-nhat-duoc-xap-tien-lon-tra-lai-nguoi-danh-mat-678.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T13:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2226015","title":"Tỉnh nào ở miền Bắc có đủ 5 loại hình giao thông?","description":"Đây là một trong số ít địa phương trên cả nước hội tụ đủ cả 5 loại hình giao thông quan trọng.","displayType":6,"category":{"name":"Trắc nghiệm","detailUrl":"/giao-duc/trac-nghiem","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/trac-nghiem","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tinh-nao-o-mien-bac-co-du-5-loai-hinh-giao-thong-2226015.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/tinh-nao-o-mien-bac-co-du-5-loai-hinh-giao-thong-673.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T13:18:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225944","title":"Thủ tướng Hun Manet nói về bước ngoặt khi giao lưu với sinh viên Ngoại thương","description":"Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết, đây là lần đầu tiên ông phát biểu trước sinh viên tại nước ngoài và \"là một bước ngoặt mới trong công việc bởi khi còn là sinh viên tôi được lắng nghe nhưng hôm nay tôi phát biểu\".","displayType":1,"category":{"name":"Giáo dục","detailUrl":"/giao-duc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-va-thu-tuong-hun-manet-giao-luu-voi-sinh-vien-2225944.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/thu-tuong-hun-manet-noi-ve-buoc-ngoat-khi-giao-luu-voi-sinh-vien-ngoai-thuong-760.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T13:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225929","title":"Trường đại học đầu tiên công bố phương án tuyển sinh năm 2025","description":"Năm 2025, học sinh trên cả nước sẽ thi tốt nghiệp THPT 4 môn, trong đó hai môn bắt buộc là Ngữ văn, Toán và 2 môn tự chọn. Trường ĐH đầu tiên đã công bố phương án tuyển sinh đại học năm 2025.","displayType":1,"category":{"name":"Tuyển sinh ","detailUrl":"/giao-duc/tuyen-sinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/tuyen-sinh","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/truong-dh-dau-tien-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-2025-2225929.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/truong-dh-dau-tien-cong-bo-phuong-an-tuyen-sinh-dai-hoc-2025-390.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T10:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225634","title":"Cô dâu bật khóc trong đám cưới do sinh viên trường Nhân văn làm chủ hôn","description":"Tại hôn lễ đặc biệt này có nghi thức tưới cây. Chậu cây do ban tổ chức chuẩn bị chứa những hạt giống hoa lưu ly, được thu gom từ những người tham dự lễ cưới.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/co-dau-bat-khoc-trong-dam-cuoi-do-sinh-vien-truong-nhan-van-lam-chu-hon-2225634.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/co-dau-bat-khoc-trong-dam-cuoi-do-sinh-vien-truong-nhan-van-lam-chu-hon-270.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T09:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225793","title":"Đại học chuyển hơn 700 môn dạy bằng tiếng Anh, sinh viên lo khó ra trường","description":"TRUNG QUỐC - Hàng nghìn sinh viên xuất sắc của Đại học Thanh Hoa lo không thể tốt nghiệp vì trường chuyển hơn 700 môn sang dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.","displayType":1,"category":{"name":"Học Tiếng Anh","detailUrl":"/giao-duc/hoc-tieng-anh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/hoc-tieng-anh","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-hoc-chuyen-hon-700-mon-day-toan-bang-tieng-anh-sinh-vien-lo-kho-ra-truong-2225793.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dai-hoc-chuyen-hon-700-mon-day-bang-tieng-anh-sinh-vien-lo-kho-ra-truong-1418.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225402","title":"‘Đòi hỏi kinh nghiệm với sinh viên mới ra trường là chính đáng’","description":"“Doanh nghiệp mong muốn tìm sinh viên ra trường phải làm được việc ngay là đòi hỏi chính đáng bởi đó là nơi làm việc chứ không phải đào tạo nghề và tuyển người học việc”.","displayType":1,"category":{"name":"Việc làm","detailUrl":"/giao-duc/viec-lam","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/viec-lam","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000012","000013","000014","000015","000016","000017"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doi-hoi-kinh-nghiem-voi-sinh-vien-moi-ra-truong-la-chinh-dang-2225402.