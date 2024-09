Thuyết âm mưu về Bill Gates không phải chuyện mới mẻ đối với thế giới Internet. Chúng đã xuất hiện nhiều năm nay và ảnh hưởng đến cuộc sống của những người bên cạnh ông.

Trong thời kỳ Covid-19, nhiều thuyết âm mưu cho rằng ông có liên quan đến đại dịch này. Một số khẳng định Covid-19 là vỏ bọc để đồng sáng lập Microsoft đưa microchip vào vắc xin để theo dõi con người.

Bill Gates và con gái út, Phoebe Gates. Ảnh: Instagram

Phoebe Gates, con gái út của Gates và vợ cũ Melinda French Gates, tiết lộ những tin đồn như vậy đã làm hỏng các mối quan hệ cá nhân của cô. Phoebe là nhà sáng lập nền tảng thời trang Phia, đồng thời là nhà hoạt động xã hội thẳng thắn, thường chia sẻ quan điểm về bình đẳng giới và quyền tái tạo sức lao động trên mạng xã hội.

Trong loạt phim tài liệu “What’s Next? The Future with Bill Gates” phát sóng trên Netflix từ ngày 18/9, cô gái 22 tuổi cho biết luôn luôn nghe được thuyết âm mưu về cha của mình. “Thậm chí, có những người bạn còn cắt đứt quan hệ vì những đồn đoán vắc xin”.

Là một sinh viên tốt nghiệp ngành y tế công cộng từ Đại học Stanford, cô quan tâm đến việc tuyên truyền thông tin y tế chính xác.

“Tôi cần học hỏi nhiều hơn vì tôi vẫn ngây thơ tin rằng giao tiếp kỹ thuật số có thể là một động lực đưa chúng ta lại gần nhau và tranh luận hợp lý”, Phoebe Gates chia sẻ trong phim tài liệu.

Theo Phoebe, một điều về mạng xã hội mà cha cô không hiểu là sự thật và logic không quan trọng với những người đang muốn tìm kiếm lối thoát khỏi cuộc sống hàng ngày.

Trong phim, Bill Gates hỏi con gái về nguồn gốc của những thuyết âm mưu. Với Phoebe, chúng xuất phát từ sự sợ hãi. Trong thời kỳ phong tỏa, không ai biết nên tin ai hay nên tin cái gì, cô nói.

Trước đây, Bill Gates cảm thấy hài hước vì các thuyết âm mưu về mình. “Khi có người nói tôi muốn theo dõi mọi người – tại sao tôi phải theo dõi mọi người chứ”, ông trả lời BBC hồi đầu năm nay.

(Theo Insider)