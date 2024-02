Video: Daily Mail

Tờ National Thailand dẫn nguồn tin từ Cơ quan hàng không Thai Airways cho hay, du khách gây náo loạn trên tên là Wong Sai Heung, 40 tuổi, quốc tịch Canada đã có hành vi “xông tới và cố mở cửa thoát hiểm của máy bay, trong khi miệng liên tục kêu gào về việc ông này bị một ai đó tấn công”. Người này sau đó bị các nhân viên an ninh sân bay khống chế.

Du khách Wong (áo xanh) bị nhân viên an ninh sân bay Chiang Mai khống chế. Ảnh: Bưu điện New York

“Vụ việc trên xảy ra trên chuyến bay TG121 khởi hành từ Chiang Mai tới Bangkok, khi máy bay chuẩn bị tiến vào đường băng. Vì lý do an ninh, toàn bộ máy bay đã được kiểm tra trước khi cất cánh lúc 0h34 sáng 8/2. Các hành khách và thành viên phi hành đoàn đều an toàn”, thông cáo đăng trên trang web của Thai Airways viết.

Theo National Thailand, ông Wong vào sáng 8/2 đã được đưa tới đồn cảnh sát Phuping Rajanivej nằm ở phía bắc thành phố Chiang Mai để xét hỏi. Wong khai rằng, bản thân “đang bị một tổ chức ngầm săn đuổi, nên cố gắng mở cửa thoát hiểm để rời khỏi máy bay”.

