Cổ phiếu điện tăng mạnh

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu ngành điện được quan tâm giữa tâm điểm nắng nóng và cắt điện ở miền Bắc. Các mã ngành điện như LCG (CTCP Lizen), BCG (CTCP Bamboo Capital), PC1 (CTCP Tập đoàn PC1), HDG (CTCP Tập đoàn Hà Đô ), KHP (CTCP Điện lực Khánh Hòa)... cùng tăng giá.

Đáng chú ý, cổ phiếu ngành thiết bị điện giao dịch tích cực. GEX của CTCP Tập đoàn GELEX tiếp tục nối dài chuỗi 5 phiên tăng liên tiếp kể từ đầu tháng 6, tăng 15,7%, đạt 19.100 đồng/cp sau khi kết phiên ngày 9/6.

Tương tự, cổ phiếu POT (CTCP Thiết bị Bưu điện) tăng 3 phiên liên tiếp từ mức 18.100 đồng/cp ngày 6/6 lên mức 20.300 đồng/cp phiên ngày 9/6, tương đương 12%. Trong khi đó, cổ phiếu DQC (CTCP Bóng đèn Điện Quang) tăng 3% trong 4 phiên, từ mức 19.150 đồng/cp phiên ngày 5/6 lên 19.800 đồng/cp sau khi đóng cửa phiên cuối tuần.

Ngành điện còn đón nhận thông tin tích cực từ việc Quy hoạch điện VIII đã chính thức được phê duyệt. Theo Chứng khoán VNDirect, nhóm doanh nghiệp lĩnh vực xây lắp hạ tầng điện sẽ được hưởng lợi rõ ràng nhất nhờ khối lượng công việc khá cao, đặc biệt trong các nhóm ngành điện khí và năng lượng tái tạo.

Nhóm xây lắp điện bao gồm đường dây, trạm biến áp cũng sẽ có triển vọng lạc quan. PC1, FCN (CTCP FECON), TV2 (CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2) sẽ là những doanh nghiệp dự báo được hưởng lợi sớm nhất.

Điện tái tạo 'cứu' bất động sản

Nhiều doanh nghiệp bất động sản nhờ "rẽ ngang" kinh doanh thêm mảng điện gió, điện mặt trời mà đang có kết quả doanh thu ấn tượng trong quý đầu năm 2023, trong bối cảnh bất động sản sụt giảm mạnh.

Điển hình như CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG). Doanh nghiệp bất động sản này đã bước chân vào kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng từ sớm. Đến nay, HDG có 2 dự án điện mặt trời, 1 dự án điện gió và 4 dự án thủy điện.

Trong quý I, doanh thu từ năng lượng tái tạo tăng trưởng mạnh. (Ảnh: HDG)

Trong quý I/2023, doanh thu thuần của HDG đạt 956 tỷ đồng, tăng gần 40% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 357 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, đóng góp doanh thu trong quý này của HDG đến từ mảng năng lượng khi đạt doanh thu 543 tỷ đồng, tăng 13% với với cùng kỳ 2021, trong khi đó doanh thu bất động sản chỉ đạt 312 tỷ đồng.

Tương tự, CTCP Tập đoàn Sao Mai (ASM) trong quý đầu năm ghi nhận 3.050 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 5% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ bất động sản quý I của ASM đạt 32 tỷ đồng, giảm hơn 71% so với cùng kỳ, còn doanh thu từ điện năng lượng mặt trời đạt 196 tỷ đồng, tăng hơn 27% so với cùng kỳ.

Hay CTCP Bamboo Capital (BCG) được biết đến với hàng loạt dự án bất động sản khu đô thị, nghỉ dưỡng,... Nhưng BCG cũng được chú ý đến là doanh nghiệp kinh doanh điện tái tạo khi sở hữu 5 dự án điện mặt trời và 2 dự án điện gió.

Được biết, nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ của Bamboo Capital đã "về đích" đầu tiên trong số các dự án lỡ giá ưu đãi (giá FIT) khi trở thành dự án chuyển tiếp được công nhận vận hành thương mại (COD) sớm nhất.

Chủ tịch mua 3 triệu cổ phiếu

CTCP Đầu tư và Phát triển điện Tây Bắc (NED) vừa công bố thông tin, ông Trần Văn Huyên, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/6 đến 12/7.

Trước khi giao dịch, ông Huyên sở hữu hơn 2,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,5%. Ông Huyên đang là 1 trong 2 cổ đông lớn sở hữu trên 5% của NED.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của NED tăng 19% so với với đầu năm 2023. Kết phiên giao dịch ngày 9/6, giá cổ phiếu NED đạt 6.800 đồng/cp.

Kết thúc quý I/2023, NED có doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 22 tỷ đồng, tăng 24% và hơn 3 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Mới đây ghi nhận, ông Mai Danh Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Tài chính cổ phần điện lực đã mua 1,3 triệu cổ phiếu EVF. Giao dịch thực hiện từ 19/5 đến 7/6.