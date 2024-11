Bốn "đấu trường" săn vé

Sau khi giai đoạn chi tiêu online khép lại với những khoảnh khắc đáng nhớ, cuộc đua bước vào chặng nước rút với bốn “đấu trường” mới, hứa hẹn những trải nghiệm thực tế đầy cảm xúc.

Ở “đấu trường” đầu tiên, những tín đồ shopping sẽ được thỏa sức thể hiện bản thân qua hình thức đua top chi tiêu theo lĩnh vực offline. Mỗi lần quẹt thẻ tại các cửa hàng thực tế đều là một cơ hội tiến gần hơn đến giấc mơ SKYMEET II.

“Đấu trường” thứ hai mở ra cánh cửa cho những người trẻ năng động với hình thức thi đua số lượt giao dịch. Chỉ với những giao dịch nhỏ từ 20.000 VNĐ như ly trà sữa hay bữa phở sáng, các bạn học sinh, sinh viên có nhiều cơ hội thực hiện mong muốn.

Với những người có kế hoạch chi tiêu lớn, “đấu trường” thứ ba - đua top chi tiêu tích lũy là sân chơi lý tưởng. Từ những buổi mua sắm cuối tuần đến các bữa tiệc gia đình, mỗi hóa đơn đều góp phần vào hành trình “chinh phục” tấm vé gặp gỡ Sơn Tùng M-TP.

Blind Box - “đấu trường” cuối cùng mang đến những khoảnh khắc hồi hộp cho cả khách hàng mới và hiện tại. Chủ thẻ Be The Sky mới chỉ cần chi tiêu đạt mốc 100.000 đồng là được nhận ngay 1 lượt mở Blind Box - cơ hội chạm vào may mắn thông qua những chiếc hộp bí ẩn. Mỗi thẻ mới chỉ được nhận 1 lượt mở duy nhất khi đạt điều kiện chi tiêu này, và giới hạn tổng số lượt tham gia của chương trình là 10 lượt. Đây không chỉ là cuộc đua của sự nhanh nhạy mà còn là cơ hội đặc biệt dành cho những Sky nhanh tay đăng ký thẻ mới và thực hiện giao dịch đầu tiên.

Bốn “đấu trường” như bốn con đường đặc biệt, nơi mỗi Sky có thể lựa chọn lối đi phù hợp nhất với bản thân để tiến đến giấc mơ gặp gỡ thần tượng trong không gian riêng tư và ấm cúng của SKYMEET II.

Chiến lược "săn vé" thông minh: tối ưu hóa mọi giao dịch

Để hỗ trợ các bạn trẻ trong hành trình chinh phục tấm vé, MB đã khéo léo bố trí một mạng lưới ưu đãi độc quyền trải dài khắp các lĩnh vực cho các chủ thẻ MB JCB Be The Sky. Mỗi ưu đãi được thiết kế để phù hợp với từng đấu trường, tạo nên một hệ sinh thái chi tiêu thông minh và hiệu quả.

"Mình đã tiết kiệm gần 3 tháng lương part-time để sắm đồ cho em trai đi học," T.M - sinh viên năm cuối ĐH Kinh tế Quốc dân chia sẻ trong lúc xếp hàng thanh toán tại Aeon Mall Long Biên. "Hôm qua vừa nhận tin về voucher 300.000 đồng cho hóa đơn từ 1 triệu, mình quyết định gom hết những món cần mua để 'một công đôi việc' - vừa hoàn thành nghĩa vụ chị cả, vừa tích điểm cho SKYMEET II."

Không chỉ M., nhiều Sky khác cũng đang tận dụng triệt để ưu đãi này. "Chiến thuật của mình là gom hóa đơn với các chị em trong hội để đạt mức 1 triệu. Mỗi người bỏ ra ít hơn nhưng ai cũng được voucher 300.000 đồng," M.A - sinh viên năm nhất ĐH Ngoại thương tiết lộ.

Với những tín đồ điện ảnh, CGV mang đến chương trình mua 1 tặng 1 vào cuối tuần - một lựa chọn hoàn hảo cho chiến lược tích lũy số lượt giao dịch. Trong khi đó, chuỗi nhà hàng sang trọng như Gogi, Manwah và Kichi Kichi đồng loạt áp dụng chương trình giảm 20% vào cuối tuần, tạo điều kiện cho những buổi hẹn hò hay gặp gỡ gia đình thêm phần ý nghĩa.

Mỗi ưu đãi như một mảnh ghép trong bức tranh tổng thể, nơi nghệ thuật chi tiêu thông minh gặp gỡ đam mê. Trong không gian mua sắm sôi động của các trung tâm thương mại, giữa những buổi xem phim cuối tuần hay những bữa tối ấm cúng, mỗi Sky đều đang viết nên câu chuyện riêng của mình trên hành trình đến với SKYMEET II.

SKYMEET II không chỉ là cơ hội gặp gỡ thần tượng mà còn là dịp đặc biệt khi diễn ra trong tuần sinh nhật của cộng đồng Sky. 60 tấm vé này hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm khó quên trong không gian ấm cúng và riêng tư.

