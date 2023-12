{"article":{"id":"2224250","title":"Cơ hội nghề nghiệp ngành bảo hiểm hấp dẫn người trẻ","description":"Ngày càng nhiều người trẻ quan tâm đến việc tham gia bảo hiểm nhân thọ, đồng nghĩa với việc có thêm nhiều tư vấn viên bảo hiểm trẻ tuổi nhìn thấy cơ hội phát triển nghề nghiệp trong ngành này.","contentObject":"<p><strong>Người trẻ trân trọng công việc tạo ra giá trị bền vững</strong></p>

<p>Ngọc Hảo (24 tuổi, TP.HCM) từng ít quan tâm đến việc tham gia bảo hiểm nhân thọ (BHNT). Sau một lần cùng gia đình gặp gỡ các Tư vấn tài chính của Dai-ichi Life Việt Nam - doanh nghiệp BHNT đến từ Nhật Bản, và được tận tình hỗ trợ, giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng bảo hiểm, cô đã có cái nhìn tích cực về bảo hiểm nhân thọ và những người làm công việc tư vấn bảo hiểm. </p>

<p>Khi tìm kiếm công việc mới với mong muốn được trải nghiệm và khám phá lĩnh vực mình yêu thích, Ngọc Hảo đã thử ứng tuyển vị trí Tư vấn tài chính tại doanh nghiệp này.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-1-999.jpg?width=768&s=avn3pogSeafqVo7FUIUcDQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-1-999.jpg?width=1024&s=N24NSxs4buiLlylpIMEwkQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-1-999.jpg?width=0&s=L1vbn43UAjC4p27SmJ5amg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-1-999.jpg?width=768&s=avn3pogSeafqVo7FUIUcDQ\" alt=\"anh 1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-1-999.jpg?width=260&s=OqVvYl7PoYbg3igxWmNm4g\"></picture>

<figcaption> Ngọc Hảo lựa chọn nghề Tư vấn tài chính để lan tỏa giá trị nhân văn của BHNT đến khách hàng</figcaption>

</figure>

<p>Ngọc Hảo chia sẻ, bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu tài chính của gia đình, cô ưu tiên những công việc vừa mang đến cơ hội học hỏi và phát triển bản thân, vừa tạo ra giá trị tốt đẹp cho xã hội. </p>

<p>“Tôi tự hào về công việc mà tôi đã chọn - góp sức mình để giúp nhiều khách hàng và gia đình được bảo vệ sức khỏe, nền tảng tài chính và có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc hơn trong tương lai”, Hảo cho biết.</p>

<p>Bên cạnh việc rèn luyện các kỹ năng nghiệp vụ và chuyên môn, công việc Tư vấn tài chính còn trang bị cho các bạn trẻ những <a href=\"https://vietnamnet.vn/ky-nang-mem-tag9010897407098954315.html\" target=\"_blank\">kỹ năng mềm</a> quan trọng như kỹ năng đàm phán, thuyết trình và xử lý tình huống, kỹ năng làm chủ công nghệ số, xây dựng thương hiệu cá nhân... </p>

<p>Ngọc Tuyền (26 tuổi, Lâm Đồng) - một Tư vấn tài chính với 2 năm “tuổi nghề” tại Dai-ichi Life Việt Nam, khẳng định cô đang dần trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình trong quá trình học hỏi và phát triển với công việc cần tiếp xúc nhiều với khách hàng. </p>

<p>“Từ một người nóng tính, bộp chộp, tôi học cách lắng nghe và kiên nhẫn với người khác trong quá trình xử lý công việc. Tôi cũng biết cách sắp xếp công việc hiệu quả và chăm sóc bản thân tốt hơn để luôn thấy tự tin khi gặp gỡ khách hàng”, Ngọc Tuyền chia sẻ. </p>

<p>Ngọc Tuyền cũng là một trong những Tư vấn tài chính trẻ đã đạt danh hiệu MDRT cao quý của ngành trong năm 2022.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-2-1000.jpeg?width=768&s=UQCm7CbbdXvI_byENP15uQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-2-1000.jpeg?width=1024&s=2NSbf7HxXvjuZm0VaFAi0A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-2-1000.jpeg?width=0&s=n7IEto-L_U8iq6xP7Q2CPg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-2-1000.jpeg?width=768&s=UQCm7CbbdXvI_byENP15uQ\" alt=\"anh 2.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-2-1000.jpeg?width=260&s=WdAQb2-H2jEwKKnHiKUS5Q\"></picture>

