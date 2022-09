Con dâu tỷ phú của Victoria Beckham lên tiếng về mối quan hệ bất hòa với mẹ chồng

Kể từ sau khi Nicola Peltz và con trai làm đám cưới tại Mỹ hồi tháng 4, bắt đầu xuất hiện tin đồn về mối quan hệ cơm không lành canh chẳng ngọt giữa con dâu và mẹ chồng nổi tiếng.

Victoria Beckham mặc váy do mình thiết kế trong lễ cưới con trai.

Nicola Peltz

Mới đây Nicola Peltz đã phá vỡ im lặng, lần đầu lên tiếng nói về mối quan hệ với Victoria Beckham. Nữ diễn viên cho biết Victoria Beckham đột ngột cắt đứt liên lạc với cô mà không một lời giải thích.

Trong bài phỏng vấn mới đây trên tờ Grazia của Mỹ, nữ diễn viên 27 tuổi cho biết Victoria Beckham đã khéo léo từ chối thiết kế váy cưới cho cô chứ không phải Nicola Peltz làm phật lòng mẹ chồng vì không mặc váy do Vic làm.

"Tôi đã có ý định mặc váy cưới của Victoria rồi đấy chứ. Tôi đã vô cùng háo hức với ý nghĩ mình sẽ mặc váy do mẹ chồng tương lai thiết kế trong ngày trọng đại. Khi chúng tôi bắt đầu liên lạc để thiết kế váy, vài ngày sau đó tôi không nhận được phản hồi. Victoria gọi cho mẹ tôi nói rằng thợ của bà ấy không thể may váy. Lúc đó tôi nói với mẹ tôi và Leslie (bạn thân và cũng là stylist của Nicola Peltz) rằng thật không may vì điều đó xảy ra".

Cuối cùng Nicola Peltz đã phải chọn thiết kế của Valentino trong ngày cưới. Nữ diễn viên chia sẻ khi đọc những tin ồn như cô chưa từng có kế hoạch mặc váy do Victoria Beckham thiết kế, Nicola Peltz đã bị tổn thương.

Brooklyn gặp Nicola ở Coachella năm 2017 và làm lễ cưới mùa hè vừa rồi .

David và Victoria Beckham cùng con trai và Nicola Peltz. David được cho là đã nỗ lực để giúp xóa sự bất hòa giữa vợ và con dâu .

Trên thực tế không ai biết mối thực sự lý do gì đã khiến mối quan hệ giữa mẹ chồng và con dâu ngày càng tệ như vậy. Kể từ khi Brooklyn cưới nữa diễn viên Transformers và sang Mỹ ở, hai gia đình ngày càng mâu thuẫn.

Theo The Sun, Brooklyn trước đó từng gọi điện nhắn tin cho bố mẹ hàng ngày nhưng giờ việc làm này chỉ diễn ra mỗi tuần.

Tỷ phú Nelson, bố của Nicola được cho là không có thời gian cho phong cách sống kiểu ngôi sao của nhà Beckhams.

Victoria và Nicola cũng không còn thích hay bình luận bất cứ nội dung gì của nhau trên Instagram. Sau đám cưới hồi tháng 4 ở Mỹ và buổi tối cùng nhau ở Italy ở hồi tháng 7, không ai thấy họ xuất hiện cùng nhau. Vợ chồng Brooklyn và Nicola thậm chí còn từ chối lời mời của bố mẹ đi nghỉ hè trên du thuyền mới trị giá 5 triệu Bảng Anh của họ trong khi thoải mái chia sẻ ảnh đi nghỉ trên siêu thu thuyền của nhà Peltz.

Nhiều đồn đoán cho rằng việc Brooklyn cuồng vợ, thể hiện tình yêu với cô bằng việc xăm chi chi chít lên cơ thể và luôn miệng nói vợ là ưu tiên số 1 chính là nguồn cơn khiến Victoria Beckham ngày càng khó chịu với con dâu.

70/100 hình xăm trên người Brooklyn là liên quan đến Nicola.