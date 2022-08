Cổ phiếu FLC Faros bị đình chỉ giao dịch

Ngày 2/8, HoSE phát thông báo về việc xem xét đình chỉ giao dịch với cổ phiếu ROS của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros do chậm công bố báo cáo tài chính (BCTC) quý II/2022 theo quy định.

Theo quy định về công bố thông tin, tổ chức niêm yết phải công bố báo cáo tài chính quý trong 20 ngày kể từ ngày kết thúc quý. Trường hợp tổ chức niêm yết là công ty mẹ có đơn vị trực thuộc, việc công bố không chậm hơn 30 ngày. Song đến hết thời hạn, HoSE khẳng định chưa nhận được báo cáo tài chính quý II của FLC Faros, đồng thời nhắc nhở và đề nghị doanh nghiệp này khẩn trương công bố thông tin theo đúng quy định.

Cổ phiếu FLC Faros nguy cơ bị đình chỉ giao dịch (Ảnh minh họa: Website FLC Faros)

HoSE cho biết, việc đưa cổ phiếu ROS vào diện đình chỉ giao dịch được thực hiện theo quy định điểm c Khoản 1 Điều 41 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17 ngày 31/3/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, cổ phiếu ROS đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch theo Quyết định 344 ngày 25/5/2022 do chậm nộp BCTC năm 2021 đã được kiểm toán, hoặc BCTC bán niên đã soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Tới ngày 1/6, mã chứng khoán này bị chuyển sang diện bị hạn chế giao dịch (chỉ giao dịch trong phiên chiều) do chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán 2021 quá 45 ngày so với quy định.

Tuy nhiên, HoSE vẫn chưa công bố ngày chính thức dừng giao dịch với mã chứng khoán này.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch hôm qua (2/8), cổ phiếu ROS tăng trần lên 3.170 đồng/cổ phiếu với hơn 9,3 triệu cổ phiếu được sang tay. Vốn hóa của ROS đến kết phiên 2/8 là gần 1.800 tỷ đồng.

Trong năm nay, ROS từng lập đỉnh 16.000 đồng vào ngày 7/1. Nhưng sau khi ông Trịnh Văn Quyết bị bắt với cáo buộc "thao túng" và "che giấu thông tin chứng khoán", cổ phiếu ROS liên tục lao dốc. Mã cổ phiếu này đã giảm về đáy chỉ hơn 2.300 đồng vào giữa tháng 6.