<figcaption>Công việc Tư vấn tài chính giúp Ngọc Tuyền rèn luyện các kỹ năng mềm quan trọng như giao tiếp, quản lý công việc…</figcaption>

</figure>

<p><strong>Chính sách thu hút nhân tài từ doanh nghiệp </strong></p>

<p>Cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài, chính sách thu nhập hấp dẫn, cùng với thời gian làm việc chủ động, linh hoạt chính là những yếu tố quan trọng khiến nhiều người lao động trẻ lựa chọn nghề Tư vấn tài chính để xây dựng sự nghiệp lâu dài. </p>

<p>Là một doanh nghiệp bảo hiểm uy tín đến từ Nhật Bản, Dai-ichi Life Việt Nam đã sớm tập trung phát triển lực lượng Tư vấn tài chính chuyên nghiệp, tận tâm để đảm nhận công việc chính thức toàn thời gian. </p>

<p>“Với chiến lược “chiêu hiền đãi sĩ”, Dai-ichi Life Việt Nam đang nỗ lực thực hiện mục tiêu chuẩn hóa đội ngũ Tư vấn tài chính, mở ra nhiều cơ hội việc làm năng động, chính sách tưởng thưởng và phúc lợi xứng đáng cùng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng để thu hút lực lượng lao động trẻ”, ông Đặng Hồng Hải, Tổng Giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam, cho biết. </p>

<p>Bên cạnh chế độ tưởng thưởng xứng đáng, Tư vấn tài chính của Dai-ichi Life Việt Nam thường xuyên được tham dự các các chương trình tham quan, học hỏi ở nước ngoài (Nhật, Mỹ, Anh, Pháp…) cùng các sự kiện vinh danh đẳng cấp hằng năm. </p>

<p>Chị Thu Trang, Giám đốc Văn phòng Tổng Đại lý Đống Đa 1 của Dai-ichi Life Việt Nam, chia sẻ: “Theo tôi, giới trẻ ngày nay hội tủ đầy đủ mọi tiêu chí để trở thành một Tư vấn tài chính chuyên nghiệp: tri thức, sức sáng tạo, tinh thần dấn thân, khả năng tiếp cận và làm chủ công nghệ... Để xem Tư vấn tài chính một nghề nghiệp thực thụ và tự tin sống tốt bằng nghề, tôi nghĩ trước hết người trẻ cần “cảm” được nghề, hiểu rõ giá trị mình nhận được và trao đi khi làm công việc này. Nếu bạn hoạch định rõ mục tiêu, đưa ra kế hoạch hành động cụ thể và thực hiện đều đặn mỗi ngày thì chắc chắn bạn sẽ thành công”.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-3-1001.jpg?width=768&s=tvJ0R38jMU3wl-S_BE8CGw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-3-1001.jpg?width=1024&s=YfnBggBrmX_qC8yVdna79A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-3-1001.jpg?width=0&s=iCzlGQC0LEpUJoQH-Aosqg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-3-1001.jpg?width=768&s=tvJ0R38jMU3wl-S_BE8CGw\" alt=\"anh 3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/anh-3-1001.jpg?width=260&s=kRZ12y9qSfmZbv0PuDjszg\"></picture>

<figcaption> Chị Thu Trang có hơn 9 năm gắn bó với nghề Tư vấn tài chính tại Dai-ichi Life Việt Nam, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong kinh doanh cũng như phát triển, dẫn dắt đội ngũ Tư vấn tài chính trẻ, năng động</figcaption>

</figure>

<p>Theo chuyên gia trong ngành, chưa bao giờ các doanh nghiệp BHNT dành nhiều nguồn lực tập trung cho đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ kinh doanh như trong giai đoạn này, với mong muốn củng cố niềm tin của khách hàng, xây dựng lực lượng Tư vấn tài chính kế thừa. Đơn cử, đầu tháng 11 vừa qua, Dai-ichi Life Việt Nam đã thành lập Trung tâm Đào tạo Bảo hiểm (Insurance Academy Division), nhằm cung cấp các chương trình huấn luyện và đào tạo từ cơ bản đến chuyên sâu cho Tư vấn tài chính, được thiết kế phù hợp với yêu cầu của thực tiễn kinh doanh. </p>

