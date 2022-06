Đầu tháng này, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) thông báo 17/6 là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông phân bổ quyền nhận cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 100% tương đương 1 cổ phiếu nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

MWG dự kiến phát hành thêm gần 732 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1:1, để trả cổ tức. Như vậy, vốn điều lệ của MWG sẽ tăng gấp đôi, lên 14.638 tỷ đồng. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận giữ lại theo BCTC kiểm toán năm 2021.

Trước đó, ngày 8/6, ông lớn bán lẻ này đã thông báo tới các cổ đông về việc trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10%, dự kiến vào ngày 17/6, số tiền được chi trả 732 tỷ đồng. Như vậy, MWG đã chi trả cổ tức trong năm 2021 tổng cộng là 110%, trong đó 100% bằng cổ tức, 10% bằng tiền mặt.

Do nhiều tháng qua, thị trường biến động nên cổ phiếu MWG cũng ảnh hưởng với biên độ mạnh. Có thời điểm, MWG đạt mức 160.200 đồng/cp, sau đó rơi về mức 123.000 đồng/cp. Hiện cổ phiếu này đã bật tăng trở lại, mức 153.200 đồng/cp trong phiên ngày 8/6.

Kết thúc quý I/2022, MWG ghi nhận doanh thu đạt 36.466,7 tỷ đồng, tăng 18,3% cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 1.445,2 tỷ, tăng 8% cùng kỳ năm 2021.

Theo thông báo, ĐHĐCĐ của CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (RAL) cũng được tổ chức vào ngày 25/6. Tài liệu nêu rõ, đối với phương án phân phối lợi nhuận, công ty sẽ trích 87,6 tỷ đồng để trả cổ tức năm trước bằng tiền mặt, tỷ lệ 50%.

Ngoài ra, HĐQT đề xuất phát hành 600.000 cổ phiếu ESOP với giá bán 10.000 đồng/cp. Nguồn vốn thực hiện dự kiến 6 tỷ đồng sẽ được trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi. Thời gian chuyển nhượng cổ phiếu được được giới hạn trong 5 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

Theo đó, doanh thu của RAL năm 2021 đạt 5.709 tỷ đồng, đạt 398,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng mức tăng lần lượt là 16% và 18,5% so với cùng kỳ.

Chốt phiên giao dịch ngày 8/6, cổ phiếu RAL đạt 124.300 đồng/cp, giảm 19,4% so với mức đỉnh gần nhất vào giữa tháng 4.

Trước đó, chiều 6/6, Công ty cổ phần Gỗ An Cường (ACG) đã thông qua việc chi cổ tức với tỷ lệ 80% cho năm 2021. Trong đó, 50% bằng cổ phiếu, thực hiện chi trả. Công ty cũng đã tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 5%. ACG dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% ngay trong tháng 6 năm 2022.

Trong năm 2021, doanh thu hợp nhất của ACG đạt 3.293,5 tỷ đồng, giảm 12,3% so với năm 2020, Tuy nhiên, do tập trung vào các đơn hàng có biên lợi nhuận tốt và cắt giảm chi phí vận hành nên lợi nhuận đạt 451 tỷ đồng, giảm 8,3% so với năm trước.

Tuy kết quả kinh doanh năm 2021 có giảm, nhưng ACG vẫn được đánh giá cao so với các doanh nghiệp cùng ngành vì doanh thu và lợi nhuận giảm không nhiều trong bối cảnh Covid-19 bùng phát mạnh năm 2021.

Chốt phiên giao dịch ngày 8/6, cổ phiếu ACG đạt 72.400 đồng/cp. Đây được cho là cổ phiếu có mức giá ổn định trong 6 tháng, bất chấp toàn thị trường biến động mạnh thời gian qua.

2021 là một năm có nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên đã vượt khó thành công, doanh thu và lợi nhuận tăng mạnh. Việc chi trả cổ tức cao cho thấy triển vọng tích cực của kinh tế Việt Nam trong năm 2022

Năm nay, mặt bằng lãi suất và lạm phát cũng ở mức thấp, dự báo sẽ duy trì ổn định từ nay đến cuối năm. Đây có thể là động lực, tạo môi trường thuận lợi cho thị trường chứng khoán tăng điểm.

Trong chiến lược đầu tư chứng khoán, các nhà đầu tư có thể lựa chọn những cổ phiếu có mức trả cổ tức cao hơn lãi suất tiền gửi, đặc biệt là cần đều đặn. Ngoài ra, chọn ngành nghề doanh nghiệp có tính ổn định cao, ít bị ảnh hưởng bởi chu kỳ kinh tế. Đặc biệt, cần lưu ý đến khả năng tình hình tài chính của doanh nghiệp, phải lành mạnh.

Ngọc Cương