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/doi-hoi-kinh-nghiem-voi-sinh-vien-moi-ra-truong-la-chinh-dang-1406.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225696","title":"Các nhà khoa học 18 quốc gia cùng bàn về mạng dữ liệu lớn","description":"Nhiều chuyên gia Việt Nam trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và các nhà khoa học đến từ 18 quốc gia cùng quy tụ để thảo luận về các vấn đề liên quan đến mạng dữ liệu lớn và ứng dụng trong kinh tế học.","displayType":1,"category":{"name":"Khoa học","detailUrl":"/giao-duc/khoa-hoc","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/khoa-hoc","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-nha-khoa-hoc-cung-ban-ve-mang-du-lieu-lon-2225696.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/cac-nha-khoa-hoc-18-quoc-gia-cung-ban-ve-mang-du-lieu-lon-1389.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T22:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225676","title":"Nữ sinh lớp 9 “bom” hàng và hành động bất ngờ của chủ shop","description":"Nhặt ve chai đặt bộ quần áo online cho mẹ bị bệnh nhưng nữ sinh lớp 9 “bom” hàng vì chưa đủ tiền. Chủ shop online đã có hành động bất ngờ.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nu-sinh-lop-9-bom-hang-va-hanh-dong-bat-ngo-cua-chu-shop-2225676.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nu-sinh-lop-9-bom-hang-va-hanh-dong-bat-ngo-cua-chu-shop-1003.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T16:21:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225530","title":"Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM trả lời về số học sinh giỏi, tiên tiến quá nhiều","description":"Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, trả lời cử tri về việc đánh giá học tập hiện nay, cụ thể là số lượng học sinh giỏi, tiên tiến quá nhiều.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giam-doc-so-gd-dt-tp-hcm-tra-loi-ve-so-hoc-sinh-gioi-tien-tien-qua-nhieu-2225530.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/giam-doc-so-gd-dt-tphcm-tra-loi-ve-so-hoc-sinh-gioi-tien-tien-qua-nhieu-617.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T12:59:27","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225535","title":"Sinh viên ĐH Kinh tế-Luật giành giải Nhất thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc 2023","description":"Tối 10/12, Bộ GD-ĐT tổ chức chung kết Cuộc thi “Tiếng hát sinh viên” toàn quốc lần thứ XV - S.MUSIC 2023.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sinh-vien-dh-kinh-te-luat-gianh-giai-nhat-thi-tieng-hat-sinh-vien-toan-quoc-2023-2225535.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/sinh-vien-dh-kinh-te-luat-gianh-giai-nhat-thi-tieng-hat-sinh-vien-toan-quoc-2023-593.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T12:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225526","title":"Tỉnh duy nhất nào nằm ở cả hai bờ sông Hậu?","description":"Sông Hậu vốn là ranh giới tự nhiên phân tách các tỉnh miền Tây, nhưng đây là địa phương duy nhất nằm ở cả hai bờ sông Hậu.","displayType":6,"category":{"name":"Trắc nghiệm","detailUrl":"/giao-duc/trac-nghiem","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/trac-nghiem","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tinh-duy-nhat-nao-nam-o-ca-hai-bo-song-hau-2225526.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/tinh-duy-nhat-nao-nam-o-ca-hai-bo-song-hau-491.webp","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:45:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224150","title":"Chuyện tình từ giảng đường đại học của cặp đôi cùng đoạt Nobel","description":"NA UY- Cặp đôi thần kinh học nhà Moser đã kiên trì thực hiện cuộc tìm kiếm kéo dài hàng thập kỷ để tìm hiểu cách thức hoạt động của bộ não ở cấp độ tế bào.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chuyen-tinh-tu-giang-duong-dai-hoc-cua-cap-doi-cung-doat-nobel-2224150.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/chuyen-tinh-tu-giang-duong-dai-hoc-cua-cap-doi-cung-doat-nobel-850.