<p>Bắt nhịp cùng xu hướng <a href=\"https://vietnamnet.vn/thong-tin-truyen-thong/chuyen-doi-so\" target=\"_blank\">chuyển đổi số</a>, trong những năm gần đây, Dai-ichi Life Việt Nam đã đầu tư mạnh mẽ vào chiến lược xây dựng hệ sinh thái số với chuỗi quy trình xuyên suốt, ứng dụng công nghệ số hiện đại trên nền tảng Dai-ichi Success để hỗ trợ đội ngũ kinh doanh làm việc hiệu quả hơn và góp phần nâng cao trải nghiệm của khách hàng. </p>

<p>Những nỗ lực trong công tác phát triển nguồn nhân lực của Dai-ichi Life Việt Nam đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng danh giá, đặc biệt là danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á năm 2023” do Tạp chí Nhân sự hàng đầu Châu Á - HR Asia trao tặng.</p>

<p></p>

<table border=\"1\" style=\"border-collapse: collapse; width: 100%;\">

<tbody>

<tr>

<td style=\"width: 98.5115%; text-align: left;\">

<p>Cơ hội ứng tuyển để gia nhập đội ngũ Tư vấn Tài chính của Dai-ichi Life Việt Nam: </p>

<p>Truy cập: https://fc-career.dai-ichi-life.com.vn/; hoặc</p>

<p>Liên hệ số Hotline: <a href=\"tel:028 730 99898\">028 730 99898</a>; hoặc</p>

<p>Gửi thông tin vào hộp thư: FCrecruiting@dai-ichi-life.com.vn</p>

</td>

</tr>

</tbody>

</table>

<strong>Lệ Thanh</strong> Trên thị trường quốc tế, giá vàng giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức cao.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-8-12-2023-vang-sjc-tang-cao-chieu-mua-vao-2224237.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/gia-vang-hom-nay-8122023-vao-dot-tang-gia-moi-1422.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T09:27:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224197","title":"Tỷ phú Thái thu về 9.300 tỷ đồng cổ tức, \"ngọc quý\" Sabeco giờ ra sao?","description":"Tỷ phú Thái Lan thu về 9.300 tỷ đồng tiền cổ tức từ Sabeco kể từ khi ThaiBev thâu tóm doanh nghiệp số 1 ngành bia Việt Nam. Sau rất nhiều biến động, doanh nghiệp từng được xem là “viên ngọc quý” - ông lớn Bia Sài Gòn giờ ra sao?","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ty-phu-thai-thu-ve-9-300-ty-dong-co-tuc-vien-ngoc-quy-sabeco-gio-ra-sao-2224197.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ty-phu-thai-thu-ve-9300-ty-dong-co-tuc-vien-ngoc-quy-sabeco-gio-ra-sao-1286.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T09:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224412","title":"Lãi suất ngân hàng 8/12/2023: Đà giảm vẫn chưa dừng","description":"Lãi suất ngân hàng hôm nay 8/12/2023 tiếp tục là xu hướng giảm. Thị trường ghi nhận thêm ngân hàng mới gia nhập cuộc đua giảm lãi suất, trong đó có nhà băng giảm lần thứ 2 chỉ trong ít ngày.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-8-12-2023-da-giam-van-chua-dung-2224412.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lai-suat-ngan-hang-8122023-da-giam-van-chua-dung-175.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T08:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224325","title":"Phấn đấu thanh toán mọi hoá đơn trên 1 nền tảng","description":"Nếu có ngân hàng mở thì các khoản thanh toán sẽ cùng hiển thị trên một nền tảng, người dùng không cần phải cài nhiều ứng dụng khác nhau của ngân hàng và bên cung cấp dịch vụ.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phan-dau-thanh-toan-moi-hoa-don-tren-1-nen-tang-2224325.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/phan-dau-thanh-toan-moi-hoa-don-tren-1-nen-tang-140.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T07:40:15","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224340","title":"‘Cá mập’ mải mê ‘bữa tiệc mua sắm’, giá vàng lên đỉnh lịch sử","description":"Hoạt động mua ròng vàng với khối lượng lớn của ngân hàng trung ương các nước - vốn được coi là \"cá mập\" trên thị trường vàng - vẫn đang tiếp tục, đẩy giá vàng lên đỉnh cao lịch sử thời gian gần đây.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ca-map-mai-me-bua-tiec-mua-sam-gia-vang-len-dinh-lich-su-2224340.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ca-map-mai-me-bua-tiec-mua-sam-gia-vang-len-dinh-lich-su-1449.