Cổ phiếu nào tăng mạnh nhất thế giới năm 2022

Theo Bloomberg, công ty khai thác than PT Adaro Minerals Indonesia mới lên sàn chứng khoán Jakarta từ ngày 3/1. Giá đã tăng vọt từ 100 rupiah lên 2.990 rupiah chỉ trong hơn 3 tháng.

Chốt phiên 14/12, cổ phiếu giao dịch ở mức 1.695 rupiah. Giá trị vốn hóa đạt khoảng 4,5 tỷ USD.

Dù thấp hơn mức đỉnh thiết lập hồi tháng 4, cổ phiếu Adaro vượt qua 2.803 cổ phiếu khác trong chỉ số Bloomberg World Index. Thậm chí, mức tăng giá này cao gấp hơn 2 lần so với cổ phiếu hãng hàng không Turkish Airlines (cổ phiếu tăng giá mạnh thứ hai thế giới năm nay).

Diễn biến tăng giá cổ phiếu. (Ảnh: Bloomberg)

Hệ số giá/giá trị sổ sách (P/B) ở mức khoảng 9,4, sát mức thấp nhất kể từ khi niêm yết. Con số cao gấp khoảng 6 lần so với các công ty đối thủ nội địa như PT Bukit Asam và PT Indo Tambangraya Megah.

Hai công ty khai thác than Shanxi Coking Coal Energy Group Co. của Trung Quốc và Whitehaven Coal Ltd. của Australia hiện đều có P/B là khoảng 2.

Trong 9 tháng năm 2022, lợi nhuận ròng của công ty tăng trưởng 482% nhờ giá bán trung bình tăng hơn gấp đôi và sản lượng nhôm bán ra cũng tăng vọt 41%. Các chuyên gia phân tích dự đoán giá cổ phiếu Adaro sẽ tiếp tục tăng thêm 42% trong 12 tháng tới.

Sự tăng giá cổ phiếu phần lớn nhờ vào chiến lược của công ty. Adaro sử dụng lợi nhuận có được nhờ giá than tăng mạnh thời gian qua để đa dạng hóa hoạt động vào sản xuất nhôm và pin xe điện.

Các mã cổ phiếu tăng giảm mạnh nhất năm 2022. (Ảnh: Bloomberg)