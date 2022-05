Cô giáo ôm 2 con nhảy sông: Ám ảnh đứa trẻ 9 tháng tuổi trên lưng mẹ

Sáng nay (10/5) thi thể nữ giáo viên và 2 con gái đã được tìm thấy trên sông Thái Bình (thuộc địa bàn huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương).

Bé gái 2 tuổi được tìm thấy lúc 6h sáng. Đến 8h30, thi thể người mẹ địu bé gái 9 tháng tuổi được tìm thấy.

Lãnh đạo xã Cẩm Văn cho biết, sau 2 ngày tìm kiếm trong bán kính rộng trên sông Thái Bình, thi thể ba mẹ con cô giáo T. đã được đưa lên bờ, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Người cứu hộ tìm thấy thi thể cháu bé 2 tuổi

Khi tìm thấy bé gái lớn 2 tuổi con chị T. cả gia đình như ngã quỵ. Tất cả vẫn nuôi hy vọng rằng chị T. trong lúc không vui đã bế con đi đâu đó...

“Lúc này cả khúc sông ngập tràn tiếng khóc thương của gia đình và dân làng. Chiếc lán nhỏ được dựng lên từ chiều qua làm nơi túc trực việc tìm kiếm, nay thành mái che tạm đón 3 mẹ con. Gỡ đứa nhỏ đã mất ra khỏi lưng người mẹ xấu số, không ai cầm được nước mắt. Trên bờ, gia đình vẫn lưu đôi dép màu hồng còn rất mới của bé lớn. Nhìn mà xót xa...”, một vị lãnh đạo xã Cẩm Văn chia sẻ.

Dân làng và người thân khóc thương các nạn nhân

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng cho biết: Gia đình chị T. có yêu cầu cơ quan công an không mổ pháp y, vì xác định rõ đây là một vụ tự tử. Công an Cẩm Giàng đã phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm và bàn giao 3 nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Chiếc địu chị T. dùng để buộc con gái 9 tháng vào mình rồi nhảy sông tự vẫn

Như đã đưa tin, sáng ngày 8/5, chị V.T.H.T. (SN 1991, giáo viên một trường mầm non trên địa bàn huyện Cẩm Giàng), cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo con gái lớn 2 tuổi ra khỏi nhà. Khi đó, người thân nghĩ chị T. đưa các con đi dạo như ngày thường.

Đôi dép màu hồng nhỏ xíu của bé gái 2 tuổi để lại trên bờ gây xót xa cho người dân

Đến 10h sáng, một số người quen nhận được tin nhắn của chị T. có đại ý giống như lời “tạm biệt”.

Khi đó, mọi người liền đổ xô đi tìm, phát hiện thấy dép, điện thoại, xe đẩy của 3 mẹ con ở sát bờ sông Thái Bình.

Nguyễn Thu Hằng