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225377","title":"10X bỏ trường chuyên để du học, quyết định ‘gap year’ đi vòng quanh thế giới","description":"Ba mất kể từ khi Bình học lớp 6, mẹ từng bị tai nạn phải nghỉ làm trong suốt 2 năm, có giai đoạn Bình phải đi chụp ảnh thuê kiếm tiền. Vì thế, giấc mơ du học là điều nam sinh chưa từng nghĩ tới.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/10x-bo-truong-chuyen-de-du-hoc-quyet-dinh-gap-year-di-vong-quanh-the-gioi-2225377.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/10x-bo-truong-chuyen-de-du-hoc-quyet-dinh-gap-year-di-vong-quanh-the-gioi-1031.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T05:15:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225220","title":"ĐH Quốc gia Hà Nội đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất","description":"Ngày 10/12, tại Hòa Lạc, ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQGHN và 117 năm truyền thống.","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dh-quoc-gia-ha-noi-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-2225220.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/dh-quoc-gia-ha-noi-don-nhan-huan-chuong-lao-dong-hang-nhat-663.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T18:31:46","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225042","title":"Thạc sĩ công nghệ 25 tuổi sở hữu công ty gần 5.000 tỷ đồng sau 6 tháng thành lập","description":"TRUNG QUỐC - Quách Văn Cảnh (1998) là thạc sĩ Khoa học máy tính của Đại học Harvard. Hiện là CEO của Pika Labs, sau 6 tháng thành lập, công ty được Forbes định giá khoảng 1,4-2,2 tỷ NDT (4.849-7.274 tỷ đồng).","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thac-si-cong-nghe-25-tuoi-so-huu-cong-ty-4-849-ty-dong-sau-6-thang-thanh-lap-2225042.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/thac-si-cong-nghe-25-tuoi-so-huu-cong-ty-gan-4850-ty-dong-sau-6-thang-thanh-lap-503.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225275","title":"Việt Nam giành 6 huy chương Olympic Khoa học trẻ quốc tế 2023","description":"Cả 6 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Khoa học trẻ quốc tế (IJSO) 2023 đều giành huy chương, trong đó có 1 Huy chương Bạc, 5 Huy chương Đồng.","displayType":1,"category":{"name":"Chân dung","detailUrl":"/giao-duc/chan-dung","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/chan-dung","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-gianh-6-huy-chuong-olympic-khoa-hoc-tre-quoc-te-2023-2225275.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/viet-nam-gianh-6-huy-chuong-olympic-khoa-hoc-tre-quoc-te-2023-478.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T15:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225239","title":"Vua nào đặt quốc hiệu nước ta là Việt Nam?","description":"Sau khi lên ngôi, vị vua này quan tâm tới việc đặt quốc hiệu để khẳng định sự thống nhất của một triều đại mới.","displayType":6,"category":{"name":"Trắc nghiệm","detailUrl":"/giao-duc/trac-nghiem","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/trac-nghiem","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":6,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vua-nao-dat-quoc-hieu-nuoc-ta-la-viet-nam-2225239.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/vua-nao-dat-quoc-hieu-nuoc-ta-la-viet-nam-348.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T11:37:00","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225145","title":"Các nước xử lý vụ học sinh bạo lực giáo viên thế nào?","description":"Việc giáo viên bị học sinh bạo lực thể chất và tinh thần không hiếm ở các nước. Để giải quyết thực trạng này: Trung Quốc đình chỉ giáo viên; Mỹ xử lý học sinh theo quy định pháp luật; Hàn Quốc chỉnh sửa Luật Giáo dục bảo vệ quyền lợi giáo viên...","displayType":1,"category":{"name":"Nhà trường","detailUrl":"/giao-duc/nha-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/giao-duc/nha-truong","relatedIds":["000014","000013","000016","000053","000017","000015"],"subIds":["000006","000011","000014","000015","000012","000013","000017","000053","000016","011BC2"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cac-nuoc-xu-ly-vu-hoc-sinh-bao-luc-giao-vien-the-nao-2225145.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/cac-nuoc-xu-ly-vu-hoc-sinh-bao-luc-giao-vien-the-nao-233.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T09:18:51","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

