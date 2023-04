Thương con dâu hơn con gái

Sau ngày cưới, chị Hoàng Bảo An (30 tuổi, xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) không hưởng tuần trăng mật mà vội mở lại tiệm thuốc tây bán hàng.

Nhớ lại chuyện bố mẹ chồng cũ tổ chức lễ cưới cho mình, chị An tủm tỉm cười. Chị rất bất ngờ khi đám cưới của mình được nhiều người biết đến và chúc mừng.

Mẹ chồng cũ khóc rất nhiều trong đám cưới của con dâu Bảo An.

Chị Bảo An nói: “Lễ cưới của tôi vô tình được nhiều người biết đến là do người thân đăng ảnh cưới và thợ trang điểm quay lại clip đăng lên mạng xã hội.

Người trang điểm cũng quay và kể lại câu chuyện đi làm như bao đám cưới khác nhưng không ngờ lại được nhiều người quan tâm”.

Chị An bồi hồi nhớ về 8 năm trước, lần đầu gặp người chồng cũ, hiện đã qua đời do tai nạn lao động. Chỉ sau 1 tháng quen nhau, chị An cảm thấy người đàn ông này hiền lành và tử tế nên quyết định kết hôn.

Thời gian quen quá ngắn ngủi, chị An không có nhiều cơ hội tiếp xúc nhà chồng. Đến ngày cưới, chị vẫn rất lo sợ chuyện mẹ chồng nàng dâu.

Tuy nhiên, chỉ đến sáng hôm sau ngày cưới, cô dâu mới không còn rụt rè, sợ mẹ chồng nữa. “Sáng sớm, vợ chồng tôi đã dẫn nhau đi du lịch, chẳng ai bắt phải phụ dọn dẹp gì cả. Hai tháng sau, tôi mang thai nên càng được cưng chiều hơn”, chị An chia sẻ.

Chị An tiết lộ lấy chồng 8 năm nhưng chị quét sân chỉ mới 3 lần. Thậm chí, chị thức dậy lúc 6h sáng thì bố mẹ chồng đã dậy từ lúc 5h. Ông bà chủ động lau dọn nhà cửa sạch bóng, không phiền đến dâu con.

Thời gian đầu, chị An còn làm việc ở Hà Nội, lâu lâu mới về nhà chồng chơi. Do quen nếp sống một mình, chị ngủ đến tận 7-8h mới dậy.

Bố chồng thấy vậy còn bắt vào ngủ thêm. Lúc đó, chị cứ sợ bố chồng nói lẫy nhưng không, đó là lời thật lòng của ông.

Mẹ chồng cũ thương chị An còn hơn con gái.

Gần 2 năm kết hôn, chị An chuyển về sống ở nhà riêng cạnh nhà bố mẹ chồng. Chị còn mở tiệm thuốc tây cách nhà khoảng 200m.

Tiệm mở được 2 tháng thì chồng chị An qua đời. Từ đó, chị An chọn sống luôn ở đây, nhờ bố mẹ chồng hỗ trợ chăm sóc cháu.

Sau biến cố, mẹ chồng chủ động gọi con dâu là con gái, thậm chí thương hơn con gái ruột.

Chị An tâm sự: “Tôi không biết mọi người thế nào, chứ tôi chỉ không hợp tính với mẹ đẻ, còn mẹ chồng nàng dâu rất thương nhau. Mẹ chồng không bao giờ to tiếng với tôi.

Tôi nói gì mẹ chồng cũng thấy hợp lý, thậm chí con gái ruột nói, mẹ còn không tin bằng tôi. Có lẽ, do tôi thẳng tính, đúng sai rõ ràng nên mẹ tin tưởng”.

Được mẹ chồng yêu thương, chị An cũng xem mình như con gái trong gia đình. Bố mẹ chồng ốm, chị lo thuốc thang, chăm sóc tận tình.

Chọn chồng giúp con dâu

Những năm gần đây, bố mẹ chồng chị An đều nhắc nhở con dâu thanh xuân qua mau, lo lấy chồng để có cuộc sống riêng. Ông bà giục mãi chị An mới nghĩ lại, thấy mình cũng bước vào tuổi 30, không còn trẻ trung nữa.

Dù không kén chọn nhưng chị An luôn tâm niệm phải lấy người thương con trai mình. Tết vừa rồi, chị nhận lời yêu với người chồng hiện tại. Tuy nhiên, chị rất kín tiếng, định đợi lúc kết hôn mới thông báo với gia đình.

Bé Bo rất quý ba Vinh nên chị An yên tâm đi thêm bước nữa.

“Một lần, anh Vinh (chồng của chị An) đến tiệm thuốc, con trai tôi liền gọi ba Vinh. Bé rất thích và quấn lấy anh không rời. Tôi thấy con mến anh nên cũng xiêu lòng”, chị An kể.

Xét về vẻ ngoài, kinh tế, anh Vinh không phải là đối tượng tốt nhất mà chị An quen biết. Thế nhưng, chị cảm nhận anh rất phù hợp, thương bé Bo (con trai chị An) và thật lòng lo lắng cho mình.

Sau đó, chị An có dẫn bạn trai về nhà chồng cũ để xin ý kiến. Bố mẹ chồng rất ủng hộ chị cưới anh Vinh. Vốn là người cùng làng, ông bà biết rõ và có cái nhìn khách quan.

Được người lớn ủng hộ, chị An mạnh dạn tiến đến hôn nhân. Ngày cưới, chị được nhà chồng chuẩn bị lễ cưới trang trọng, đủ đầy. Bố mẹ chồng, anh chị em chồng đều có quà mừng.

Giây phút xúc động, bà Đặng Thị Hòa (64 tuổi), mẹ chồng chị An ghé sát tai con dâu và nói: “Con gái mẹ phải sống thật hạnh phúc nhé!”.

Bà Hòa gửi gắm con dâu cho chàng rể mới.

Nhà chồng mới của chị An chỉ cách nhà bố mẹ chồng cũ khoảng 500m. Sáng nào, anh Vinh cũng chở con đến tiệm thuốc chơi, rồi sang nhà ông bà nội của Bo ăn cơm. Đến chiều, vợ chồng chị An và bé Bo lại về nhà chồng mới ăn tối.

“Bo đã có ba Vinh nên không còn biết đến mẹ. Con cũng có tận 3 ông, 3 bà. Ai cũng thương cháu. Tôi cảm thấy mình rất may mắn, cảm ơn bố mẹ chồng cũ rất nhiều”, chị An hạnh phúc nói.

Ảnh: Nhân vật cung cấp