Cơ hội ‘Tự do tuổi 50’ cho người dám hành động

Làm chủ tài chính, làm chủ cuộc đời

Nhiều người đã tìm thấy hạnh phúc nhờ theo đuổi lối sống tự chủ, trong đó điều kiện tiên quyết là tự chủ về tài chính. Điều này khiến họ cảm thấy hoàn toàn tự tin và tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn.

Là người phóng khoáng trong chi tiêu và luôn tìm kiếm cơ hội để nâng cao giá trị của bản thân, chị Bùi Thị Tiểu Thanh - Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Prudential Đống Đa, luôn đề cao sự quyết tâm trong công việc và nội lực để hướng tới cuộc sống hoàn toàn tự chủ về tài chính.

Không đặt ra giới hạn cho bản thân, chị Thanh dồn tâm huyết điều hành và phát triển một doanh nghiệp của riêng mình sau khi đã thành công ở nhiều vai trò trong ngành bảo hiểm nhân thọ, từ tư vấn tài chính tới Trưởng ban kinh doanh. Thu nhập của chị từ đó ổn định hơn rất nhiều so với những công việc trước đây chị từng làm.

“Khi mục tiêu về tài chính ngày càng lớn, đồng nghĩa với việc tôi phải nỗ lực nhiều hơn trong sự nghiệp. Tôi luôn tin rằng, phấn đấu làm việc, cân bằng và làm chủ tinh thần là cách giúp tôi sớm đạt được mục tiêu tự do tài chính ở tuổi 50. Và tôi đã làm được điều đó”, chị Thanh tự hào chia sẻ.

Tự do tinh thần - yếu tố quyết định thành công

Những người độc lập về tinh thần thường sở hữu sức hút khó cưỡng. Người đối diện luôn cảm nhận được nguồn năng lượng tích cực, phong thái tự tin và sự chủ động từ họ, bất kể trong công việc hay cuộc sống.

Nỗ lực để có được sự nghiệp vững chắc, chị Đinh Thị Hậu - Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Prudential Uông Bí, không cho phép bản thân nản chí trước những khó khăn, thách thức.

“Thách thức luôn tỉ lệ thuận với thành công, tôi chọn lạc quan và trải nghiệm để mang lại sự tự do trong cuộc sống tinh thần. Bản thân đi lên từ vị trí tư vấn viên nên tôi hiểu rất rõ khó khăn của cấp dưới. Vì thế, tôi và các đồng nghiệp luôn thấu cảm và sẻ chia để cùng nhau xây dựng và phát triển sự nghiệp tốt hơn, điều này không phải môi trường nào cũng có”.

“Áp lực tạo nên kim cương”, dường như khó khăn chỉ là động lực giúp tôi luyện nên một người lãnh đạo giàu năng lực và tràn đầy lạc quan như chị Hậu.

Tuổi 50 không ngừng trau dồi tri thức và gắn kết xã hội

Nuôi dưỡng và đầu tư vào các mối quan hệ chất lượng được xem là một trong những chìa khóa giúp chị Lương Thị Thu Hằng - Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Prudential Thường Tín thành công.

Một diễn giả nổi tiếng người Mỹ - Jim Rohn đã từng nói: “Bạn chính là trung bình cộng của 5 người xung quanh bạn”. Điều này lý giải cho sức ảnh hưởng tự nhiên giữa những người thường xuyên tiếp xúc với nhau. Để trở thành một người quản lý có sức ảnh hưởng tích cực, chị Hằng cho rằng trước tiên mình cần phải là một tấm gương tốt. Vì thế, chị đã không ngừng tìm tòi, ứng dụng những bài học được đúc kết từ những chuyên gia, những người nổi tiếng, từ những cuốn sách hay về công việc và cuộc sống. Mỗi bài học dù lớn hay nhỏ đều giúp chị dần hoàn thiện bản thân và tạo ra nguồn năng lực tích cực lan tỏa tới những người xung quanh.

“Công việc bảo hiểm cũng cho tôi cơ hội được đặt chân tới nhiều quốc gia trên thế giới, mang lại cơ hội giao lưu với nhiều đồng nghiệp xuất sắc... và tôi nhận ra rằng, cuộc sống muôn màu và không gì tốt hơn là học hỏi kinh nghiệm, vốn sống từ những chuyến đi, từ những người đồng nghiệp giỏi để giúp bản thân thêm vững vàng, bản lĩnh. Với tôi, môi trường làm việc phù hợp cùng những mối quan hệ chất lượng sẽ mang đến cơ hội tiềm năng để mỗi cá nhân được học hỏi và phát triển bản thân”, chị Hằng tự hào chia sẻ.

Sống an nhiên và làm việc hết mình cũng là quan điểm mà chị tâm đắc. Vì thế, chị Hằng luôn nỗ lực để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Suốt 22 năm làm bảo hiểm, chị không chỉ được tự do làm công việc yêu thích, mà còn tự hào khi hỗ trợ đội nhóm cùng thành công, trong đó có cả những người thân trong gia đình.

Đầu tư sức khỏe, xây dựng nền tảng vững chắc cho cuộc sống tự do

Không chờ tới 50, nhiều người chọn tận hưởng từng khoảnh khắc của cuộc sống và lên kế hoạch chi tiết để thời gian không trôi đi một cách phẳng lặng, phí hoài. Để làm được việc này, chuẩn bị cho bản thân một nền tảng sức khỏe tốt là điều rất quan trọng.

Hiểu rõ điều đó, anh Khuất Thành Dũng - Giám đốc Văn phòng Tổng đại lý Prudential Sơn Tây đã tận dụng yếu tố tự chủ về mặt thời gian trong công việc để cân bằng cuộc sống. Anh thường xuyên dành thời gian cho việc tập luyện thể thao, nâng cao thể chất. Hơn 20 năm gắn bó với bảo hiểm, công việc cho anh có thêm kiến thức thực tế về bảo vệ tài chính và chăm sóc sức khỏe.

Mặt khác, anh cũng cho rằng nghề của mình khá đặc biệt khi không giới hạn về tuổi tác. Nhiều đồng nghiệp của anh bắt đầu công việc và thành công ngay cả khi đã ở tuổi 50. Với anh, chỉ có thể trạng tốt mới cho phép chúng ta làm việc và tận hưởng cuộc sống, thành quả của chính mình.

“Tài chính vững mạnh cùng các sản phẩm chăm sóc sức khỏe thông qua những hợp đồng bảo hiểm mà tôi đang sở hữu, sẽ đảm bảo cho cuộc sống của tôi cả ở hiện tại và trong tương lai. Với tôi, chủ động rèn luyện và lên kế hoạch tích lũy lâu dài nhằm bảo vệ sức khỏe sau này là điều tôi đã học được chính từ công việc của mình”, anh Dũng chia sẻ thêm.

Sự tự do bắt nguồn từ cách lựa chọn và nỗ lực trong cuộc sống, cũng như sự nghiệp. Dưới góc nhìn của những người trong cuộc, bảo hiểm chính là một trong những công việc cho phép họ lựa chọn phong cách sống và sự tự do theo cách mình mong muốn. Dù ở bất kỳ lĩnh vực, ngành nghề nào, hướng đến sự tự do chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhưng quan trọng hơn là mong muốn phải đi đôi với hành động. Bởi lựa chọn hôm nay sẽ quyết định đến giá trị tự do có được trong tương lai.

Ngọc Minh