TAND TPHCM hôm nay (16/8) tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tâm (27 tuổi, ngụ tại Củ Chi) tử hình về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là tử hình.

Theo truy tố, năm 2021, người phụ nữ tên Nguyễn Thị Đ. thuê mặt bằng tại xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn (TPHCM) để mở quán cà phê kích dục.

Đầu năm nay, ngày 5/1, người này nhờ chị Ngô Thị Hồng C. đến trông quán giúp để về quê.

Bị cáo Nguyễn Thành Tâm. Ảnh: BH

Thời điểm này, do đang thiếu nợ nên Tâm nảy sinh ý định cướp xe máy của những người bán quán cà phê ở khu vực huyện Hóc Môn.

Ngày 6/1, sau khi chuẩn bị cây rựa, Tâm đi bộ lòng vòng để tìm “con mồi”. Khoảng 10h30 cùng ngày, khi đến quán của Đ., phát hiện chiếc xe máy SH Mode đang dựng trước cửa nên Tâm quyết định ra tay.

Sau đó, gã vào quán và giả vờ hỏi giá cả để “vui vẻ” với chị C. là người đang trông quán. Thỏa thuận xong, chị C. khóa cửa chính lại để “phục vụ” khách. Lúc này, Tâm bất ngờ rút rựa chém liên tiếp vào người và đầu chị C., tới khi nạn nhân gục xuống mới dừng tay.

Tâm lục túi áo khoác của chị C. lấy đi 2 triệu đồng cùng chiếc xe máy của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Đến 11h20 cùng ngày, khi quay về quán, Nguyễn Thị Đ. thấy chị C. nằm gục trên vũng máu nên vội đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã chết trước khi đến bệnh viện.

Qua truy xét, ngày 9/1, công an đã bắt được Nguyễn Thành Tâm khi gã đang lẩn trốn tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Tâm là đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính côn đồ, coi thường pháp luật, một lúc phạm nhiều tội, không còn có khả năng cải tạo, giáo dục nên đã tuyên mức án như trên.

Ngoài ra, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 359 triệu đồng.