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:51:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224353","title":"Bản tin tài chính sáng 8/12/2023: Giá vàng và dầu đi lên, USD suy giảm","description":"Giá vàng hôm nay 8/12 trên thị trường thế giới tăng mạnh. Giá xăng dầu thế giới cũng đi lên sau khi xuống mức thấp nhất 6 tháng. Trong khi đó, giá USD quốc tế tiếp đà đi xuống.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-8-12-2023-gia-vang-va-dau-di-len-usd-suy-giam-2224353.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ban-tin-tai-chinh-sang-8122023-gia-vang-va-dau-di-len-usd-suy-giam-1467.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223943","title":"Vàng SJC cao hơn thế giới trên chục triệu đồng/lượng, đến lúc bỏ độc quyền?","description":"Trong các cơn sốt giá vàng, vàng SJC độc quyền luôn tăng cao hơn thế giới và các thương hiệu nội hơn chục triệu đồng một lượng. Đã đến lúc bỏ thế độc quyền kinh doanh vàng hay chưa?","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-sjc-cao-hon-the-gioi-hon-chuc-trieu-dong-luong-nen-bo-doc-quyen-2223943.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/vang-sjc-cao-hon-the-gioi-hon-chuc-trieu-dongluong-nen-bo-doc-quyen-1538.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224233","title":"Chủ tịch Thế giới Di động mới mua được 1/10 số lượng cổ phiếu đăng ký","description":"Lý do ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT CTCP Thế giới Di động không mua hết số cổ phiếu đã đăng ký là diễn biến thị trường không phù hợp.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-the-gioi-di-dong-moi-mua-duoc-1-10-so-luong-co-phieu-dang-ky-2224233.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/chu-tich-the-gioi-di-dong-moi-mua-duoc-110-so-luong-co-phieu-dang-ky-1461.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:37:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224190","title":"Thủ tướng chỉ đạo chấm dứt cho vay doanh nghiệp sân sau","description":"Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngân hàng chấm dứt tình trạng cho vay tập trung vào một số doanh nghiệp, dự án thuộc hệ sinh thái, hoặc thuộc sân sau của tập đoàn.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-chi-dao-cham-dut-cho-vay-doanh-nghiep-san-sau-2224190.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/thu-tuong-chi-dao-cham-dut-cho-vay-doanh-nghiep-san-sau-1070.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T17:42:16","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224230","title":"Gửi tiết kiệm tại VietinBank, săn cơ hội nhận ‘vàng’","description":"Từ 1/12/2023, khi gửi tiền tại VietinBank, khách hàng không chỉ được nhận quà tặng bằng tiền ngay tại thời điểm giao dịch mà còn có cơ hội sở hữu giải thưởng lên tới 10 cây vàng SJC.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gui-tiet-kiem-tai-vietinbank-san-co-hoi-nhan-vang-2224230.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/gui-tiet-kiem-tai-vietinbank-san-co-hoi-nhan-vang-910.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T16:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224173","title":"NHNN muốn 'gia hạn' thông tư về giãn thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ","description":"Ngân hàng Nhà nước đang xem xét nghiên cứu và sẽ có báo cáo Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Thông tư 02 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhnn-muon-keo-dai-thong-tu-ve-gian-thoi-han-tra-no-giu-nguyen-nhom-no-2224173.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/trai-phieu-1047-841.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T15:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224204","title":"Giải pháp ‘sinh lời’ tiền thưởng cuối năm thời kinh tế khó khăn","description":"Việc sử dụng thông minh khoản thưởng cuối năm vừa có thể sinh lời, vừa giúp tưởng thưởng xứng đáng cho một năm làm việc miệt mài của bản thân.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-phap-sinh-loi-tien-thuong-cuoi-nam-thoi-kinh-te-kho-khan-2224204.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/giai-phap-sinh-loi-tien-thuong-cuoi-nam-thoi-kinh-te-kho-khan-835.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T15:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223857","title":"Giá vàng hôm nay 7/12/2023 xoay chiều, vàng SJC giảm từ đỉnh cao","description":"Giá vàng hôm nay 7/12/2023 trên thế giới tăng trở lại. Vàng SJC đảo chiều giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với đầu giờ sáng, vẫn ở mức trên 74,1 triệu đồng/lượng.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-7-12-2023-xoay-chieu-vang-sjc-van-tren-74-1-trieu-2223857.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/gia-vang-hom-nay-7122023-sut-giam-nhung-xu-huong-tang-moi-bat-dau-1396.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T14:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224041","title":"Thủ tướng: Dự án khả thi thì có cho vay được không?","description":"Thủ tướng cho rằng chính sách cần hết sức linh hoạt. Dù không hạ chuẩn các điều kiện cho vay, nhưng liệu các ngân hàng có linh hoạt được không? Có doanh nghiệp gặp khó khăn, nhưng dự án khả thi thì có cho vay được không?","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-du-an-kha-thi-thi-co-cho-vay-duoc-khong-2224041.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/thu-tuong-du-an-kha-thi-thi-co-cho-vay-duoc-khong-622.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T13:07:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224069","title":"HDBank ưu đãi lãi vay 6,8% mùa cao điểm cuối năm","description":"HDBank triển khai chương trình cho vay ưu đãi lãi suất chỉ từ 6,8%/năm cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ngan-hang-hdbank-uu-dai-lai-vay-6-8-mua-cao-diem-cuoi-nam-2224069.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/hdbank-uu-dai-lai-vay-68-mua-cao-diem-cuoi-nam-481.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T11:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223952","title":"Thủ tướng họp với ngành ngân hàng về tăng trưởng tín dụng","description":"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị “Giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định vĩ mô”.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/sang-nay-7-12-thu-tuong-hop-voi-nganh-ngan-hang-ve-tang-truong-tin-dung-2223952.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/thu-tuong-hop-voi-nganh-ngan-hang-ve-tang-truong-tin-dung-300.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:53:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223977","title":"Lãi suất ngân hàng 7/12/2023: Thêm loạt ngân hàng giảm lãi suất huy động","description":"Lãi suất ngân hàng hôm nay 7/12/2023 ghi nhận thêm 3 ngân hàng cùng giảm lãi suất huy động là MB, SCB, và PGBank. Tuy nhiên, bên cạnh giảm lãi suất, PGBank cũng tăng lãi suất tiền gửi ở một vài kỳ hạn.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-suat-ngan-hang-7-12-2023-them-loat-ngan-hang-giam-lai-suat-huy-dong-2223977.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lai-suat-ngan-hang-7122023-them-loat-ngan-hang-giam-lai-suat-huy-dong-239.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:36:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223983","title":"HDBank tiếp tục lộ trình giảm đầu tư ngoài ngành, hiện thực hóa lợi nhuận","description":"Ngày 06/12/2023 HDBank công bố quyết định tiếp tục bán cổ phiếu của hãng hàng không Vietje, theo kế hoạch tập trung hoạt động kinh doanh chính, giảm đầu tư ngoài ngành.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hdbank-tiep-tuc-lo-trinh-giam-dau-tu-ngoai-nganh-hien-thuc-hoa-loi-nhuan-2223983.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/hdbank-tiep-tuc-lo-trinh-giam-dau-tu-ngoai-nganh-hien-thuc-hoa-loi-nhuan-221.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:30:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223800","title":"VietinBank nỗ lực thúc đẩy hợp tác tài chính bền vững tại COP28","description":"Tham gia COP28, VietinBank đã có nhiều cuộc gặp gỡ, thảo luận song phương các đối tác lớn là MUFG, Standard Chartered và Goldwind, hướng đến mục tiêu “chung tay thúc đẩy tài chính khí hậu tại Việt Nam”.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vietinbank-no-luc-thuc-day-hop-tac-tai-chinh-ben-vung-tai-cop28-2223800.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/vietinbank-no-luc-thuc-day-hop-tac-tai-chinh-ben-vung-tai-cop28-1145.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T09:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223903","title":"Bản tin tài chính sáng 7/12/2023: Giá vàng, dầu và USD cùng giảm","description":"Giá vàng hôm nay 7/12 trên thị trường thế giới sụt giảm mạnh so với đỉnh cao lịch sử vừa được thiết lập. Giá xăng dầu thế giới và trong nước được dự báo giảm. Còn giá USD quốc tế cũng đảo chiều đi xuống.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ban-tin-tai-chinh-sang-7-12-2023-gia-vang-dau-va-usd-cung-giam-2223903.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/ban-tin-tai-chinh-sang-7122023-gia-vang-dau-va-usd-cung-giam-1452.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T06:24:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223765","title":"Lãi kỷ lục, công ty vàng mã trả cổ tức 'khủng'","description":"Doanh nghiệp kinh doanh vàng mã hiếm hoi trên sàn chứng khoán thông qua trả cổ tức niên độ 2022-2023 với tỷ lệ lên đến 100%.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-ky-luc-cong-ty-vang-ma-tra-co-tuc-khung-2223765.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/lai-ky-luc-cong-ty-vang-ma-tra-co-tuc-khung-1368.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T05:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223852","title":"SCB đã đóng cửa 39 phòng giao dịch từ đầu năm sau vụ Trương Mỹ Lan","description":"SCB liên tiếp công bố chấm dứt hoạt động nhiều phòng giao dịch trên cả nước. Ngân hàng này bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ năm 2022 sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/scb-da-dong-cua-39-phong-giao-dich-tu-dau-nam-sau-vu-truong-my-lan-2223852.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/scb-dong-cua-bao-nhieu-phong-giao-dich-sau-su-vu-truong-my-lan-1270.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T20:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223738","title":"Khối ngoại bán ròng chưa từng có, VN-Index vẫn tăng ấn tượng","description":"Chỉ số VN-Index vẫn tăng ấn tượng nhờ dòng tiền nội đổ mạnh vào cổ phiếu nhiều nhóm ngành. Trong phiên hôm qua, khối ngoại bán ròng lớn chưa từng có trong năm 2023, điều này cũng không cản được chứng khoán đi lên.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khoi-ngoai-ban-rong-chua-tung-co-vn-index-van-tang-an-tuong-2223738.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/khoi-ngoai-ban-rong-chua-tung-co-vn-index-van-tang-an-tuong-913.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T16:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223419","title":"Giá vàng hôm nay 6/12/2023 lao dốc chóng mặt sau cú vọt lên đỉnh lịch sử","description":"Giá vàng hôm nay 6/12/2023 trên thế giới tiếp tục lao dốc chóng mặt từ đỉnh lịch sử. Giá vàng SJC giảm 200.000 đồng/lượng ở hai chiều nhưng vẫn ở mức cao kỷ lục 74,2 triệu đồng do sức cầu lớn.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-vang-hom-nay-6-12-2023-lao-doc-vang-sjc-giam-200-000-dong-luong-2223419.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/5/gia-vang-hom-nay-6122023-xoay-chong-mat-sau-cu-vot-len-dinh-lich-su-1288.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T15:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223537","title":"Dự án điện gió nghìn tỷ đầu tiên tại Việt Nam bị ngân hàng siết nợ","description":"Agribank CN Tây Hà Nội vừa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH MTV Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN) do ông Phạm Văn Minh là Chủ tịch HĐTV.","displayType":1,"category":{"name":"Tài chính","detailUrl":"/kinh-doanh/tai-chinh","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/kinh-doanh/tai-chinh","relatedIds":["00000G","00000H","00000K","00000J"],"subIds":["000003","00000G","00000H","00000J","00000K","00000L","00004K"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-an-dien-gio-nghin-ty-dau-tien-tai-viet-nam-bi-ngan-hang-siet-no-2223537.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/6/sap-ban-mon-no-nghin-ty-the-chap-bang-du-an-dien-gio-dau-tien-tai-viet-nam-434.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-06T10:31:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

